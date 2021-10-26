За месяц усиленного карантина полиция выписала более 40 тыс. штрафов за отсутствие маски, - Минздрав
С 23 сентября до 25 октября правоохранители составили 4888 административных протоколов за нарушение правил карантина и 40581 постановление из-за нахождения лиц в общественных местах без защитных масок.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Административные протоколы составили в основном в отношении юридических лиц, указывают в ведомстве.
С 23 сентября на территории Украины установили "желтый" уровень эпиднебезопасности. По состоянию на 26 октября восемь областей находятся в красной зоне эпиднебезопасности.
Нарушение правил карантина влечет ответственность в виде штрафа. Для граждан это от 17 до 34 тысяч гривен, для должностных лиц - от 34 до 170 тысяч гривен. Игнорирование нормы о наличии защитной маски предусматривает штраф от 170 до 255 гривен.
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Сертификаты нужны для тотального контроля населения , никто о здоровье народа даже не думает . И Вы думаете это только на время карантина !? Нет, это останется на всегда !!! это как аусвайс и паспорт арийца , без которого не сможешь на улицу даже выйти . Потом введут режим прописки и все - рабство...