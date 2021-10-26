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Новости Санкции против России
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Советник Байдена Хохштейн о снятых с "Северного потока-2" санкциях: США не меняли мнения, а переключили внимание на уменьшение негативных последствий строительства

Советник Байдена Хохштейн о снятых с

Президент США Джо Байден не менял мнения, что российский газопровод "Северный поток-2" является фактором нестабильности для Украины и Европы.

Об этом заявил СМИ старший советник Байдена по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

"Идея достижения совместного заявления с Германией происходила из осознания, что трубопровод завершен - почти завершен, осознание, что агрессивные меры со стороны США не изменили бы результат и возможно только отсрочили бы его. Поэтому, учитывая реалии, осознавая их, формировалось соглашение с Германией, которое позволило бы нам продолжить защищать значительные интересы Европы, интересы США по защите безопасности Украины, и при этом реагировать на, и смягчать негативные эффекты и угрозы, которые может нести "Северный поток-2", - заявил Хохштейн.

Высокопоставленный чиновник США также подчеркнул, что Вашингтон находится на связи с европейскими странами и Украиной относительно поиска механизмов, которые позволили бы облегчить риски, которые могут возникнуть зимой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" заработает не раньше марта 2022 года, - США

Хохштейн также заявил, что мир находится на пороге перехода к более чистой энергетике и выразил надежду на то, что в будущем Украина сохранит историческую роль в поставках энергоресурсов в Европу.

По мнению чиновника, фактором этого станут инвестиции в Украину, обозначенные совместным заявлением США и Германии, и интеграция Украины в европейскую электросеть.

Хохштейн указал на подписание меморандумов о взаимопонимании между американскими компаниями и Украиной о расширении, ремонте и модернизации ядерной энергетики, а также на подписание президентом Украины Зеленским меморандумов по атомной энергетике.

Автор: 

Байден Джо (2795) санкции (11471) США (27149) Северный поток (1458) Хохштейн (6)


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Топ комментарии
+9
байден - позорнейший президент Америки всех времен, он сливает союзников одного за другим, сливает Оси Зла, сливает в обмен на левацкую аферу "Зеленую сделку".

И первая страна, которую он слил - это Украина, слил через Северный поток, слил как наперсточник, говоря одно, а делая другое.

Именно с его подачи пуйло поднял цены на газ Европе и Украине в том числе.
Пуйло перекрыл подачу газа Европе, а Байден перекрыл добычу сланцевого газа в США = это и создало дефицит газа в Европе.
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26.10.2021 20:13 Ответить
+7
При Трампе того газа было, хоть жопой ешь, цены на нефть падали, рупь обесценивался.
Пришлось кацапским провокаторам объявить его шпиеном и реализовать схему фальсификации выборов.
Жрите!
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26.10.2021 20:08 Ответить
+5
байден ещё то х-йло...
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26.10.2021 20:15 Ответить
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Хе-хе-хе)))) вони наші «зелені» якщо хтось не знав.
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26.10.2021 19:57 Ответить
угу. Похоже на то.
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26.10.2021 20:04 Ответить
Короче вот этим либеральным предателям нас уговаривают доверится наши либерашки. Они бросили на произвол судьбы афганцев, кинули нас с поддержкой в плане северного потока, осталось только формулу штайнмайера, чтобы просрать донбасс - и будем очень удобными "партнерами" для либерастического запада.
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26.10.2021 20:04 Ответить
Сектанти "животворящого козака" вас заспамили.
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27.10.2021 02:02 Ответить
це всего лишь амос амосович, тринадесятый клерк, зато зеле теперь все потоки покорны, захочет и цей прихлопнет, а ще сказочник размовлял, шо рашка завтра извинится и отдаст 120 лярдов за крим
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26.10.2021 20:08 Ответить
какое оно гибкое, прям как наше тигипкое.
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26.10.2021 20:08 Ответить
При Трампе того газа было, хоть жопой ешь, цены на нефть падали, рупь обесценивался.
Пришлось кацапским провокаторам объявить его шпиеном и реализовать схему фальсификации выборов.
Жрите!
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26.10.2021 20:08 Ответить
чубчик захотел быть ампиратором США,и это его подвело.
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26.10.2021 20:17 Ответить
таблетки прими или вакцинируйся .
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26.10.2021 20:55 Ответить
Хохштейн: США не меняли, а переключили .-Чтобы да так нет.
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26.10.2021 20:11 Ответить
байден - позорнейший президент Америки всех времен, он сливает союзников одного за другим, сливает Оси Зла, сливает в обмен на левацкую аферу "Зеленую сделку".

И первая страна, которую он слил - это Украина, слил через Северный поток, слил как наперсточник, говоря одно, а делая другое.

Именно с его подачи пуйло поднял цены на газ Европе и Украине в том числе.
Пуйло перекрыл подачу газа Европе, а Байден перекрыл добычу сланцевого газа в США = это и создало дефицит газа в Европе.
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26.10.2021 20:13 Ответить
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26.10.2021 21:33 Ответить
байден ещё то х-йло...
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26.10.2021 20:15 Ответить
Президент США Джо Байден не менял мнения, что российский газопровод "Северный поток-2" является фактором нестабильности для Украины и Европы,Но если "Байда" не менял мнение, тогда мнение"капутина" по цене на газ в Европе указывает на то,что неизменчивое мнение "американского Байды" лживое и именно оно помогло рашисту взвинтить цены на газ,
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26.10.2021 20:21 Ответить
Байда:
''Сон не сон, сон не прониссон..., так, всё, переключаем внимание, следите за руками, вы погружаетесь в сон, в нирвану благополучия
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26.10.2021 20:32 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=24AAE5LFsds
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26.10.2021 20:35 Ответить
Балабольство.
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26.10.2021 20:37 Ответить
Щось схоже на "гарантії " Будапештського меморандума, не треба нас дурити
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26.10.2021 20:46 Ответить
"Ми обісрались, але це дурниця, бо ми попшикалисьтдезодорантом"
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26.10.2021 20:55 Ответить
И у хохштейнов при американском президенте, и у хохштейнов при украинском президенте суть заяв не хохштейнам одна и та же: Рабинович, сколько будет дважды два? А сколько вам надо?
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26.10.2021 21:14 Ответить
Та я тоже мнение реже меняю с годами особо. А вот носки меняю. Каждый день с утра другие одеваю. Воняют они если не менять. А у того и мнение заштыняло потянуло кацапскими прохарями.
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26.10.2021 23:06 Ответить
А вы думали эта прогрессистская банда будет только американцам нагло врать в глаза?
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26.10.2021 23:43 Ответить
Хоч би одну іконку "великого українського святого" поставили фанатики.
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27.10.2021 02:04 Ответить
 
 