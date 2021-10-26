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Новости Судебная реформа
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Судебная реформа: ВСП обвинил международных членов комиссии по избранию в ВККС в затягивании процесса

Судебная реформа: ВСП обвинил международных членов комиссии по избранию в ВККС в затягивании процесса

Члены Конкурсной комиссии по избранию членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины от международных организаций не явились на рабочее заседание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Высшего совета правосудия.

"25 октября члены Конкурсной комиссии по избранию членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины от международных и иностранных организаций не явились на рабочее заседание", - говорится в сообщении.

Высший совет правосудия пригласил членов Конкурсной комиссии на очередную рабочую встречу с целью обсуждения неотложных вопросов, связанных с началом ее работы.

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"В письмах к субъектам формирования Конкурсной комиссии Совет просил обеспечить присутствие на встрече 25 октября 2021 года членов, предложенных международными и иностранными организациями. Однако, несмотря на создание всех условий для участия онлайн, члены Конкурсной комиссии сообщили о невозможности участия в заседании", - отметили в ВСП.

По словам исполняющего обязанности председателя Высшего совета правосудия Алексея Маловацкого, ВСП, со своей стороны, принимает все необходимые меры для начала работы первого состава Конкурсной комиссии.

В ВСП напомнили, что последние несколько лет судебные власти Украины находятся в состоянии перманентного реформирования.

"Из-за несовершенных законодательных инициатив на протяжении двух лет не работает Высшая квалификационная комиссия судей Украины. В результате в судах не заполнены более 2000 вакансий, не завершены процедуры квалификационного оценивания относительно более 2000 судей, не начаты новые процедуры отбора и заполнения судейских вакансий, в результате чего кадровый дефицит в судах", - подчеркнули в ВСП.

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Совет обеспокоен массовым увольнением судей и не наполнением судов новыми кадрами. Пока не осуществляется правосудие в 8 судах первой инстанции. Таким образом, около 136,7 тысяч граждан остаются без доступа к правосудию.

"Послы иностранных государств заявляют о необходимости судебной реформы в Украине. Однако остается непонятным, что на самом деле препятствует представителям немедленно приобщиться к исполнению закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Возникает вопрос: кто блокирует столь необходимые для украинских граждан изменения?", - подчеркнули. в ВСП.

Автор: 

судебная реформа (1802) Высший совет правосудия (568) ВККСУ (501)


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Топ комментарии
+9
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26.10.2021 18:00 Ответить
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Мрази чего-то опять мутят и стрелки перекидывают на международных членов комиссии,которые мешают обтяпывать делишки.
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26.10.2021 18:14 Ответить
+5
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26.10.2021 18:12 Ответить
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26.10.2021 18:00 Ответить
Ось яка вона судова реформа наркомана Зеленського!
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26.10.2021 18:02 Ответить
"Из-за несовершенных законодательных инициатив на протяжении двух лет..." Источник:

Нє, я все розумію, але так відкрито казати про два роки! От клятий "барига"! Вже не був Президентом, а так наклав в штані найвеличнішому! Та й кляті міжнародні організації отак кинули реформу бубочки... Стопудово їх Порох купив, як CNN, BBC, "офшоргейт" і, звісно, "вагнергейт". І звідки тільки гроші, якщо все йшло в офщори та на фінансування лугандонії???
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26.10.2021 18:07 Ответить
просто раніше у мафії з врп не було проблем з петею,
а зараз з'явилися..

хоча вона відчуває, що не все втрачено, і все ще можна порішати,
тільки не знає як і коли
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26.10.2021 22:20 Ответить
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26.10.2021 18:12 Ответить
Мрази чего-то опять мутят и стрелки перекидывают на международных членов комиссии,которые мешают обтяпывать делишки.
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26.10.2021 18:14 Ответить
да не збираються зебіли сьогоднішньої влади реформувати суди, їх задовольняють сьогоднішні, прикормлені судді, які не мають своєї думки, а тільки заглядують в рот ділкам з ОП і озвучують це, від імені України, в Рішеннях і Постановах суді.
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26.10.2021 18:37 Ответить
Без повноважень від народу вся судова влада нелегітимна. Спеціалізації потребують фахівці, а не структура. Злодійством є розпорошення по функціям судочинства та галузям права. Треба всенародно обирати необхідних фахівців без визначення посад і рівня по вертикалі влади. Краще самих обранців нікому не дано розподіляти функції між собою. Після формування влади в районах делегувати представників до областей, де так само - до центру. Відповідальні за делегованих зможуть оперативно виправляти невдалий вибір. Якщо ж повернутому обранцю не буде довіри і в рідному районі, то це означає втрату мандата та необхідність локальних довиборів. Слід позбавитися порушення статті 5 Конституції в самій Конституції.
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26.10.2021 18:57 Ответить
международные и иностранные юристы отказываются работать с "зелеными наперсточниками",которые несколько раз до этого их обманывали, придумывая отмазки написанные в ОП врагами Украины ,да бы не выполнять требование американских и европейских друзей Украины
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26.10.2021 20:36 Ответить
Всё просто, нынешний "зашкваренный" состав ВСП очень торопится сформировать себе подобную, коррумпированную и управляемую судейской мафией ВККС, пока их самих не заменили на новых, избранных конкурсной комиссией. Позиция международных экспертов неизменна, сначала замена ВСП, затем ВККС, но продажные судейские будут упираться до последнего, ещё немало будет лжи, манипуляций и шантажа с их стороны.
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26.10.2021 22:44 Ответить
 
 