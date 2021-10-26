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Марионетки Кремля из ОРДЛО потребовали ввести в подгруппу ТКГ "профессионального и договороспособного" Медведчука, Украина отказалась

Марионетки Кремля из ОРДЛО потребовали ввести в подгруппу ТКГ

"Представители" ОРДЛО, введенные Россией в состав гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы, потребовали от Украины вернуть в переговорный процесс подозреваемого в госизмене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса, сообщила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

Оккупанты требуют, чтобы "слугу народа" Галину Третьякову вывели из переговорного процесса, "заменив ее профессиональным и договороспособным представителем".

"Наиболее подходящей на эту позицию мы считаем кандидатуру политического и общественного деятеля Виктора Медведчука, который имеет успешный опыт работы на Минской площадке и проведения обмена удерживаемыми лицами", - подчеркнула Морозова.

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Советник главы ОП Андрея Ермака и украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал изданию, что украинская сторона требование включить Медведчука в переговорный процесс с негодованием отвергла.

"Они выдвинули [условие по Медведчуку], но это нарушает две статьи Уголовного кодекса Украины. Потому что выглядит как торговля заложниками в обмен на выставление политических условий", - сказал Арестович.

"Я думаю, будут последствия. В том смысле, что мы не оставим без внимания этот шантаж", - добавил он.

По словам Арестовича, непосредственно российская делегация в ситуации с предложением вернуть Медведчука отмолчалась.

Также читайте: Россия продолжает блокировать прогресс в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - США

На своей странице в Facebook Арестович уточнил, что также оккупанты предложили выдать Украине трех удерживаемых женщин в обмен на возвращение Медведчука.

Автор: 

Медведчук Виктор (1791) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (335) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+11
Мы вам тварям как введём ,шо очко ваше ватное треснет ...
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26.10.2021 18:16 Ответить
+5
Этот "профессионал" уже был года 3 в этой подгруппе.
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26.10.2021 18:17 Ответить
+5
Нагадаю дебілам, що використовуючи Медведчука, Петро повернув більш за 3000 наших військово-полонених, без таксістів та сепарів а головне без шкоди державним інтересам не рахуючи Савченко!
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26.10.2021 19:15 Ответить
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Мы вам тварям как введём ,шо очко ваше ватное треснет ...
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26.10.2021 18:16 Ответить
Нашли чем набутылочников напугать)))
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26.10.2021 18:54 Ответить
пусть сепары представят полный список предателей и в трех экземплярах
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26.10.2021 19:35 Ответить
Этот "профессионал" уже был года 3 в этой подгруппе.
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26.10.2021 18:17 Ответить
не был он там, а работал "лыжником" пастором Шлагом у Пороха
да и то по большущей просьбе Анжелы, переданной хлом
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26.10.2021 19:37 Ответить
Кремлёвский падший осквернитель Мертведчук
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26.10.2021 20:02 Ответить
Бестолковая говорильня ни о чем и ни с чем. Дуракаваляние. Лугандонских террористов вместе с кацапами стрелять надо, а не разговоры разговаривать.
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26.10.2021 18:23 Ответить
Мешочнику ихонному, порвать жопу на крест британский..наел падла беглая огузок на щах кремлевских..
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26.10.2021 18:24 Ответить
Ну, будемо чесними самі із собою, «Л-ДНР» выступили с требованием к украинской стороне вывести Галину Третьякову из переговорного процесса, «заменив ее профессиональным и договороспособным представителем», а Медведчук, то так , "як приклад"
Доречі, Третякова з її неонацистсбкіми поглядами та висловлюваннями, взагалі повинна у тюрмі сидіти, а не в депутатах бути
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26.10.2021 18:25 Ответить
Третякова з її неонацистсбкіми поглядами та висловлюваннями, взагалі повинна у тюрмі сидіти разом з медведчуком
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26.10.2021 18:49 Ответить
Тільки раніше це вимагала фрау Меркель, канцлер Германії, а зараз хто? Це все що потрібно знати про ваш, та вибраної вами влади, рівень.
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26.10.2021 18:55 Ответить
Такою "маріонеткою", що кацапи та дебіли досі сруться цеглою від нього.
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26.10.2021 19:17 Ответить
Зачем так гнать?

