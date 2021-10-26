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Новости Коронавирус и карантин
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За месяц усиленного карантина полиция выписала более 40 тыс. штрафов за отсутствие маски, - Минздрав

За месяц усиленного карантина полиция выписала более 40 тыс. штрафов за отсутствие маски, - Минздрав

С 23 сентября до 25 октября правоохранители составили 4888 административных протоколов за нарушение правил карантина и 40581 постановление из-за нахождения лиц в общественных местах без защитных масок.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Административные протоколы составили в основном в отношении юридических лиц, указывают в ведомстве.

С 23 сентября на территории Украины установили "желтый" уровень эпиднебезопасности. По состоянию на 26 октября восемь областей находятся в красной зоне эпиднебезопасности.

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Нарушение правил карантина влечет ответственность в виде штрафа. Для граждан это от 17 до 34 тысяч гривен, для должностных лиц - от 34 до 170 тысяч гривен. Игнорирование нормы о наличии защитной маски предусматривает штраф от 170 до 255 гривен.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Нацполиция (16562) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
ну конечно. зачем с бандюками бороться, так же проще и бюджет наполнят.
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26.10.2021 18:54 Ответить
+2
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26.10.2021 19:00 Ответить
+2
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26.10.2021 19:06 Ответить
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ну конечно. зачем с бандюками бороться, так же проще и бюджет наполнят.
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26.10.2021 18:54 Ответить
Заплотили штрафы? Все???
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26.10.2021 18:54 Ответить
Ну да. Уже здоровый и не будешь болеть никакими болезнями. Не знаю правда бессмертным станешь или нет. Наверное одного штрафа для этого мало. Нужно два, а возможно и три.
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26.10.2021 19:25 Ответить
Мінздрав попереджує- зеля вбиває.
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26.10.2021 18:55 Ответить
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26.10.2021 19:00 Ответить
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26.10.2021 19:02 Ответить
"мусора-нє люді",-а.аваков.
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26.10.2021 19:03 Ответить
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26.10.2021 19:06 Ответить
Поверили? Полиция не тупая в этом дерьме лазить. МОЗик влил в ухи
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26.10.2021 19:13 Ответить
Всі постанови будуть скасовані через суд. Владі, яка проспала пандемію і навіть не має кисню, нема чого робити на посадах. Нічого вони не отримають .
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26.10.2021 19:42 Ответить
Выписанный штраф не равно оплаченный штраф. Как показывает практика, 95% этих незаконных постановлений отменяется в судах. А еще и моральную компенсацию хорошую можно выбить. Не экономьте на адвокате.
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26.10.2021 19:53 Ответить
😂🌷×××
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26.10.2021 20:07 Ответить
Знаете после ковид сертификатов, разговоры про "чипы и штрих коды на лбу" не кажутся уж такой дурней, потому что - реально могут и ввести....А че соберется три человека и примут решение всем вживить чипы и мусора , уверяю вас на ура и со всем рвением будут это отслеживать и наказывать тех кто не чипирован.
Сертификаты нужны для тотального контроля населения , никто о здоровье народа даже не думает . И Вы думаете это только на время карантина !? Нет, это останется на всегда !!! это как аусвайс и паспорт арийца , без которого не сможешь на улицу даже выйти . Потом введут режим прописки и все - рабство...
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26.10.2021 22:51 Ответить
 
 