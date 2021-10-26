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НАПК обнародовало результаты проверки декларации Зеленского: нарушений не нашли, ответа от офшорных юрисдикций не получили

НАПК обнародовало результаты проверки декларации Зеленского: нарушений не нашли, ответа от офшорных юрисдикций не получили

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало справку о полной проверке декларации президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документ.

Так указано, что проверка продолжалась с 12 апреля до 8 октября. Инспекторы брали информацию из десятков реестров, документов государственных и местных органов власти. Некоторые организации, к которым они обращались, не предоставили данных.

Среди прочего, НАПК проверило здание в Форте-дей-Марме в Италии (стоимость оценили в 88,5 млн грн), принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L., конечным бенефициарным владельцем которого является первая леди Елена Зеленская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НАПК Новиков о Зеленском: Президент - образцовый декларант

По словам главы государства, ранее семья там отдыхала, но не пользовались недвижимостью в течение 2020 года и сдают ее в аренду - предоставлены подтверждающие документы.

Также НАПК исследовало неотражение Зеленским сведений о компании Maltex Multicapital Corp., зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, о которой говорилось в расследовании журналистов Слідство.Інфо.

Зеленский предоставил НАПК копии писем директоров компаний Film Heritage Inc. и Maltex Multicapital Corp. об отсутствии каких-либо выплат в 2019-2020 годах от компании Maltex Multicapital Corp. в пользу Film Heritage Inc., а также от компании Film Heritage Inc. в пользу супруги Елены Зеленской.

Отмечается, что президент дал все объяснения и документы по этому вопросу. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белизу, однако пока не получило ответа.

Также читайте: НАПК проверяет причастность нардепа Гереги к сети гипермаркетов в оккупированном Крыму, - СМИ

В заключении проверки говорится, что ведомство не выявило признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов, а точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников.

В то же время, в комментариях в соцсети Фейсбук НАПК уточняет, что якобы не получило ответа от офшорных юрисдикций, который бы поставил точку в данном вопросе. 

НАПК обнародовало результаты проверки декларации Зеленского: нарушений не нашли, ответа от офшорных юрисдикций не получили 01

Автор: 

декларация (1366) Зеленский Владимир (20883) проверка (821) НАПК (1225)


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Топ комментарии
+34
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26.10.2021 20:40 Ответить
+20
Некоторые организации, к которым они обращались, не предоставили данных. Источник:

Вывод: нарушений не найдено
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26.10.2021 20:44 Ответить
+18
Да я смотрю по сравнению с Зеленским ворюга Янукович моральный авторитет нации!
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26.10.2021 20:45 Ответить
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26.10.2021 20:40 Ответить
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26.10.2021 21:43 Ответить
"Какая прекрасная схема. А главное - она рабочая. В смысле, работает до сих пор."

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27.10.2021 00:42 Ответить
Некоторые организации, к которым они обращались, не предоставили данных. Источник:

Вывод: нарушений не найдено
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26.10.2021 20:44 Ответить
А где подтверждение что обращались? Может они адрес забыли написать или вобще письмо забыли отправить!
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26.10.2021 20:47 Ответить
смешно!
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26.10.2021 20:44 Ответить
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_1c2a5064-f1bc-4ee5-b3e6-d9b3b37db48d?fbclid=IwAR2Gwz3hIaQdnMDuFgdl6ZA-JKulsI0NCHJL2QYT_z9K5Lc53i-F7qZlYPQ Декларація Зеленського : півшостий президент країни позичив у своєї дружини (!) £1.7M (!) через офшор (!) у Белізі (!)

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26.10.2021 20:46 Ответить
а у нас, если займешь у жены больше 5000 грн с переводом на свою на карточку, то уже нужно писать объяснения и скорее всего придется заплатить налог
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26.10.2021 20:49 Ответить
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26.10.2021 20:44 Ответить
Да я смотрю по сравнению с Зеленским ворюга Янукович моральный авторитет нации!
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26.10.2021 20:45 Ответить
Янукодло хоть понятия похоже соблюдало....зечмо беспредельщик...
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26.10.2021 20:54 Ответить
Согласен на все сто!
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26.10.2021 20:58 Ответить
у Зели есть один приятель . ученый . три класса образования . так он за пять минут липовую декларацию так нарисует что НАПК за пол года никаких нарушений не найдет
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26.10.2021 20:47 Ответить
Ну перевіряли ж тільки за 2020-й, а там нічого надзвичайного, наче, не було. А от як пройшла у них декларація за 2019-й, де найвеличніший "забув" зазначити в законний строк 5 млн... Ну а на "офшор-95" повинне було відреагувати ДБР і прокуратура (САП чи ГПУ)...
Але нас перетягують в ту реальність, в якій у Колі-катлєти м'со по 30грн, де у вчителів зарплатня в $4000, де за добу через Україну перекачується 40млрд кубів газу, де 4000 км відремонтованих та збудованих за рік в 10 разів більше, ніж 10тис. км (навіть більше) за попередні 10 років (але за ціною майже в 2 рази більше ніж при "папєрєдніках")... І це тільки те, що згадалося відразу...
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26.10.2021 20:51 Ответить
тре привітати сцикуна.

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26.10.2021 20:51 Ответить
Після каденції найдуть, тільки декларанта слід вже прохолоне.
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26.10.2021 20:53 Ответить
А может тело остынет...
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26.10.2021 20:54 Ответить
Мультик в Китае конечно задекларировал, прокат сериалов в России, кэш в сокровищнице султана одной из стран Ближнего Востока. Ці руки нічого не крали-- помним, помним.
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26.10.2021 20:54 Ответить
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26.10.2021 20:54 Ответить
Але ж, пілять, ну зовсім не смішно...
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26.10.2021 20:55 Ответить
Пля... 40 лимонов Коломойского откуда взялись у ЗЕ в офшорах???!!!

Они блин проверяют то, что и так известно.
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26.10.2021 21:04 Ответить
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26.10.2021 21:05 Ответить
Как говорил сам Володя в квартале, тут главное на самих себя не выйти.
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26.10.2021 21:11 Ответить
ТРАГИЧЕСКАЯ И ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О МАЛЬЧИКЕ БЕНЕ

https://www.youtube.com/watch?v=86YET2V2nj4&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9

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26.10.2021 21:16 Ответить
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26.10.2021 21:41 Ответить
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26.10.2021 21:53 Ответить
Эти выводы доказывают НЕ ЧЕСТНОСТЬ Зеленского, а ПРОДАЖНОСТЬ НАПК!
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26.10.2021 21:56 Ответить
Пора гнать их в три шеи
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26.10.2021 22:07 Ответить
офшоры - это просто творческий подход к оборудкам с ворованным
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26.10.2021 23:25 Ответить
Зеленский-А нефтяную трубу у Украины для Путина то же я украл? -Нет это до вас два кума Медведчук и Порошенко
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27.10.2021 00:17 Ответить
Катя,иди на хутина
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27.10.2021 00:49 Ответить
Неавистный брехливый ---ты устал --уходи в ближайшее СИЗО !!!
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27.10.2021 02:31 Ответить
БЛІІІІН-ХТОБ СОМНІВАВСЯ))))))))))))
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27.10.2021 07:55 Ответить
Зеленковиченко. Фамилия самого честного человека в Украине.
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27.10.2021 08:11 Ответить
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27.10.2021 08:33 Ответить
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27.10.2021 08:58 Ответить
НАЗК утримується на наші податки. За наші гроші антикорупційний орган відмазує корупціонера-преЗЕдента
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27.10.2021 12:28 Ответить
 
 