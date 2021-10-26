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Новости Умер нардеп Поляков
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В организме Полякова кроме метадона был димедрол. Он усиливает действие наркотиков, - замглавы МВД Енин

В организме Полякова кроме метадона был димедрол. Он усиливает действие наркотиков, - замглавы МВД Енин

Помимо метадона и алкоголя, в организме умершего народного депутата Антона Полякова обнаружили димедрол, усиливающий действие наркотиков.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал в эфире "Громадського", сообщает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что метадон с димедролом называют "уличным метадоном". Целью димедрола является усиление действия наркотического вещества. В обычной аптеке по обычному рецепту получить этот препарат невозможно.

"То есть мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, полученная где-то не в официальной аптечной сети", - резюмировал Енин.

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Он отметил, что следствие продолжается, поэтому правоохранители пока не могут сказать, как именно это вещество попало в организм.

Енин говорит, что правоохранители еще не нашли доказательств того, что Полякова убили. "В то же время мы до сих пор не исключаем ни одну из версий", - сказал чиновник.

Он добавил, что правоохранители уже допросили сожительницу Полякова народную депутат Анну Скороход, а также ее помощника Руслана Джамбулатова, с которым депутат выпивал перед смертью.

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Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Его нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Автор: 

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Топ комментарии
+46
И все это он выпил по собственному желанию? Как то не похож на идиота!
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26.10.2021 21:20 Ответить
+27
За четыре дня до убийства.... депутат Верховной Рады Антон Поляков рассказал украинскому телевидению, как депутаты от партии Зеленского получали конверты с деньгами в туалете Рады. А потом он "умер" в киевском такси.
https://www.youtube.com/watch?v=2GuLmTKgD7g
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26.10.2021 21:30 Ответить
+26
что удивительно, найти бухого трухина за рулем автомобиля не могут 3 месяца, а тут пару недель после погребения тела - и "находится" и метадон, и димедрол.. героин, так понимаю на подходе.. тоже вот-вот найдется
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26.10.2021 21:29 Ответить
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Целью димедрола является усиление действия наркотического вещества
Димедрол используется наркоманом,как антирвотное средство.Все видели и знают,що ширнутых тянет на рвоту.Димедрол гасит рвотный позыв,що делает невозможным проблеваться на пассажира в Метро например
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27.10.2021 14:24 Ответить
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