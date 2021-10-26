Информация соцсетей о захвате украинскими военнослужащими новых позиций возле Гранитного не соответствует действительности, - пресс-центр ОС

Командование Объединенных сил не подтверждает информацию о захвате украинскими военными позиций на оккупированной Донетчине возле поселка Гранитное.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация неправдива. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно на этом участке вооруженные формирования РФ открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

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"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Позиции украинских военных остаются прежними", - подчеркнули в пресс-центре ОС.