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МИД пытался помешать визиту депутатов-членов МФО по "зеленой" энергетике в США, - Гончаренко

МИД пытался помешать визиту депутатов-членов МФО по

Министерство иностранных дел пыталось сорвать визит народных депутатов-членов МФО "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" в США для обсуждения в том числе проблем развития возобновляемой энергетики в Украине.

Об этом сообщил глава МФО Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Делегация сама договаривалась о большинстве встреч с нашими партнерами в США. За 36 часов до вылета МИД отозвало ноту и посольство США было вынуждено отменить визы большинства членов делегации. После этого Посольство Украины в США начало связываться со всеми, с кем у нас были запланированы встречи и отменять их", - заявил нардеп.

Он добавил, что после огласки этой истории посольство начало манипулировать и "придумывать смешные оправдания".

"Сейчас мы вместе с членами делегации, у которых уже были визы и смогли приехать в США, проводим встречи, о которых сами договорились раньше. Визит не отменяется, у нас запланирована насыщенная программа", - добавил Гончаренко.

Автор: 

МИД (7001) США (27149) Гончаренко (535) альтернативная энергетика (123)


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Топ комментарии
+20
Как чувствует себя глава МИД Украины, у которого понятие "Украина превыше всего" спокойно перечеркнуто и заменено на "Моя карьера превыше всего"? Вам же всю жизнь клеймо трусливого карьериста не смыть.
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26.10.2021 18:44 Ответить
+13
Мабуть приблизно так само, як і найвеличніший, який злив всі досягнення "бариги" на міжнародній арені за 2,5 роки. Це ж "папріколу" і "хужє нє будєт"! А гаманець-то наповнюється...
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26.10.2021 18:53 Ответить
+8
Свиняча партія Коломийського ціеї зими з тебе здере по 15 грн за кіловат, а ти продовжив кричати "божья роса".
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26.10.2021 19:06 Ответить
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Как чувствует себя глава МИД Украины, у которого понятие "Украина превыше всего" спокойно перечеркнуто и заменено на "Моя карьера превыше всего"? Вам же всю жизнь клеймо трусливого карьериста не смыть.
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26.10.2021 18:44 Ответить
Мабуть приблизно так само, як і найвеличніший, який злив всі досягнення "бариги" на міжнародній арені за 2,5 роки. Це ж "папріколу" і "хужє нє будєт"! А гаманець-то наповнюється...
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26.10.2021 18:53 Ответить
Скоріше так само як виборці "найвеличнішого борцуна з олігархами".
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26.10.2021 19:30 Ответить
Бо воно продажна подоляківсько-дєрмаківська КулЁба
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26.10.2021 19:19 Ответить
🤢🐲земразь !🤮🤮🤮 Алексей и Гео ,Вы ЛУЧШИЕ ! Держитесь , удачи и успешной работы
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26.10.2021 20:03 Ответить
Не рвет ли карман пересичным украинцам из "зеленая" энергетика? Если она такая зеленая, то почему цены красные?
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26.10.2021 18:48 Ответить
Спитай у того, кому твое обленерго належить.
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26.10.2021 19:38 Ответить
"Лоббистом "зеленой революции" стал политик и бизнесмен из Донецка Андрей Клюев. По его инициативе, в 2008 году Верховная Рада внесла изменения в закон "Об электроэнергетике", где впервые закрепила с 2009 года особые условия для альтернативных источников энергии до 2030 года.

Будучи теневым владельцем австрийской компании Active Solar, Клюев стал главным бенефициаром государственных дотаций для "чистого" бизнеса. По данным издания БизнесЦензор, электростанции Active Solar в первые годы тарифа производили 90% всей "зеленой" электроэнергии в стране."

Ну и по традиции, сейчас самый зеленый энэргетик - ахметов и замыкает топ десятку левочкина
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26.10.2021 18:49 Ответить
«Слуги наріду» у складі делегації не змогли полетіти у США. МЗС допомагало їм оформити дипвізу, а потім передумало
_____________________________________

А може прийшла інформація, що їх в Америці заарештують?
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26.10.2021 18:49 Ответить
МФО - 6-значний код, який використовується для ідентифікації банківських установ в Україні
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26.10.2021 18:51 Ответить
В Молдову отправляйте етих ****сов по *зельоной енергетике*. Уже доенеретического колапса многие страны довели своей *зельоной енергетикой*
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26.10.2021 19:00 Ответить
Считал кулебу украинцем, а он оказался членом команды офшорника, продажный хохол.
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26.10.2021 19:00 Ответить
зеленую энергетику по 10 гр за киловат- в дом каждому украинцу- гончаренко, свыняча партия
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26.10.2021 19:02 Ответить
Свиняча партія Коломийського ціеї зими з тебе здере по 15 грн за кіловат, а ти продовжив кричати "божья роса".
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26.10.2021 19:06 Ответить
Вам, теж ДОГАНА!
За два роки не зрозуміли, що покладатися на Зе-чиновників ні в чому НЕ МОЖНА?!
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26.10.2021 19:03 Ответить
Обойдётесь как-нибудь без командировки в Штаты. Тем более зелёная энергетика в сочетании с зелёной властью привели страну на порог энергетического кризиса.
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26.10.2021 19:03 Ответить
В прошлом году Шмыгаль пожаловался: папиредники понастроили слишком много ветровых и солнечных электростанций-3,7 % по выработанной электроэнергии. Стоимость электроэнергии ВЭС и СЭС втрое выше и поэтому вся энергетика Украины гигнулась (накрылась медным тазом). Что бы сделал украинец : он растолковал бы инвесторам что в Украине война, эпидемия, президент умственно отсталый , Украиной правит воровская мафия, в казне пусто и поэтому форс-мажор , никаких ВИЭ. Что делает мафия Коломойского, зная что денег для инвесторов нет : мощность ВИЭ в Украине выросла в четыре раза- с 2,1 ГВт в начале 2019 г. до 8,4 ГВт в апреле 2021 г. Увеличивая мощности ВИЭ мафия получает деньги на продаже закачанной в энергосистему электроэнергии от ВИЭ и ублажает Путина, ссоря Украину с инвесторами. Правящая мафия Коломойского разрушает Украину. Как сто лет назад разрушила УНР мафия где то Бланка.
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26.10.2021 19:07 Ответить
Сподіваємося на ваш конструктивний діалог. Не просто "порвіть на ганчирья" опонентів, а треба називати конкретні прізвища, які блокують розвиток екологічних джерел енергоресурсів в країні, особливо тих, що однією рукою за, а іншою проти.
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26.10.2021 19:17 Ответить
Кулебяка - бяка. . . .
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26.10.2021 19:23 Ответить
В сраку їм Ахметівську зельонку
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26.10.2021 19:45 Ответить
Лелик Костусев уже топит за ахметовскую зелёнку? Ох и продажная шавка!
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26.10.2021 21:31 Ответить
Что удивительно---за всю 30 летнюю новейшую историю у нас не было ни одного сильного и яркого министра ИД. А ведь по схеме при наличии должности президента--это второе лицо государства. Та сплошные невдалые, лохматые, косматые, шизанутые, зацикленные и просто никакие! Второгодники короче!
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26.10.2021 22:56 Ответить
 
 