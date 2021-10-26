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Британский суд подтвердил штраф в 200 тыс. фунтов российским пропагандистам из RT

Британский суд подтвердил штраф в 200 тыс. фунтов российским пропагандистам из RT

Апелляционный суд в Лондоне признал правомерность решения медиарегулятора Ofcom, оштрафовавшего на 200 тысяч фунтов российский пропагандистский телеканал RT. Россиян наказали за нарушение принципа беспристрастности в семи сюжетах о войне в Украине, отравлении Скрипалей и ситуации в Сирии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Апелляционный судья Джеффри Вос указал, что лично посмотрел все сюжеты и подтверждает, что "все они были предвзятыми и несбалансированными". "По всей видимости, в этом состоял умысел", - добавил он. Тем самым штраф Ofcom в отношении RT в размере 200 тысяч фунтов стерлингов (в пересчете почти 240 тысяч евро) остается в силе.

Разбирательство касалось сюжетов, вышедших в эфир в период с 17 марта по 26 апреля. Речь идет о двух выпусках новостей, трех программах Crosstalk и двух передачах Sputnik. Среди прочего, темами передач стали отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, предполагаемое применение химического оружия в Сирии, внешняя политика США и война на Донбассе.

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В декабре того же года Ofcom указал на нарушения, а в июле 2019-го на RT наложили штраф. В ответ Роскомнадзор объявил об аналогичной проверке BBC.

Автор: 

Великобритания (5027) журналистика (3319) пропаганда (3698) россия (96192) штраф (1287) RT (24)


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Топ комментарии
+4
"Тем, кто затевает русофобию, русофобию затевает, вот это вот..."(с)
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26.10.2021 19:20 Ответить
+4
Хіба це дерево??? Як на мене, то більше на тварину схоже.
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26.10.2021 19:43 Ответить
+2
раиса бахатая. Хай платит.
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26.10.2021 19:13 Ответить
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раиса бахатая. Хай платит.
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26.10.2021 19:13 Ответить
А почему так мало? Они заслуживают большего штрафа!
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26.10.2021 19:14 Ответить
В Европе и Америке правильные суды. Кацапы никогда ничего не выигрывают. В Украине даже в судах любят играть в независимость.
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26.10.2021 19:17 Ответить
"Тем, кто затевает русофобию, русофобию затевает, вот это вот..."(с)
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26.10.2021 19:20 Ответить
Це політичне і расове переслідування неіснуючої нації "руССкіх"
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26.10.2021 19:22 Ответить
Захарова должна обязательно прокомментировать данный инцидент
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26.10.2021 19:25 Ответить
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26.10.2021 19:40 Ответить
Хіба це дерево??? Як на мене, то більше на тварину схоже.
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26.10.2021 19:43 Ответить
не пугай людей такой крысой...!
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26.10.2021 21:59 Ответить
У меня давно создаётся впечатление, что британцы «любят» козлопитеков ещё больше, чем американцы) Иногда даже кажется, что они из Евросоюза вышли специально для этого..)
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26.10.2021 19:23 Ответить
в Германии просто прихлопнули 5 каналов рашки, без всяких гульденов
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26.10.2021 19:44 Ответить
пока в рашке е нефть какие то 200 тыщ фунтов це так, попить смачной кавы в братиславе
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26.10.2021 20:02 Ответить
 
 