Глава медико-социальный экспертной комиссий задержан на Хмельнитчине на взятке 1,1 тыс. долл. за оформление инвалидности, - Нацполиция. ФОТО

В Хмельницкой области полиция выявила коррупционную схему прохождения медкомиссии для получения группы инвалидности, которую организовал глава одной из медико-социальных экспертных комиссий. Для прикрытия противоправной деятельности он привлек посредника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

26 октября оперативники задержали обоих фигурантов сразу после распределения полученных средств. Глава МСЭК через посредника получил 1100 долларов взятки за подготовку необходимых документов и беспрепятственное прохождение комиссии для получения группы инвалидности.

По результатам проведения обысков в служебном кабинете организатора "схемы" правоохранители изъяли 5 000 долларов и 10 000 гривен, которые были подкреплены к истории болезней лиц, изъявивших желание получить группу инвалидности и проходить соответствующую комиссию.

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Председателю медико-социальной экспертной комиссии и посреднику готовится подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Им горзит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.