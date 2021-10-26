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Новости Захват власти в Афганистане
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Кулеба об эвакуации украинцев из Афганистана: Еще 130 человек хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути

Кулеба об эвакуации украинцев из Афганистана: Еще 130 человек хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути

В настоящее время около 130 граждан Украины хотят вернуться в Украину из Афганистана.

Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы пользователей соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас около 130 хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за границей не бросаем и уже неоднократно это доказали. Выезжают и самостоятельно. За месяц более 30 граждан и членов их семей самостоятельно покинули Афганистан", - отметил Кулеба.

Читайте также: Спецслужбы РФ пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана, - ГУР Минобороны

Автор: 

Афганистан (606) украинцы (3873) эвакуация (2102) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
И сколько дней назад они украинцами стали?
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26.10.2021 17:42 Ответить
+5
Та скільки їх там ще є і якої вони національності!
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26.10.2021 17:39 Ответить
+5
Чартерный полет в Афганистан будет стоить минимум 30 тыс баксов. За эти деньги можно купить пару сотен кислородных концентраторов и спасти тысячи жизней в реанимациях. Хотя кому я это говорю? Для квартальных ********* пандемии и 700 смертей в день не существует. Для них пиар важнее жизней ничтожеств, которые их выбрали.
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26.10.2021 17:50 Ответить
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Да многовато однако ещё осталось ,а чего раньше не съехали ,когда возможностей куда больше было
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26.10.2021 17:31 Ответить
Це той Кулєба що настворював сам собі питань і відповідає ботам ?
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1452998131352748035 https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1452998131352748035

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26.10.2021 17:33 Ответить
Вчера не хочу, сегодня хочу, пеши пусть п....ют со своими хотелками.
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26.10.2021 17:35 Ответить
Та скільки їх там ще є і якої вони національності!
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26.10.2021 17:39 Ответить
И сколько дней назад они украинцами стали?
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26.10.2021 17:42 Ответить
Як тільки паспорт купили - так одразу ж...
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26.10.2021 18:10 Ответить
ганджубас бравым чекистам забрать надо
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26.10.2021 17:43 Ответить
Чартерный полет в Афганистан будет стоить минимум 30 тыс баксов. За эти деньги можно купить пару сотен кислородных концентраторов и спасти тысячи жизней в реанимациях. Хотя кому я это говорю? Для квартальных ********* пандемии и 700 смертей в день не существует. Для них пиар важнее жизней ничтожеств, которые их выбрали.
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26.10.2021 17:50 Ответить
Привезти - это только начало, их потом еще и содержать надо будет.
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26.10.2021 18:30 Ответить
Так,что у нас в Афганистане было 1000 украинцев? Это полный бред! Сначала говорили, что у нас там вообще 30-50 специалистов было и все. Значит налицо коррупция и незаконное обогащения чиновников за счет доставки за большие дентьги афганских мигрантов на территорию Украины
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26.10.2021 17:58 Ответить
Нехай тонель риють.
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26.10.2021 18:15 Ответить
Цікавенько, що ці люди там роблять?
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26.10.2021 18:17 Ответить
Бабло рубили и такое что им и их внукам хватит типа каждому по хате и по х5 на рыло и по 4 раза на Канары в год
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26.10.2021 22:50 Ответить
Звідки їх стільки в Афганістані??
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26.10.2021 18:17 Ответить
Так им же не понравилась встреча в Украине. Жаловались, что разместили не очень хорошо в Одессе.
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26.10.2021 18:24 Ответить
Они что там размножаются? Прям демографический взрыв в отдельно взятой стране. Причем рождаются наверное сразу взрослыми с паспортами граждан Украины.
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26.10.2021 18:34 Ответить
Якщо хочуть повернутися, то хай купують квитки та летять як усі нормальні люди. Благо, що літаки літають, а українська держава не служба таксі для усіх хто любить шару.
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26.10.2021 19:54 Ответить
 
 