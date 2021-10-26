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Нуланд не обсуждала в Москве предоставление Украиной особого статуса ОРДЛО, - Кулеба

Нуланд не обсуждала в Москве предоставление Украиной особого статуса ОРДЛО, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время визита в Россию обсуждала предоставление Украиной особого статуса временно оккупированным районам Донецкой и Луганской областей.

Об этом Кулеба написал в Твиттере, отвечая на вопрос пользователя соцсети, правда ли, что г-жа Нуланд говорила в Москве о предоставлении Украиной особого статуса ОРДЛО, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет, неправда. Американские партнеры подробно информируют нас о своих контактах", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США о переговорах Нуланд в Москве: Россия - главное препятствие на пути к миру на Донбассе

Автор: 

москва (3090) россия (96192) Нуланд Виктория (314) Кулеба Дмитрий (2880) ОРДЛО (246)


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Нуланд респект-все печеньки от госдепа только Украине...
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26.10.2021 17:18 Ответить
Ти там знаєш Кулєба про що говорила Нуланд?))) по-перше, клоунам вже нічого не розсквзують, а по-друге , в госдепі зараз в тренді "quite diplomacy" тиха дипломатія. Після позорноі здачі в Афганістані, ніхто в Вашингтоні особливо не буде рвати сраки за корумповану владу в Україні. Самі в цьому винні.
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26.10.2021 17:52 Ответить
Народ за Нуланд не беспокоится. Не она сливала информацию врагам.
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26.10.2021 20:18 Ответить
 
 