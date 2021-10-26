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Новости
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В России создадут "суперприложение" для коммуникации чиновников, чтобы обезопасить их от санкционных рисков

В России создадут
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Министерство цифрового развития Российской Федерации объявило тендер почти на полмиллиарда рублей на разработку "суперприложения" для чиновников.

Такие данные обнародовало российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на портал госзакупок, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документам, в суперприложение (super app) войдут коммуникационные сервисы, которыми будут пользоваться все федеральные органы исполнительной власти. Первоначально система будет рассчитана на 100 тысяч пользователей.

В разрабатываемом приложении будет функционал обмена мгновенными сообщениями, аудио- и видео-конференц-связь, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, облачное хранилище, внутренний портал, работа с офисными документами и антивирусное программное обеспечение, рассказал изданию директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры РФ Константин Гурзов. Систему можно будет установить на личные устройства чиновников с "учетом требований по информационной безопасности", а также пользоваться им через браузер, добавил он.

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Первый рабочий прототип суперприложения для госслужащих планируют запустить до конца 2022 года.

По данным источника "Коммерсанта", сейчас более 54 процентов российских ведомств пользуется программным обеспечением Microsoft Exchange Server, однако "из-за санкций государство уходит от иностранных решений в сторону решений на открытом коде или отечественных технологий".

Ранее издание писало, что к 2022 году власти России планируют перевести всех госслужащих и сотрудников бюджетных организаций на российские мессенджеры, сервисы электронной почты и видеосвязи.

Автор: 

россия (96192) коммуникация (34) приложение (170)


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Топ комментарии
+5
Офіційно. Хто сумнівався.
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26.10.2021 21:38 Ответить
+4
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26.10.2021 21:35 Ответить
+1
Да запускайте уже чебурнет...и не ипите себе и другим мозг...
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26.10.2021 21:35 Ответить
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Да запускайте уже чебурнет...и не ипите себе и другим мозг...
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26.10.2021 21:35 Ответить
- Ну, фсё, "Гейропа" с "пиндосами", кончилось ваше мнимое превосходство!... Мы блокируем ваш гнилой Интернет и запускаем нашу "Чебурашку". Будет теперь у нас свой "Чебурнет"!!!
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...
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26.10.2021 21:47 Ответить
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26.10.2021 21:35 Ответить
ого какая древняя фотка. 5 грвн за соус
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26.10.2021 22:22 Ответить
Офіційно. Хто сумнівався.
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26.10.2021 21:38 Ответить
Чем их Телеграмм не устраивает от их фсб-шного агента Дурова или Вайбер от лукашенковского КГБ?
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26.10.2021 21:39 Ответить
по итогу опять 1с сделают еще раз... или битрикс.... ну или школота какая вордпрес скачает и выдаст за супер-пупермегапартал...кацапы и создать.. не смешите моего хомяка
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26.10.2021 21:41 Ответить
В отличие от наших неорганизованных программистов у них есть мегакомпании вроде Яндекса, которые в лёгкую конкурируют с Гуглом. В той же маскве, несмотря на её оппозиционность, Гугл нахрен никому не упёрся - все ездят по яндекс-навигатору и повседневные сервисы тоже от него.
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26.10.2021 21:48 Ответить
ну.... наши программисты, прошу прощения за прямоту, если судить по обновленному интерфейсу цензора и интерфейсу дия вообще на уровне средних индусов...
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26.10.2021 21:51 Ответить
ваши программисты может быть.
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26.10.2021 22:26 Ответить
я не понаслышке знаю о чем говорю... сам являюсь программистом одиночкой. есть свой аналог тим вьвьювера
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26.10.2021 21:53 Ответить
вот это шутка)) яндекс конкурирует с гуглом)

вся популярность яндекса построена на махровой глупости пользователей, который не снимают галочку "установить яндекс браузер".
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26.10.2021 22:24 Ответить
Я это видел сам, когда был в маскве. Гугл там не запрещён и точно также ставится на всё. К тому же лично на мой взгляд, как поисковик на русском яндекс однозначно лучше гугла.
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26.10.2021 22:27 Ответить
враньё
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26.10.2021 23:24 Ответить
Что именно?
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26.10.2021 23:32 Ответить
З приводу новини вище у стрічці.
ЗА МИНУЛУ ДОБУ в Україні 19 120 хворих, 734 померлих.
СЬОГОДНІ російські війська 7 разів обстріляли позиції ЗСУ. Один наш воїн загинув. А от як на це реагує сміття під назвою "Зеленський". У нього немає пандемії, немає війни. У нього все добре. Тільки з дорогами розібратись.
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26.10.2021 21:55 Ответить
І, за традицією, або вкрадуть за кордоном і назвуть якось скрєпно, або куплять китайське за копійки, розпиляють на цьому купу бабла і також скрєпно назвуть. В обох випадках буде працювати через сраку.
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26.10.2021 22:12 Ответить
Заранее сообщаю: ПРОВАЛЬНАЯ инициатива!
В первую очередь данная система будет использоваться нечестными силовиками для слежки за чиновниками и силовиками других ведомств с целью отжатия их кормушек, личного обогащения и сбора компромата на сослуживцев для обхода их в карьере.
Разумеется другие чиновники и силовики это прекрасно понимают.
По этому продолжат пользоваться зарубежными системами или ДЕГРАДИРУЮТ перейдя на системы прошлого поколения (бумагу-тетрадки-записочки, мля), что, конечно, отрицательно скажется на качестве, скорости и конкуренции.
Деградация всего чиновничьего аппарата Рашки НЕМИНУЕМА.
Коррупция и преступная власть во всей своей сути НЕ СОВМЕСТИМА с прогрессом. Огромными материальными затратами ее можно пытаться развивать, но это экономически проиграшно и в конце всегда наступает застой, а затем деградация и развал.
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26.10.2021 22:14 Ответить
Ракету из гафна уже построили ,благо на расии много гафна есть из чего лепить
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26.10.2021 22:58 Ответить
Программа,,ШуХЕР,, называться будет? Или ,,ШаХЕР-маХЕР,,?
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27.10.2021 00:42 Ответить
И телефоны им -только йотафоны, а авто - исключительно ё-мобили.
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27.10.2021 01:03 Ответить
 
 