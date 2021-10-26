Нуланд не обсуждала в Москве предоставление Украиной особого статуса ОРДЛО, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время визита в Россию обсуждала предоставление Украиной особого статуса временно оккупированным районам Донецкой и Луганской областей.

Об этом Кулеба написал в Твиттере, отвечая на вопрос пользователя соцсети, правда ли, что г-жа Нуланд говорила в Москве о предоставлении Украиной особого статуса ОРДЛО, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет, неправда. Американские партнеры подробно информируют нас о своих контактах", - отметил Кулеба.

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