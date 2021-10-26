Информация соцсетей о захвате украинскими военнослужащими новых позиций возле Гранитного не соответствует действительности, - пресс-центр ОС
Командование Объединенных сил не подтверждает информацию о захвате украинскими военными позиций на оккупированной Донетчине возле поселка Гранитное.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация неправдива. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что именно на этом участке вооруженные формирования РФ открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Позиции украинских военных остаются прежними", - подчеркнули в пресс-центре ОС.
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Под Гранитным ЗСУ к стати благодаря ЗЕ отдали участки сепаратистам при "разведении", которые при Порохе захватили ползучим наступлением: Петровское, Викторовка.
Само Гранитное как и Марьевку через реку от него (на сепарской стороне) захватить сложно- чистое поле.
Когда говорят под Гранитным- обычно имеют в виду соседние Богдановку, Викторовку, Белую Каменку, нашу высоту на окраине Докучаевска (который сам оккупирован).
Недавно были обвинения в адрес ЗСУ и возле Докучаевска. Наверно это связано
Як тоте гарбузє кривороге зафасувало булави - тре' сокотити того, що наразі є, та й пантрувати, бих до Дніпра воська не цурікав. Отік бо кортить Бубочьці вбіздріти-си ***** в баньки, най їх обох крепір микнув.