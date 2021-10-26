Нуланд не обсуждала в Москве предоставление Украиной особого статуса ОРДЛО, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время визита в Россию обсуждала предоставление Украиной особого статуса временно оккупированным районам Донецкой и Луганской областей.
Об этом Кулеба написал в Твиттере, отвечая на вопрос пользователя соцсети, правда ли, что г-жа Нуланд говорила в Москве о предоставлении Украиной особого статуса ОРДЛО, информирует Цензор.НЕТ.
"Нет, неправда. Американские партнеры подробно информируют нас о своих контактах", - отметил Кулеба.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий26.10.2021 17:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Myroslav Hrabovsky
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Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий26.10.2021 20:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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