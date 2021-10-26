Украинец Андрей Волорез опознал убийцу чеченца в Берлине полковника ФСБ Красикова

Харьковчанин показал в суде Берлина, что обвиняемый в убийстве чеченца - муж сестры его супруги Вадим Николаевич К. Три месяца назад свидетель заявил, что он не уверен в том, что предполагаемый убийца - его родственник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Свидетель из Украины на заседании суда в Берлине во вторник, 26 октября, опознал россиянина, обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, как мужа сестры его супруги по имени Вадим Николаевич К. Он также предположил, не приводя фактических доказательств, что обвиняемый является сотрудником российских спецслужб в звании полковника.

В конце июля свидетель - 55-летний предприниматель из Харькова по имени Александр - уже давал показания в берлинском суде по делу об убийстве Хангошвили, но тогда он заявил, что не уверен в том, что перед ним - его родственник. Он ушел от прямого ответа на вопрос, узнал ли он своего родственника в подсудимом, сказав тогда, что муж его золовки выглядел спортивнее. Да и виделись они, по его словам, всего лишь дважды, причем оба раза - десять лет тому назад.

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Через три недели после этого Александр заявил в интервью журналу Der Spiegel, что он сказал в суде неправду - якобы из опасений за собственную безопасность. Он также заявил, что на самом деле он опознал своего родственника и, более того, тот в разговоре с ним чуть ли не намекал на свое личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным. Как отметили в своей статье журналисты Der Spiegel, неясно, готовил ли кто-то Александра к тому, чтобы он изменил свои показания и заявил, что знает подсудимого.

Напомним, Зелимхан Хангошвили, уроженец Панкисского ущелья, участник российско-чеченской войны и бывший сотрудник антитеррористического департамента МВД Грузии, был убит 23 августа 2019 года в Берлине. Его застрелили днем по пути в мечеть, на виду у прохожих. Напавшего на него мужчину с паспортом на имя гражданина России Вадима Соколова вскоре задержали. Вскоре выяснилось, что паспорт был фальшивым, но свое настоящее имя россиянин назвать отказался.

Расследователи The Insider и Bellingcat выяснили возможное настоящее имя мужчины. По их данным, его зовут Вадим Николаевич Красиков, он перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел". Красиков-Соколов, как считают расследователи, может быть причастен еще как минимум к одному убийству в Москве в 2013 году. Немецкие следователи подозревают, что российские спецслужбы могли найти подозреваемого в убийстве и завербовать его для новых преступлений. А для того чтобы их было легче совершить, создали ему новую фальшивую личность Вадима Соколова.

Расследователи уверены, что убийство Хангошвили было санкционировано как минимум на уровне руководства ФСБ, эта же формулировка содержится и в обвинительных документах прокуратуры Германии. Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года называл Хангошвили "кровавым бандитом" и "организатором взрывов в московском метро", но официально эта информация никогда не озвучивалась следователями.

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Федеральная прокуратура Германии в июне 2020 года предъявила официальное обвинение в убийстве Хангошвили гражданину России Вадиму С. (он же Вадим К.). Помимо убийства, россиянина также обвиняют в нарушении законодательства об обращении с оружием.​