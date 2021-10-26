Порошенко взял шефство над детьми арестованного в оккупированном Крыму Джелялова, – адвокат Полозов

Пятый президент Украины Петр Порошенко взял под опеку семью заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, который был незаконно задержан в оккупированном Крыму.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсуждали и дело против Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых, которые в настоящее время преследуются на оккупированной территории якобы за совершение диверсии. Во многих моментах, касающихся тактики и стратегии защиты украинских политзаключенных наши взгляды совпадают. Петр Порошенко прекрасно понимает специфику подобных дел. От имени партии и поддерживающих ее украинцев Петр Порошенко предложил, как это говорили раньше, "взять шефство" над детьми Наримана Джелялова и оказывать его семье на постоянной основе материальную помощь", - написал Полозов по итогам встречи с Порошенко.

Адвокат напомнил, что в поддержке на текущий момент нуждаются более 200 детей украинских политзаключенных, родители которых были незаконно осуждены в России, и выразил надежду, что пример Порошенко "вдохновит других неравнодушных к чужой беде граждан Украины "взять шефство" над детьми политзаключённых в оккупированном Крыму и оказать им посильную помощь".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты готовятся посадить замглавы Меджлиса Джеляла на 20 лет, - адвокат Полозов