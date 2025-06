НАПК обнародовало результаты проверки декларации Зеленского: нарушений не нашли, ответа от офшорных юрисдикций не получили

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало справку о полной проверке декларации президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документ.

Так указано, что проверка продолжалась с 12 апреля до 8 октября. Инспекторы брали информацию из десятков реестров, документов государственных и местных органов власти. Некоторые организации, к которым они обращались, не предоставили данных.

Среди прочего, НАПК проверило здание в Форте-дей-Марме в Италии (стоимость оценили в 88,5 млн грн), принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L., конечным бенефициарным владельцем которого является первая леди Елена Зеленская.

По словам главы государства, ранее семья там отдыхала, но не пользовались недвижимостью в течение 2020 года и сдают ее в аренду - предоставлены подтверждающие документы.

Также НАПК исследовало неотражение Зеленским сведений о компании Maltex Multicapital Corp., зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, о которой говорилось в расследовании журналистов Слідство.Інфо.

Зеленский предоставил НАПК копии писем директоров компаний Film Heritage Inc. и Maltex Multicapital Corp. об отсутствии каких-либо выплат в 2019-2020 годах от компании Maltex Multicapital Corp. в пользу Film Heritage Inc., а также от компании Film Heritage Inc. в пользу супруги Елены Зеленской.

Отмечается, что президент дал все объяснения и документы по этому вопросу. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белизу, однако пока не получило ответа.

В заключении проверки говорится, что ведомство не выявило признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов, а точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников.

В то же время, в комментариях в соцсети Фейсбук НАПК уточняет, что якобы не получило ответа от офшорных юрисдикций, который бы поставил точку в данном вопросе.