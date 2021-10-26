Польша планирует увеличить и вооружить армию настолько, чтобы это отпугивало РФ, - вице-премьер Качиньский
Польша планирует значительно увеличить количество военнослужащих и оборонные возможности страны. Это ответ на агрессивные имперские амбиции России.
Об этом во время пресс-конференции во вторник в Варшаве, представляя новый законопроект "О защите отечества", сказал вице-премьер-министр Польши по вопросам безопасности Ярослав Качиньский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Качиньский подчеркнул, что Польша расположена на границе НАТО и ЕС, поэтому должна иметь соответствующую "силу отпугивания" до момента прибытия в страну союзнических войск в случае угрозы.
"Если мы хотим избежать наихудшего, то есть войны, то мы должны действовать в соответствии со старой формулой: хочешь мира – готовься к войне. Или, чтобы не было войны: хочешь мира, то строй сильную армию", - заявил он.
Вице-премьер-министр подчеркнул, что законопроект предусматривает увеличение силы и возможностей армии "в несколько раз", поэтому значительно возрастет количество военнослужащих в армии.
Он отметил, что Польша хочет принадлежать к сильнейшим странам НАТО, что обусловлено ее геополитическим положением. Такое укрепление польской армии станет возможным благодаря принятию закона "О защите отечества" вместо 14-ти действующих законов в сфере обороны.
По словам Качиньского, Россия предпринимает шаги по восстановлению империи, которая исчезла после 1991 года.
"Это нас склоняет к радикальному укреплению наших вооруженных сил, и этот закон будет помогать это сделать", - подчеркнул он.
Польский чиновник добавил, что Варшава отвергает концепцию о небольшой, но хорошо вооруженной армии.
"Она должна быть, по возможности, большой и хорошо вооруженной. Тогда она будет иметь силу отпугивания", - констатировал Качиньский.
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и против тех, кто гораздо слабее - завоевать башкин-бурятов-якутов-чукчей много ума не надо
https://ru.wikipedia.org/wiki/Присоединение_Чукотки_к_России
Китай тоже подамериканцы, и вы подкитайцы, получается, тоже.
И тебя конкретно задевает то, что одних подамериканцев больше, чем других? Или на картину гегемонства накладывается мрачная картина сортирночистной иерархии? Так ты этот гротеск из прошивки убери, пока ватой не оброс. Жизнь сразу будет яснее.
будете,суки,кто выживет,лет 500 на трубопроводах репарации за пайку отбивать..
Хуть поржьом
Сбитие под Смоленском самолёта с высшим руководством страны НАТО.
Взрывы военных складов в стране НАТО Болгарии.
Взрывы военных складов в стране НАТО Чехии, при которых погибли местные жители.
Отравление Скрипалей в стране НАТО Великобритании, при котором погибли местные жители.
И когда Турция, член НАТО сбила самолёт над своей территорией, руководство НАТО сразу Турции дало понять, что это проблемы только Турции.
а ядерный потенциал, так считай все 100%
Вовочка, смотри, как надо действовать!
Зачем рассказывать противнику, что и где. Однако даже вы, в открытой прессе можете прочитать, что военные полигоны уже почти три десятилетия расположены в Одеской, Николаевской, Черниговской, Житомирской и Ровенской областях...
Остальное можете додумать.
Вы не смогли найти у меня ошибок, кроме придуманной вами - "так не говорят". ))))))))))
Я погоны одел, когда Леонида Ильича чекисты еще не травили психотропными веществами, когда мой дед и мой отец учили меня читать советские газеты между строк, когда мой дед ночами слушал, с помощью радиоприемника "Голос Америки". А они были далеко не рядовыми гражданами. Такая в стране была система.