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Глава медико-социальный экспертной комиссий задержан на Хмельнитчине на взятке 1,1 тыс. долл. за оформление инвалидности, - Нацполиция. ФОТО

В Хмельницкой области полиция выявила коррупционную схему прохождения медкомиссии для получения группы инвалидности, которую организовал глава одной из медико-социальных экспертных комиссий. Для прикрытия противоправной деятельности он привлек посредника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Глава медико-социальный экспертной комиссий задержан на Хмельнитчине на взятке 1,1 тыс. долл. за оформление инвалидности, - Нацполиция 01

26 октября оперативники задержали обоих фигурантов сразу после распределения полученных средств. Глава МСЭК через посредника получил 1100 долларов взятки за подготовку необходимых документов и беспрепятственное прохождение комиссии для получения группы инвалидности.

Глава медико-социальный экспертной комиссий задержан на Хмельнитчине на взятке 1,1 тыс. долл. за оформление инвалидности, - Нацполиция 02

По результатам проведения обысков в служебном кабинете организатора "схемы" правоохранители изъяли 5 000 долларов и 10 000 гривен, которые были подкреплены к истории болезней лиц, изъявивших желание получить группу инвалидности и проходить соответствующую комиссию.

Глава медико-социальный экспертной комиссий задержан на Хмельнитчине на взятке 1,1 тыс. долл. за оформление инвалидности, - Нацполиция 03

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Глава медико-социальный экспертной комиссий задержан на Хмельнитчине на взятке 1,1 тыс. долл. за оформление инвалидности, - Нацполиция 04

Председателю медико-социальной экспертной комиссии и посреднику готовится подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Им горзит  лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Автор: 

взятка (6185) Нацполиция (16562) Хмельницький (479) врачи (1518)


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Так такая хрень в каждой области...
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26.10.2021 17:14 Ответить
В нас півкраїни інвалідів, а кількість ветеранів ВОВ і чорнобильців невпинно зростає. В Ордло там самі немінічні судячи з виплат. А з безруких/безногих АТОвців беруть хабарі лікарі інваліди...
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26.10.2021 18:01 Ответить
А чого не пишете, що цей МСЕК знаходиться на території Хм.обласної лікарні?
Ні для кого не таємниця що в Україні продається практично все дипломи, докторські дисертації,інвалідності.Саме головне нічого не зміниться,бо олігархам вигідна консервація цього статусу кво.
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26.10.2021 21:19 Ответить
 
 