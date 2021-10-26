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Новости Украинские заложники в РФ Репрессии в оккупированном Крыму
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Порошенко взял шефство над детьми арестованного в оккупированном Крыму Джелялова, – адвокат Полозов

Порошенко взял шефство над детьми арестованного в оккупированном Крыму Джелялова, – адвокат Полозов

Пятый президент Украины Петр Порошенко взял под опеку семью заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, который был незаконно задержан в оккупированном Крыму.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсуждали и дело против Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых, которые в настоящее время преследуются на оккупированной территории якобы за совершение диверсии. Во многих моментах, касающихся тактики и стратегии защиты украинских политзаключенных наши взгляды совпадают. Петр Порошенко прекрасно понимает специфику подобных дел. От имени партии и поддерживающих ее украинцев Петр Порошенко предложил, как это говорили раньше, "взять шефство" над детьми Наримана Джелялова и оказывать его семье на постоянной основе материальную помощь", - написал Полозов по итогам встречи с Порошенко.

Адвокат напомнил, что в поддержке на текущий момент нуждаются более 200 детей украинских политзаключенных, родители которых были незаконно осуждены в России, и выразил надежду, что пример Порошенко "вдохновит других неравнодушных к чужой беде граждан Украины "взять шефство" над детьми политзаключённых в оккупированном Крыму и оказать им посильную помощь".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты готовятся посадить замглавы Меджлиса Джеляла на 20 лет, - адвокат Полозов

Автор: 

Порошенко Петр (19618) крымские татары (2718) Полозов Николай (459) Джелялов (64) Джелял Нариман (51)


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Топ комментарии
+29
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26.10.2021 20:21 Ответить
+25
Респект!
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26.10.2021 20:09 Ответить
+23
мокша, вернись на бутылку.
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26.10.2021 20:11 Ответить
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мокша, вернись на бутылку.
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26.10.2021 20:11 Ответить
Зато ти на фанфурик бояришника заработала.
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26.10.2021 20:14 Ответить
Порох- ні, а ВАЗеленський? Хоча, про що це я?
Мультимільйонер ВАЗеленський- жодної копійки людям, все собі, на офшори.
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26.10.2021 20:41 Ответить
Респект!
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26.10.2021 20:09 Ответить
Эрзя, вернись на бутылку.
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26.10.2021 20:13 Ответить
Люди добрі! Та щож таке діється!! Знову клятий Порошенко боту подоляка в штани насрав!!!
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26.10.2021 20:14 Ответить
Проблема ж не в тому, що і як він робить, проблема в тому, що цього не роблять Зе і його команда - не возять фрукти на фронт, не купують кисневі концентратори і ШВЛ... Хай це піар, ОК, але людям це потрібно. А зелені ж навіть для піару цього не роблять!
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26.10.2021 20:14 Ответить
Вы не понимаете. Это другое

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26.10.2021 20:17 Ответить
Что там за блонда к детям пристает? Где настоящая мама ПЕСов?Куда дели Геращенко???
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27.10.2021 06:57 Ответить
Повний колапс с пандемією, вже майже по 30 000 хворих за день, Україна - ЄДИНА невакцинована чорна діра Европи. Про індустрію підробних сертифікатів в Україні пишуть New York Times. А Володька Зеленьский роздає інтерв'ю де тішиться що "пан Порошенко" нічого на нього не накопав.
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26.10.2021 20:19 Ответить
наркоман так якщо він крав, то чого ж ще не сидить? Чи є хоч одна справа де Порошенко підозрюваний? Я вже не кажу про рішення суду.
Ще раз: по якій справі Порошенко проходить підозрюваним?
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26.10.2021 20:21 Ответить
ДБР порушила справу проти Порошенка за заявою попів РПЦ за статтею ККУ "Доведення до банкрутства"
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26.10.2021 20:24 Ответить
Гнида падаль личная у твоего членограя в офшорах гораздо больше
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26.10.2021 20:27 Ответить
То сарказм
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26.10.2021 20:29 Ответить
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26.10.2021 21:57 Ответить
А можно поподробнее про миллиарды? А то Портнов с шоблой никак найти не могут, как землю носом не роют. Бегом с Портнову доложитесь где он просмотрел.
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26.10.2021 20:22 Ответить
Ніззя детальніше. В методичках полдяка про це нічого не написано, як і в мокшанських.
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26.10.2021 20:44 Ответить
свинособака, ты хотя бы раз что-нибудь возил на передовую?
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26.10.2021 20:24 Ответить
І що ще з клубнікою привіз?
До речі, Вава, хоч раз полуницю привіз, чи лише нажерся на халяву й дерьмака зі свитою нагодував?
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26.10.2021 20:46 Ответить
Порошенко! Подкинь мне офшор! У тебя же их много.
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26.10.2021 20:22 Ответить
щось від тебе мокшою воняє .

