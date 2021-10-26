Советник Байдена Хохштейн о снятых с "Северного потока-2" санкциях: США не меняли мнения, а переключили внимание на уменьшение негативных последствий строительства
Президент США Джо Байден не менял мнения, что российский газопровод "Северный поток-2" является фактором нестабильности для Украины и Европы.
Об этом заявил СМИ старший советник Байдена по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственного департамента США.
"Идея достижения совместного заявления с Германией происходила из осознания, что трубопровод завершен - почти завершен, осознание, что агрессивные меры со стороны США не изменили бы результат и возможно только отсрочили бы его. Поэтому, учитывая реалии, осознавая их, формировалось соглашение с Германией, которое позволило бы нам продолжить защищать значительные интересы Европы, интересы США по защите безопасности Украины, и при этом реагировать на, и смягчать негативные эффекты и угрозы, которые может нести "Северный поток-2", - заявил Хохштейн.
Высокопоставленный чиновник США также подчеркнул, что Вашингтон находится на связи с европейскими странами и Украиной относительно поиска механизмов, которые позволили бы облегчить риски, которые могут возникнуть зимой.
Хохштейн также заявил, что мир находится на пороге перехода к более чистой энергетике и выразил надежду на то, что в будущем Украина сохранит историческую роль в поставках энергоресурсов в Европу.
По мнению чиновника, фактором этого станут инвестиции в Украину, обозначенные совместным заявлением США и Германии, и интеграция Украины в европейскую электросеть.
Хохштейн указал на подписание меморандумов о взаимопонимании между американскими компаниями и Украиной о расширении, ремонте и модернизации ядерной энергетики, а также на подписание президентом Украины Зеленским меморандумов по атомной энергетике.
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Пришлось кацапским провокаторам объявить его шпиеном и реализовать схему фальсификации выборов.
Жрите!
И первая страна, которую он слил - это Украина, слил через Северный поток, слил как наперсточник, говоря одно, а делая другое.
Именно с его подачи пуйло поднял цены на газ Европе и Украине в том числе.
Пуйло перекрыл подачу газа Европе, а Байден перекрыл добычу сланцевого газа в США = это и создало дефицит газа в Европе.
''Сон не сон, сон не прониссон..., так, всё, переключаем внимание, следите за руками, вы погружаетесь в сон, в нирвану благополучия