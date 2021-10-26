МИД пытался помешать визиту депутатов-членов МФО по "зеленой" энергетике в США, - Гончаренко
Министерство иностранных дел пыталось сорвать визит народных депутатов-членов МФО "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" в США для обсуждения в том числе проблем развития возобновляемой энергетики в Украине.
Об этом сообщил глава МФО Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Делегация сама договаривалась о большинстве встреч с нашими партнерами в США. За 36 часов до вылета МИД отозвало ноту и посольство США было вынуждено отменить визы большинства членов делегации. После этого Посольство Украины в США начало связываться со всеми, с кем у нас были запланированы встречи и отменять их", - заявил нардеп.
Он добавил, что после огласки этой истории посольство начало манипулировать и "придумывать смешные оправдания".
"Сейчас мы вместе с членами делегации, у которых уже были визы и смогли приехать в США, проводим встречи, о которых сами договорились раньше. Визит не отменяется, у нас запланирована насыщенная программа", - добавил Гончаренко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Будучи теневым владельцем австрийской компании Active Solar, Клюев стал главным бенефициаром государственных дотаций для "чистого" бизнеса. По данным издания БизнесЦензор, электростанции Active Solar в первые годы тарифа производили 90% всей "зеленой" электроэнергии в стране."
Ну и по традиции, сейчас самый зеленый энэргетик - ахметов и замыкает топ десятку левочкина
_____________________________________
А може прийшла інформація, що їх в Америці заарештують?
За два роки не зрозуміли, що покладатися на Зе-чиновників ні в чому НЕ МОЖНА?!