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26.10.2021 20:31 Ответить
Рашотролли и подоляшавки! ФАС!
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26.10.2021 20:13 Ответить
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26.10.2021 20:25 Ответить
Ну да, а мог как Зеля -- забрать деньги у больных и распилять их по карманам на дорогах. Так, набутылочник?
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26.10.2021 20:20 Ответить
мокша, давай рассказывай про госзаказы на свои предприятия.
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26.10.2021 20:23 Ответить
Он просто тупо гребет все под себя и своего хозяина.
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26.10.2021 20:24 Ответить
а как же "крымская платформа"?
почему молчит этот мощный орган?
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26.10.2021 20:20 Ответить
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26.10.2021 20:21 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin?__cft__[0]=AZXNgDbV0I9KgRMRjRhbxhdf88t568I7umcGQD4KQZMjmt2P4w8XEOhNHv7cM-2jMZfBxITgdGkDZLp0hJ17M15pz_Mc3rLKAYZcftjl-ofNsUZ-dfcMCX0dGHvpJCN7WQThcJ1s9gsjQsfGpo1Ajr5m&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4236142259745328&id=365125280180398&__cft__[0]=AZXNgDbV0I9KgRMRjRhbxhdf88t568I7umcGQD4KQZMjmt2P4w8XEOhNHv7cM-2jMZfBxITgdGkDZLp0hJ17M15pz_Mc3rLKAYZcftjl-ofNsUZ-dfcMCX0dGHvpJCN7WQThcJ1s9gsjQsfGpo1Ajr5m&__tn__=%2CO%2CP-R 7 января 2020 г. ·

А
Армія
Асоціація з ЄС
Антипутинська коаліція
Автокефалія
Автоматичне відшкодування ПДВ та інші Антикорупційні заходи в головних корупційних сферах - Нафтогаз, Нацбанк, держзамовлення, "площадки обнала саши стоматолога"

Б
Безвіз
Банківська система очищена від банків-пилососів
Бюджети обласних центрів виросли в 2 рази
Бум української музики, кіновиробництва і книговидання
Благодійність. 1,5 млрд грн. з фонду родини Порошенка на Армію, інклюзивні програми для дітей та інше.

В
Зовнішньополітичний Вектор (вступ в НАТО і ЄС)
Введення Європою і США санкцій проти РФ
Вихід з нафто- і газозалежності від РФ
Вихід з економічної кризи
Відкриті реєстри власності
Відновлення економічного зростання
відновлення ВПК

Г
геополітичні перемоги
Гаазький трибунал розглядає справу проти країни-окупанта

Д
декомунізація
деолігархізація
дерусифікація
децентралізація
дипломатичні перемоги
дороги
Джавеліни

Е
Економічна незалежність від країни-окупанта
Економіка України зростає з 2015 року
Електронні декларації чиновників

З
Звільнення 2/3 Донбасу
Золотовалютні резерви збільшилися з 5 до 20 млрд доларів

І
Інфраструктурні проекти отримали свій розвиток

Л
Летальну зброю з США

М
Мир в переважній більшості областей
Міжнародний авторитет Петра Порошенка

Н
Найбільший авіаперевізник Європи Ryanair прийшов в Україну
Незалежність української церкви
Нафтогаз виграв суд у Газпрому
Націоналізація Приватбанку

О
Оновлення системи ППО Києва особистими грошима Порошенко
Онлайн-послуги
Офіційні зарплати зросли в 3 рази

П
Патрульна поліція
Побутова корупція знижена
Порятунок Приватбанку
Прозорро

Р
Реформа ЗСУ

С
Сили спеціальних операцій
Співпраця з МВФ
Стабілізація ситуації на фронті
Субсидії для нужденних

Т
Томос

У
Укрнафта
Укртатнафта
Укртелеком
(Повернуті державі)

