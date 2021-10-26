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Новости Агрессия России против Украины Война
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Информация соцсетей о захвате украинскими военнослужащими новых позиций возле Гранитного не соответствует действительности, - пресс-центр ОС

Информация соцсетей о захвате украинскими военнослужащими новых позиций возле Гранитного не соответствует действительности, - пресс-центр ОС

Командование Объединенных сил не подтверждает информацию о захвате украинскими военными позиций на оккупированной Донетчине возле поселка Гранитное.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация неправдива. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно на этом участке вооруженные формирования РФ открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

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"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Позиции украинских военных остаются прежними", - подчеркнули в пресс-центре ОС.

Автор: 

дезинформация (344) обстрел (27874) фейк (684) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+45
Почему захвата , а не возврата?
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26.10.2021 18:23 Ответить
+40
Не з тим Головнокомандуючим. Той за два з половиною роки лише здавав: територію, власних військових, інтереси держави і навіть власних прибічників.
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26.10.2021 18:26 Ответить
+21
Правильно ,так и надо всем говорить ...
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26.10.2021 18:18 Ответить
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Правильно ,так и надо всем говорить ...
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26.10.2021 18:18 Ответить
Ну да, такое скромно не рекламируют... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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26.10.2021 18:27 Ответить
никто ничего не разрешит захватить
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26.10.2021 18:20 Ответить
Почему захвата , а не возврата?
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26.10.2021 18:23 Ответить
👏👏👏👏👏
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26.10.2021 18:24 Ответить
тому, що в цирку- гетьманів немає
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26.10.2021 22:23 Ответить
Не з тим Головнокомандуючим. Той за два з половиною роки лише здавав: територію, власних військових, інтереси держави і навіть власних прибічників.
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26.10.2021 18:26 Ответить
все неправильно поняли? отвоевывать свою же территорию уже становится стыдно или как это понимать? командование ВСУ извинилось перед боевиками. очередное днище
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26.10.2021 18:31 Ответить
Дуже погано, що не відповідає.
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26.10.2021 18:40 Ответить
Вполне возможно, серая зона пустая- зашел в нее сократил расстояние между позициями.
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26.10.2021 18:46 Ответить
Но судя по еще двум статьям об обстреле Гранитного москалями, то это как раз похоже на ответку или месть. Так же как после захвата промки в Авдеевке в 16 году (позиция Алмаз).
Под Гранитным ЗСУ к стати благодаря ЗЕ отдали участки сепаратистам при "разведении", которые при Порохе захватили ползучим наступлением: Петровское, Викторовка.
Само Гранитное как и Марьевку через реку от него (на сепарской стороне) захватить сложно- чистое поле.
Когда говорят под Гранитным- обычно имеют в виду соседние Богдановку, Викторовку, Белую Каменку, нашу высоту на окраине Докучаевска (который сам оккупирован).
Недавно были обвинения в адрес ЗСУ и возле Докучаевска. Наверно это связано
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26.10.2021 18:50 Ответить
Так це не наші!
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26.10.2021 18:56 Ответить
Обматерили, приказали отойти, лишили зарплаты, а командира посадили на губу?
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26.10.2021 18:56 Ответить
настамнет
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26.10.2021 19:03 Ответить
Наконец-то научились правильно отвечать..
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26.10.2021 19:17 Ответить
Освобождать оккупированные земли??? Это не задача хенералов Украины. Хенерал рожден для для сауны и гешефтов с жильем. Воевать, ишь чо удумали. Не этому в академиях учат!
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26.10.2021 19:32 Ответить
Норм відповіли, як і потрібно відповідати. Ще кожному мають доповідати, кого і як відбили.
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26.10.2021 19:46 Ответить
https://twitter.com/i/status/1453020054094761986
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26.10.2021 19:48 Ответить
А так хотілося, щоб це було правдою.
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26.10.2021 20:18 Ответить
Жаль шо нєсоотвєтствуєт...
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26.10.2021 21:19 Ответить
Не захоплення, а звільнення від руССкіх бібізян.
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26.10.2021 21:54 Ответить
Із півшостим презусом гляба й дуфати чогось звільньити.
Як тоте гарбузє кривороге зафасувало булави - тре' сокотити того, що наразі є, та й пантрувати, бих до Дніпра воська не цурікав. Отік бо кортить Бубочьці вбіздріти-си ***** в баньки, най їх обох крепір микнув.
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27.10.2021 04:46 Ответить
Дожили, у себя в стране мы должны перед всеми оправдываться.
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27.10.2021 08:19 Ответить
 
 