Один украинский воин погиб, один ранен, российские войска 7 раз обстреляли позиции ВСУ применяя артиллерию, ПТРК и сброс боеприпасов с беспилотника, - пресс-центр ОС
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 7 обстрелов, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Возле Гранитного оккупанты трижды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. В районе Новозвонки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17. В сторону Крымского войска РФ открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один был ранен. Воину оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские воины открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
Щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Швидкого одужання пораненому воїну.
Вброс. Надо оправдать бездействие и потери.