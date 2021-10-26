Российские войска дважды обстреляли из минометов жилые дома в Гранитном на Донетчине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Донецкой области российские войска обстреляли из минометов жилые дома в поселке Гранитное Волновахского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что 26 октября 2021 года, около 10:10, представители незаконных вооруженных формирований РФ произвели минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района. При обстреле повреждены 6 жилых домов. Пострадавших посреди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.





Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток войска РФ трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 122-мм артиллерию и АГС. Потерь нет, - Минобороны

Отмечается, что обстрел мирного поселка оккупационным контингентом России продолжается, после чего будут проведены первоочередные следственные (розыскные) действия.





Также читайте: Один воин погиб, один ранен вследствие российского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід"

Прокуратурой начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).