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Российские войска дважды обстреляли из минометов жилые дома в Гранитном на Донетчине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Донецкой области российские войска обстреляли из минометов жилые дома в поселке Гранитное Волновахского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Российские войска дважды обстреляли из минометов жилые дома в Гранитном на Донетчине, - прокуратура 01

"Досудебным расследованием установлено, что 26 октября 2021 года, около 10:10, представители незаконных вооруженных формирований РФ произвели минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района. При обстреле повреждены 6 жилых домов. Пострадавших посреди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

Российские войска дважды обстреляли из минометов жилые дома в Гранитном на Донетчине, - прокуратура 02
Российские войска дважды обстреляли из минометов жилые дома в Гранитном на Донетчине, - прокуратура 03

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Российские войска дважды обстреляли из минометов жилые дома в Гранитном на Донетчине, - прокуратура 04

Отмечается, что обстрел мирного поселка оккупационным контингентом России продолжается, после чего будут проведены первоочередные следственные (розыскные) действия.

Российские войска дважды обстреляли из минометов жилые дома в Гранитном на Донетчине, - прокуратура 05
Российские войска дважды обстреляли из минометов жилые дома в Гранитном на Донетчине, - прокуратура 06

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Российские войска дважды обстреляли из минометов жилые дома в Гранитном на Донетчине, - прокуратура 07

Прокуратурой начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Автор: 

обстрел (27874) Донецкая область (9997) операция Объединенных сил (6766)


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Нелох-молчит?😂
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26.10.2021 18:14 Ответить
так ведь украинским ватникам нравится:
10% у ЗАЖОПы
5-7% у Мураева
25 % у ЗЕ-лоха
4% у Разумкова...

никого не забыл
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26.10.2021 18:42 Ответить
 
 