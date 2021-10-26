Один украинский воин погиб, один ранен, российские войска 7 раз обстреляли позиции ВСУ применяя артиллерию, ПТРК и сброс боеприпасов с беспилотника, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 7 обстрелов, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Возле Гранитного оккупанты трижды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. В районе Новозвонки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17. В сторону Крымского войска РФ открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один был ранен. Воину оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские воины открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.