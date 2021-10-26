Российские войска дважды обстреляли из минометов жилые дома в Гранитном на Донетчине, - прокуратура. ФОТОрепортаж
В Донецкой области российские войска обстреляли из минометов жилые дома в поселке Гранитное Волновахского района.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Досудебным расследованием установлено, что 26 октября 2021 года, около 10:10, представители незаконных вооруженных формирований РФ произвели минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района. При обстреле повреждены 6 жилых домов. Пострадавших посреди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел мирного поселка оккупационным контингентом России продолжается, после чего будут проведены первоочередные следственные (розыскные) действия.
Прокуратурой начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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