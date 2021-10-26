В организме Полякова кроме метадона был димедрол. Он усиливает действие наркотиков, - замглавы МВД Енин
Помимо метадона и алкоголя, в организме умершего народного депутата Антона Полякова обнаружили димедрол, усиливающий действие наркотиков.
Об этом первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал в эфире "Громадського", сообщает Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что метадон с димедролом называют "уличным метадоном". Целью димедрола является усиление действия наркотического вещества. В обычной аптеке по обычному рецепту получить этот препарат невозможно.
"То есть мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, полученная где-то не в официальной аптечной сети", - резюмировал Енин.
Он отметил, что следствие продолжается, поэтому правоохранители пока не могут сказать, как именно это вещество попало в организм.
Енин говорит, что правоохранители еще не нашли доказательств того, что Полякова убили. "В то же время мы до сих пор не исключаем ни одну из версий", - сказал чиновник.
Он добавил, что правоохранители уже допросили сожительницу Полякова народную депутат Анну Скороход, а также ее помощника Руслана Джамбулатова, с которым депутат выпивал перед смертью.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Его нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
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