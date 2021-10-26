Кабмин принял все необходимые решения, чтобы отопительный сезон начинался без задержек, - Шмыгаль
Кабинет Министров уже принял все необходимые решения для того, чтобы отопительный сезон начинался без задержек.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Как подчеркнул премьер-министр, правительство разработало 5 шагов по урегулированию проблемных вопросов и устойчивому прохождению отопительного сезона.
В частности, была снижена цена на электроэнергию для 80% домохозяйств до 1,44 грн за кВт-ч. Также правительство обязало газоснабжающие компании ввести годовой газовый продукт, благодаря которому цена для населения будет неизменной до конца отопительного сезона. У государственной компании "Нафтогаз" – это 7,96 грн за кубический метр. Кроме того, "Нафтогаз" предлагает газ для теплогенерирующих бюджетных организаций по цене 7,42 грн/кубометр, а для бюджетных учреждений - 13,6 грн/кубометр без НДС.
"Заключив меморандум с мэрами, правительство также обязалось передать в следующем году в распоряжение общин часть налога с доходов физических лиц и часть акциза. Это достаточно объемный ресурс, который позволит властям местных общин компенсировать нагрузку цены на газ", — отметил Шмыгаль.
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Діду на роботу потрібно 50 чол! ВелопіZдісту палки у колеса встромляти!
Дрброго вечора шановне панство!
Пещерные люди хотели знать даже такую простую вещь,почему Солнце восходит с Востока,а падат на Западе без всяких шансов на спасение... Света....
Вам бы хотя бы в церковно-приходскую школу дохлой РАБссии
А цей опалювальний сезон вони теж планують розпочати та фінансувати в наступному році??? Чи сподіваються втекти до того, як настане час відшкодовувати місцевим бюджетам їхні збитки? До того ж навіть ці збитки зумовлені діями чинної влади. Яку статтю вони видумають Пороху для маскування цієї своєї жопи?
только батареи до сих пор холодные
хочется шмыгаля молотком по ****** зарядить, чистомисходя из человеческой благодарности
покупаем биметалл радиоторы на 4 комнаты из Польши...,ставим нагреватель Аристон в каждый нижний вход радиатора,ставим насос за тысчу гривен,ставим клапана, фильтры,вентили и обязательно Маевского...,а включаем всегда вечером на ночь,поскольку днем мне тепло не нужно...,детвора на учебе, мы на работе.Другими словами тепло в доме нужно с 7 вечера до 5 утра...,выключаем нагреватели и на работу...,дешево просто и доступно.
Надобраніч Панове...
Потребитель может пригласить экспертов, измеряющих калорийность топлива, но если оно впишется в стандарты, заплатить придется тысячи…Бытовые потребители начали чаще жаловаться на качество газа в своих домах. Сетуют, что из-за низкой калорийности голубого топлива приготовление пищи на плите занимает больше времени. Более того, газ при сгорании якобы приобретает специфический запах. И это все на фоне общего подорожания ресурса не только в Европе, но и в Украине.