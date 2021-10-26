За месяц усиленного карантина полиция выписала более 40 тыс. штрафов за отсутствие маски, - Минздрав

С 23 сентября до 25 октября правоохранители составили 4888 административных протоколов за нарушение правил карантина и 40581 постановление из-за нахождения лиц в общественных местах без защитных масок.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Административные протоколы составили в основном в отношении юридических лиц, указывают в ведомстве.

С 23 сентября на территории Украины установили "желтый" уровень эпиднебезопасности. По состоянию на 26 октября восемь областей находятся в красной зоне эпиднебезопасности.

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Нарушение правил карантина влечет ответственность в виде штрафа. Для граждан это от 17 до 34 тысяч гривен, для должностных лиц - от 34 до 170 тысяч гривен. Игнорирование нормы о наличии защитной маски предусматривает штраф от 170 до 255 гривен.