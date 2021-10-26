Кулеба об эвакуации украинцев из Афганистана: Еще 130 человек хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути

В настоящее время около 130 граждан Украины хотят вернуться в Украину из Афганистана.

Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы пользователей соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас около 130 хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за границей не бросаем и уже неоднократно это доказали. Выезжают и самостоятельно. За месяц более 30 граждан и членов их семей самостоятельно покинули Афганистан", - отметил Кулеба.

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