НАПК обнародовало результаты проверки декларации Зеленского: нарушений не нашли, ответа от офшорных юрисдикций не получили
Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало справку о полной проверке декларации президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документ.
Так указано, что проверка продолжалась с 12 апреля до 8 октября. Инспекторы брали информацию из десятков реестров, документов государственных и местных органов власти. Некоторые организации, к которым они обращались, не предоставили данных.
Среди прочего, НАПК проверило здание в Форте-дей-Марме в Италии (стоимость оценили в 88,5 млн грн), принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L., конечным бенефициарным владельцем которого является первая леди Елена Зеленская.
По словам главы государства, ранее семья там отдыхала, но не пользовались недвижимостью в течение 2020 года и сдают ее в аренду - предоставлены подтверждающие документы.
Также НАПК исследовало неотражение Зеленским сведений о компании Maltex Multicapital Corp., зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, о которой говорилось в расследовании журналистов Слідство.Інфо.
Зеленский предоставил НАПК копии писем директоров компаний Film Heritage Inc. и Maltex Multicapital Corp. об отсутствии каких-либо выплат в 2019-2020 годах от компании Maltex Multicapital Corp. в пользу Film Heritage Inc., а также от компании Film Heritage Inc. в пользу супруги Елены Зеленской.
Отмечается, что президент дал все объяснения и документы по этому вопросу. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белизу, однако пока не получило ответа.
В заключении проверки говорится, что ведомство не выявило признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов, а точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников.
В то же время, в комментариях в соцсети Фейсбук НАПК уточняет, что якобы не получило ответа от офшорных юрисдикций, который бы поставил точку в данном вопросе.
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Вывод: нарушений не найдено
Але нас перетягують в ту реальність, в якій у Колі-катлєти м'со по 30грн, де у вчителів зарплатня в $4000, де за добу через Україну перекачується 40млрд кубів газу, де 4000 км відремонтованих та збудованих за рік в 10 разів більше, ніж 10тис. км (навіть більше) за попередні 10 років (але за ціною майже в 2 рази більше ніж при "папєрєдніках")... І це тільки те, що згадалося відразу...
Они блин проверяют то, что и так известно.
https://www.youtube.com/watch?v=86YET2V2nj4&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9