Польша планирует увеличить и вооружить армию настолько, чтобы это отпугивало РФ, - вице-премьер Качиньский

Польша планирует значительно увеличить количество военнослужащих и оборонные возможности страны. Это ответ на агрессивные имперские амбиции России.

Об этом во время пресс-конференции во вторник в Варшаве, представляя новый законопроект "О защите отечества", сказал вице-премьер-министр Польши по вопросам безопасности Ярослав Качиньский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Качиньский подчеркнул, что Польша расположена на границе НАТО и ЕС, поэтому должна иметь соответствующую "силу отпугивания" до момента прибытия в страну союзнических войск в случае угрозы.

"Если мы хотим избежать наихудшего, то есть войны, то мы должны действовать в соответствии со старой формулой: хочешь мира – готовься к войне. Или, чтобы не было войны: хочешь мира, то строй сильную армию", - заявил он.

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Вице-премьер-министр подчеркнул, что законопроект предусматривает увеличение силы и возможностей армии "в несколько раз", поэтому значительно возрастет количество военнослужащих в армии.

Он отметил, что Польша хочет принадлежать к сильнейшим странам НАТО, что обусловлено ее геополитическим положением. Такое укрепление польской армии станет возможным благодаря принятию закона "О защите отечества" вместо 14-ти действующих законов в сфере обороны.

По словам Качиньского, Россия предпринимает шаги по восстановлению империи, которая исчезла после 1991 года.

"Это нас склоняет к радикальному укреплению наших вооруженных сил, и этот закон будет помогать это сделать", - подчеркнул он.

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Польский чиновник добавил, что Варшава отвергает концепцию о небольшой, но хорошо вооруженной армии.

"Она должна быть, по возможности, большой и хорошо вооруженной. Тогда она будет иметь силу отпугивания", - констатировал Качиньский.