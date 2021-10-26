СНБО взял на себя функции судов, это узурпация власти, - экс-замгенпрокурора Трепак
Конституция Украины запрещает присвоение функций судов другими органами или должностными лицами.
Об этом пишет в Фейсбуке бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, сообщает Цензор.НЕТ.
Таким образом он прокомментировал слова секретаря СНБО Алексея Данилова, ранее заявившего, что "судебная корпорация...не менее опасна для нашей страны, чем олигархи".
"Не исключено, что таким образом Данилов опережает ход событий, предполагая, что "освященные" указами президента решения СНБО в судах не "устоят". Беспокоится, чтобы не быть крайним в этой электорально эффектной, но юридически провальной истории", - пишет Трепак.
Он считает, что СНБО по сути взял на себя функции и правоохранительных органов, и судов.
"При Данилове он фактически стал квазисудебным органом, определяя виновных в контрабанде и других преступлениях без следствия и суда. Конституция (статья 124) категорически запрещает присвоение функций судов другими органами или должностными лицами. С правовой точки зрения это не что иное, как узурпация власти", - пишет Трепак.
Экс-заместитель генпрокурора признает, что в работе украинских судов есть проблемы, но считает, что они порождены политической властью.
"Независимые суды политической власти не нужны. Более того, они действительно для нее опасны. Но не в том смысле, как говорит Данилов, а потому что их объективная и беспристрастная оценка действий представителей политической власти чревата им реальной юридической ответственностью", - подытожил Трепак.
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Одна з найперших "реформ" ВАЗеленського- керовані суди.
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави."
Жоден державний орган непрацює як потрібно де таке ще є?Навіть новостворені структури вже мають "хробака" всередині ..........."Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило повну перевірку президента України Володимира Зеленського після оприлюднення інформації про його офшори. Правопорушень не знайшли."
Только для идиотов это все еще тайна.
Они считают что введение санкций против собственных граждан, которые находятся на территории Украины, это нормально.
@zn_ua
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https://twitter.com/zn_ua/status/1453014255654031367 4 ч
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Аякже . Захоплення влади . Бо гроші перестали в мішках приносити .
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Статья 124 Конституции Украины
Правосудие в Украине осуществляют исключительно суды.
Делегирование функций судов, а также присвоение этих функций другими органами или должностными лицами не допускаются.
Юрисдикция судов распространяется на любой юридический спор и любое уголовное обвинение. В предусмотренных законом случаях суды рассматривают и другие дела.
Законом может быть определен обязательный досудебный порядок урегулирования спора.
Народ непосредственно принимает участие в осуществлении правосудия через присяжных.
Украина может признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским уставом Международного уголовного суда.
Статья 124 Конституции Украины на русском языке с изменениями 2021 год №254к/96-ВР от 28.06.1996, редакция от 01.01.2020
Подробнее: https://urst.com.ua/ru/konstitucija/st-124