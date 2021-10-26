СНБО взял на себя функции судов, это узурпация власти, - экс-замгенпрокурора Трепак

Конституция Украины запрещает присвоение функций судов другими органами или должностными лицами.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом он прокомментировал слова секретаря СНБО Алексея Данилова, ранее заявившего, что "судебная корпорация...не менее опасна для нашей страны, чем олигархи".

"Не исключено, что таким образом Данилов опережает ход событий, предполагая, что "освященные" указами президента решения СНБО в судах не "устоят". Беспокоится, чтобы не быть крайним в этой электорально эффектной, но юридически провальной истории", - пишет Трепак.

Он считает, что СНБО по сути взял на себя функции и правоохранительных органов, и судов.

"При Данилове он фактически стал квазисудебным органом, определяя виновных в контрабанде и других преступлениях без следствия и суда. Конституция (статья 124) категорически запрещает присвоение функций судов другими органами или должностными лицами. С правовой точки зрения это не что иное, как узурпация власти", - пишет Трепак.

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Экс-заместитель генпрокурора признает, что в работе украинских судов есть проблемы, но считает, что они порождены политической властью.

"Независимые суды политической власти не нужны. Более того, они действительно для нее опасны. Но не в том смысле, как говорит Данилов, а потому что их объективная и беспристрастная оценка действий представителей политической власти чревата им реальной юридической ответственностью", - подытожил Трепак.

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