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Новости Операция Объединенных сил
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Один украинский воин погиб, один ранен, российские войска 7 раз обстреляли позиции ВСУ применяя артиллерию, ПТРК и сброс боеприпасов с беспилотника, - пресс-центр ОС

Один украинский воин погиб, один ранен, российские войска 7 раз обстреляли позиции ВСУ применяя артиллерию, ПТРК и сброс боеприпасов с беспилотника, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 7 обстрелов, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Возле Гранитного оккупанты трижды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. В районе Новозвонки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17. В сторону Крымского войска РФ открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один был ранен. Воину оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские воины открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Автор: 

обстрел (27874) ранение (3396) Донбасс (26957) потери (4432) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+21
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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26.10.2021 18:34 Ответить
+16
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26.10.2021 18:35 Ответить
+15
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26.10.2021 18:34 Ответить
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Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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26.10.2021 18:34 Ответить
Війна не зупиняється ні на мить...
Щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Швидкого одужання пораненому воїну.
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26.10.2021 18:43 Ответить
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26.10.2021 18:34 Ответить
Що побачив в очах біса мир? Курва!
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26.10.2021 18:38 Ответить
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26.10.2021 18:35 Ответить
применив американские контрбатарейные радары, артиллеристы ЗСУ сразу получили координаты целей и ответным огнем уничтожили агрессора
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26.10.2021 18:36 Ответить
Мабуть кацапня від злості за скіфське золото... А Зеля - сцикло !
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26.10.2021 18:36 Ответить
Путин все не разрешает применять Байрактары... Мало ему разведения войск и Минского криминального договорняка с украинской элиткой, собаке такой....
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26.10.2021 19:26 Ответить
Неправда - https://censor.net/ru/news/3295939/bespilotnik_bayraktar_unichtojil_bomboyi_rossiyiskuyu_gaubitsu_obstrelivavshuyu_zaschitnikov_ukrainy
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26.10.2021 21:44 Ответить
Вброс. Посмотри видео. Там расчет орудия весь живой разбегается. Ракета UMTAS бьет до 8 км, корректируемая планирующая бомба MAM-S до 8 км.... Теоретически может долететь MAM-L в 22 кг с использованием GPS, если конечно они у нас есть.... Но в этом случае живых не должно быть... 22кг... И снимал видео второй беспилотник за 11 км?
Вброс. Надо оправдать бездействие и потери.
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26.10.2021 21:51 Ответить
Царство небесне і вічна пам'ять воїну-захиснику
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26.10.2021 20:05 Ответить
У ДНРы есть беспилотники для сброса бомб, а где наши поделки?
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26.10.2021 20:10 Ответить
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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26.10.2021 23:38 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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26.10.2021 23:40 Ответить
 
 