Ц
Центри надання адмінпослуг

ОСЬ що мені подобається в Порошенка.
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26.10.2021 20:27 Ответить
Все правда. на виборах усе спаплюжили ідіоти і вибрали ганьбу, зраду і зубожіння.
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26.10.2021 21:10 Ответить
До всього,шо зробив Порошенко і його команда додам ше, саме основне для себе, думаю і для багатьох інших, при його каденції я вдихала на всі груди повітря СВОБОДИ, ГОРДОСТІ за Україну, відчувала себе шасливою людиною.
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26.10.2021 21:33 Ответить
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26.10.2021 20:37 Ответить
Не паникуйте! Ваш президент - чемпион по борьбе с короновирусом.
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26.10.2021 20:38 Ответить
Мокшанксое животное кто виновен в смерти Журавля и чем в тот момент занимался твой любовник ЗЕбанат?
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26.10.2021 20:48 Ответить
Ярослав Журавель - сержант-розвідник, який 4 дні помирав під особистим контролем Зеленського не дочекавшись допомоги.
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26.10.2021 21:01 Ответить
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26.10.2021 20:49 Ответить
Нагадайте, за що ви третій рік збираєтесь Порошенка садити? Зебіли вже щось придумали, чи по беСпределу закриють?
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26.10.2021 20:52 Ответить
Ярослава Журавель протягом всього навчання в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна отримуватиме іменну стипендію від Фонд Порошенка
https://twitter.com/ppfund @ppfund
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26.10.2021 20:54 Ответить
Ярослава Журавель і Олексій Петров
Вона посміхається
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26.10.2021 20:55 Ответить
Поздно уже закрывать. Сразу после выборов было окно возможностей. Потом казалось ещё что-то стоящее с Чаусом могут провернуть, раз затеяли такую чехарду. Но… видимо очередной холостой зе-пшик.)) Сейчас закрывать По уже нелепо будет выглядеть. Через деолигархизацию наверное будут щемить.
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26.10.2021 22:59 Ответить
За що закривати? Яке вікно, яких можливостей? Що з чаусом? Порох відправив компромат на себе, під крило прокацапського додона? Серйозно?
Один з головних розрахунків москальських політтехнологів, працюючих з вашим зЕзідентом, були "протесні" голоси, і те, що ви повірите у всіляку брехню, знищите майбутнє своїх дітей, та не визнаєте, що вас, лохів, розвели кацапи з клоунами. Вони не помилились.
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27.10.2021 10:02 Ответить
В моём конкретном случае на счет политтехнологий- точно мимо!)) Для меня, бескомпромиссного сторонника Майдана, шоком и личной травмой ещё в 2014 стали первые соцопросы, демонстрирующие, что президентом после проевропейской, антиолигархической революции станет типичный постсоветский олигарх и политический флюгер. Я уже тогда орал- «астанавитесь!!!».)) Везде, где только мог. Но помешательство было не остановить. Как раз тогда и сработали политтехнологии и вчерашний министр януковича с рейтингом в 1,1%, с помощью венских договорняков устранил главного конкурента- боксёра, и за три месяца взвинтил рейтинг до 54%.
За что закрывать? Была бы статься за лицемерие, Порошенко получил бы по ней максимум. Но её нет. Поэтому, пусть думают Зе-юристы. Если чётких юридических поводов нет, то лучше уже вообще не закрывать. Гиря антирейтига будет определённой страховкой. Об этом и написал выше.
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27.10.2021 12:42 Ответить
В 2014 був хтось, за кого варто було б голосувати? Правда? Хто?
Олігарх? Ви одержимі такою ж ненавістю до Порошенка, як і ваш зЕзідент. Вам, як зЕзіденту, не потрібна правова країна, за яку стояв Майдан, ви бажаєте задовольнити власну пиху і хотілки.
Лицемірство? Це про що?
Гіря антирейтинга? Це та ж кацапська технологія для тупих, що й "протестне" голосування.
Розважайтесь далі.
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27.10.2021 13:00 Ответить
Зеленському тепер доведеться брати шефство над дітьми Саакашвілі...
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26.10.2021 20:40 Ответить
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26.10.2021 20:50 Ответить
Одесса????
Я ТАК И ЗНАЛ!!!!
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26.10.2021 21:47 Ответить
На РАБссии Аллергия на Порошенко....

чуваки Мавзолейные на Донбассе собрали ПОРОЖНЯК а он и нфиг никому не нужен...уголь закончился с первой Забастовкойц шахтеров СССР летом 1989 года...масла нет...кальбасы нет...яйца видим ьолько в шахтерской бане.... а металлурги Данбасса на шахтеров Данбасса насрали и забастовку не поддержали...
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26.10.2021 20:50 Ответить
Напомните, а брал-ли он шефство над детьми пленных моряков, пока они в рашкином плену сидели?
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26.10.2021 20:51 Ответить
Він їх батьків повернув додому. Живими.
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26.10.2021 20:53 Ответить
Маргарет Тэтчер однажды спросили...а зачем вам обосранный Донбасс который развивал для сраной РАБссии сЦаря Николашки ваш британский бизнесмен Джон ХьюЗ?...ЮЗЗОВКА ЮЗЗОВКА..Юзовка..Юзовка...это Донбасс? а где это?
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26.10.2021 20:53 Ответить
Украинскому БЫДЛУ 73 % которые...я вам желаю КУЧМУ навечно....и Зеленского...чтобы вы БАРАНЫ попали в Крымский РАЙ ПУТЛЕРА.... стадо Шариковых...энд Швондеров
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26.10.2021 20:57 Ответить
Украинский Генерал Павловский зря освободил МАРИУПОЛЬ...,это быдло достойно ГУЛАГа Сралина...

Быдло Мавзолейное Ольги Сукбеевой...вы правы....ШАРИКОВЫ это ваше ДЕРЬМО и в Украине жить не должно...
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26.10.2021 21:01 Ответить
Respect!!!
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26.10.2021 21:08 Ответить
ну как бы еще узнали "правоверные" про сие славнейшее деяние скромнейшего сонцеликого, не взболтни "невзначай" штатный адвокат...
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27.10.2021 03:24 Ответить
 
 