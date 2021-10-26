МИД пытался помешать визиту депутатов-членов МФО по "зеленой" энергетике в США, - Гончаренко

Министерство иностранных дел пыталось сорвать визит народных депутатов-членов МФО "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" в США для обсуждения в том числе проблем развития возобновляемой энергетики в Украине.

Об этом сообщил глава МФО Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Делегация сама договаривалась о большинстве встреч с нашими партнерами в США. За 36 часов до вылета МИД отозвало ноту и посольство США было вынуждено отменить визы большинства членов делегации. После этого Посольство Украины в США начало связываться со всеми, с кем у нас были запланированы встречи и отменять их", - заявил нардеп.

Он добавил, что после огласки этой истории посольство начало манипулировать и "придумывать смешные оправдания".

"Сейчас мы вместе с членами делегации, у которых уже были визы и смогли приехать в США, проводим встречи, о которых сами договорились раньше. Визит не отменяется, у нас запланирована насыщенная программа", - добавил Гончаренко.