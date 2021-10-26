Кабмин принял все необходимые решения, чтобы отопительный сезон начинался без задержек, - Шмыгаль

Кабинет Министров уже принял все необходимые решения для того, чтобы отопительный сезон начинался без задержек.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Как подчеркнул премьер-министр, правительство разработало 5 шагов по урегулированию проблемных вопросов и устойчивому прохождению отопительного сезона.

В частности, была снижена цена на электроэнергию для 80% домохозяйств до 1,44 грн за кВт-ч. Также правительство обязало газоснабжающие компании ввести годовой газовый продукт, благодаря которому цена для населения будет неизменной до конца отопительного сезона. У государственной компании "Нафтогаз" – это 7,96 грн за кубический метр. Кроме того, "Нафтогаз" предлагает газ для теплогенерирующих бюджетных организаций по цене 7,42 грн/кубометр, а для бюджетных учреждений - 13,6 грн/кубометр без НДС.

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"Заключив меморандум с мэрами, правительство также обязалось передать в следующем году в распоряжение общин часть налога с доходов физических лиц и часть акциза. Это достаточно объемный ресурс, который позволит властям местных общин компенсировать нагрузку цены на газ", — отметил Шмыгаль.