В России создадут "суперприложение" для коммуникации чиновников, чтобы обезопасить их от санкционных рисков

Министерство цифрового развития Российской Федерации объявило тендер почти на полмиллиарда рублей на разработку "суперприложения" для чиновников.

Такие данные обнародовало российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на портал госзакупок, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документам, в суперприложение (super app) войдут коммуникационные сервисы, которыми будут пользоваться все федеральные органы исполнительной власти. Первоначально система будет рассчитана на 100 тысяч пользователей.

В разрабатываемом приложении будет функционал обмена мгновенными сообщениями, аудио- и видео-конференц-связь, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, облачное хранилище, внутренний портал, работа с офисными документами и антивирусное программное обеспечение, рассказал изданию директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры РФ Константин Гурзов. Систему можно будет установить на личные устройства чиновников с "учетом требований по информационной безопасности", а также пользоваться им через браузер, добавил он.

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Первый рабочий прототип суперприложения для госслужащих планируют запустить до конца 2022 года.

По данным источника "Коммерсанта", сейчас более 54 процентов российских ведомств пользуется программным обеспечением Microsoft Exchange Server, однако "из-за санкций государство уходит от иностранных решений в сторону решений на открытом коде или отечественных технологий".

Ранее издание писало, что к 2022 году власти России планируют перевести всех госслужащих и сотрудников бюджетных организаций на российские мессенджеры, сервисы электронной почты и видеосвязи.