Кацапам вообще фиолетовый тот чувак, ну платит налоги винторогих и хорошо.
То, как срутся кирпичами его поклонники очень видно.
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26.10.2021 19:22 Ответить
Ну, на прикладі тебе, зразу видно, як вам, кацапам, фіолетово. Я біжала за вамі трі квартала чьтоби сказать как ви мнє безразлічьни!
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26.10.2021 19:33 Ответить
Дипломатія - мистецтво компромісу. А ти ідіот, і не "тагда", а прямо зараз. Але завдяки ефекту Даннінга-Крюгера, ти цього не зрзумієш.
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26.10.2021 19:29 Ответить
введем.. и мертветчуку и подгруппе....
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26.10.2021 18:28 Ответить
Україні доведеться звільнювати окуповану територію військовим шляхом. Іншого варіанту я бачу. переговори ні до чого не призведуть. Особливий статус ОРДЛО - це фактично віддати цю територію ерефії!!
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26.10.2021 18:29 Ответить
Не с сегодняшним клоуном-уклонистом, к сожалению...
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26.10.2021 18:35 Ответить
Особливий стату ОРДЛО - це молдовське Придністров'я чи адзербайджанський Карабах - міна з дистанційним керуванням. А пульт від цієї міни - у кремлядів
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26.10.2021 18:39 Ответить
А може на Яроша чи Москаля замінити? Ото б палахнуло!
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26.10.2021 18:36 Ответить
«Наш ответ Чемберлену» введіть в групу Моторолу Гіві і Захарченка вони теж договороспроможні
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26.10.2021 18:37 Ответить
та гавно вопрос. пущай кормящие всю галактику дамбасяне приезжают в лукьяновский изолятор. подселим легко их на одну хату к мертвяку. пущай переговариваются с нар на нары.
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26.10.2021 18:45 Ответить
Треба було погодитись щоб ввести тільки частину Медведчука, наприклад тільки голову або жопу.
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26.10.2021 18:59 Ответить
А хто вони такі "права качати"!
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26.10.2021 19:01 Ответить
Вот именно. Шо в ТКГ вообще делают эти "Представители" ОРДЛО.
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26.10.2021 21:41 Ответить
Вот раньше патриотизм был, мертвечуку и ТВ, и трубу, и место в ткг, закачаешься.
Сейчас сдача интересов с арестом мертвечука, закрытия каналов и отбор трубы.
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26.10.2021 19:09 Ответить
Нагадаю дебілам, що використовуючи Медведчука, Петро повернув більш за 3000 наших військово-полонених, без таксістів та сепарів а головне без шкоди державним інтересам не рахуючи Савченко!
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26.10.2021 19:15 Ответить
И ща бы все было так же , не полезь мертвечучка cвоей заточкой на каналы, стала застувати першу ледi...
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26.10.2021 19:17 Ответить
Эти свинособаки ************* не имеют права ничего требовать. Им повезло что у нас президент зе, иначе бы давно уже превратили их в говно и отправили домой в пакете для мусора!
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26.10.2021 19:17 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти шимбазови, добкіни, медведчуки з мураєвими, шуфричі з бойками та трухиновими...і....і...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.10.2021 22:40 Ответить
А может им и Петю Вернуть -ведь это он подписал позорные минские соглашения -Типа сначала выборы а потом граница-Путин от такого подарка был в шоке а 3000 тысячи пленных-так их в плен сдал Петин охранник-Гелетей по совместительству-МИНИСТР ОБОРОНЫ при Порошенко
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27.10.2021 00:26 Ответить
Захарова,ты задолбала кацапская старая кляча
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27.10.2021 00:54 Ответить
Медведчука лучше ввести в подгруппу кобзона. Пусть свою договороспособность с чертями полирует
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27.10.2021 00:53 Ответить
 
 