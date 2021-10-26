Марионетки Кремля из ОРДЛО потребовали ввести в подгруппу ТКГ "профессионального и договороспособного" Медведчука, Украина отказалась

"Представители" ОРДЛО, введенные Россией в состав гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы, потребовали от Украины вернуть в переговорный процесс подозреваемого в госизмене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса, сообщила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

Оккупанты требуют, чтобы "слугу народа" Галину Третьякову вывели из переговорного процесса, "заменив ее профессиональным и договороспособным представителем".

"Наиболее подходящей на эту позицию мы считаем кандидатуру политического и общественного деятеля Виктора Медведчука, который имеет успешный опыт работы на Минской площадке и проведения обмена удерживаемыми лицами", - подчеркнула Морозова.

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Советник главы ОП Андрея Ермака и украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал изданию, что украинская сторона требование включить Медведчука в переговорный процесс с негодованием отвергла.

"Они выдвинули [условие по Медведчуку], но это нарушает две статьи Уголовного кодекса Украины. Потому что выглядит как торговля заложниками в обмен на выставление политических условий", - сказал Арестович.

"Я думаю, будут последствия. В том смысле, что мы не оставим без внимания этот шантаж", - добавил он.

По словам Арестовича, непосредственно российская делегация в ситуации с предложением вернуть Медведчука отмолчалась.

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На своей странице в Facebook Арестович уточнил, что также оккупанты предложили выдать Украине трех удерживаемых женщин в обмен на возвращение Медведчука.