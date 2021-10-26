Британский суд подтвердил штраф в 200 тыс. фунтов российским пропагандистам из RT

Апелляционный суд в Лондоне признал правомерность решения медиарегулятора Ofcom, оштрафовавшего на 200 тысяч фунтов российский пропагандистский телеканал RT. Россиян наказали за нарушение принципа беспристрастности в семи сюжетах о войне в Украине, отравлении Скрипалей и ситуации в Сирии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Апелляционный судья Джеффри Вос указал, что лично посмотрел все сюжеты и подтверждает, что "все они были предвзятыми и несбалансированными". "По всей видимости, в этом состоял умысел", - добавил он. Тем самым штраф Ofcom в отношении RT в размере 200 тысяч фунтов стерлингов (в пересчете почти 240 тысяч евро) остается в силе.

Разбирательство касалось сюжетов, вышедших в эфир в период с 17 марта по 26 апреля. Речь идет о двух выпусках новостей, трех программах Crosstalk и двух передачах Sputnik. Среди прочего, темами передач стали отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, предполагаемое применение химического оружия в Сирии, внешняя политика США и война на Донбассе.

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В декабре того же года Ofcom указал на нарушения, а в июле 2019-го на RT наложили штраф. В ответ Роскомнадзор объявил об аналогичной проверке BBC.