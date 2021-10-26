Судебная реформа: ВСП обвинил международных членов комиссии по избранию в ВККС в затягивании процесса

Члены Конкурсной комиссии по избранию членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины от международных организаций не явились на рабочее заседание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Высшего совета правосудия.

"25 октября члены Конкурсной комиссии по избранию членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины от международных и иностранных организаций не явились на рабочее заседание", - говорится в сообщении.

Высший совет правосудия пригласил членов Конкурсной комиссии на очередную рабочую встречу с целью обсуждения неотложных вопросов, связанных с началом ее работы.

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"В письмах к субъектам формирования Конкурсной комиссии Совет просил обеспечить присутствие на встрече 25 октября 2021 года членов, предложенных международными и иностранными организациями. Однако, несмотря на создание всех условий для участия онлайн, члены Конкурсной комиссии сообщили о невозможности участия в заседании", - отметили в ВСП.

По словам исполняющего обязанности председателя Высшего совета правосудия Алексея Маловацкого, ВСП, со своей стороны, принимает все необходимые меры для начала работы первого состава Конкурсной комиссии.

В ВСП напомнили, что последние несколько лет судебные власти Украины находятся в состоянии перманентного реформирования.

"Из-за несовершенных законодательных инициатив на протяжении двух лет не работает Высшая квалификационная комиссия судей Украины. В результате в судах не заполнены более 2000 вакансий, не завершены процедуры квалификационного оценивания относительно более 2000 судей, не начаты новые процедуры отбора и заполнения судейских вакансий, в результате чего кадровый дефицит в судах", - подчеркнули в ВСП.

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Совет обеспокоен массовым увольнением судей и не наполнением судов новыми кадрами. Пока не осуществляется правосудие в 8 судах первой инстанции. Таким образом, около 136,7 тысяч граждан остаются без доступа к правосудию.

"Послы иностранных государств заявляют о необходимости судебной реформы в Украине. Однако остается непонятным, что на самом деле препятствует представителям немедленно приобщиться к исполнению закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Возникает вопрос: кто блокирует столь необходимые для украинских граждан изменения?", - подчеркнули. в ВСП.