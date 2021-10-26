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СНБО взял на себя функции судов, это узурпация власти, - экс-замгенпрокурора Трепак

СНБО взял на себя функции судов, это узурпация власти, - экс-замгенпрокурора Трепак

Конституция Украины запрещает присвоение функций судов другими органами или должностными лицами.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом он прокомментировал слова секретаря СНБО Алексея Данилова, ранее заявившего, что "судебная корпорация...не менее опасна для нашей страны, чем олигархи".

"Не исключено, что таким образом Данилов опережает ход событий, предполагая, что "освященные" указами президента решения СНБО в судах не "устоят". Беспокоится, чтобы не быть крайним в этой электорально эффектной, но юридически провальной истории", - пишет Трепак.

Он считает, что СНБО по сути взял на себя функции и правоохранительных органов, и судов.

"При Данилове он фактически стал квазисудебным органом, определяя виновных в контрабанде и других преступлениях без следствия и суда. Конституция (статья 124) категорически запрещает присвоение функций судов другими органами или должностными лицами. С правовой точки зрения это не что иное, как узурпация власти", - пишет Трепак.

Читайте: Ряд фигурантов санкционных списков СНБО успели "скрыть" свои активы до подписания указов Зеленским, - СМИ. ВИДЕО

Экс-заместитель генпрокурора признает, что в работе украинских судов есть проблемы, но считает, что они порождены политической властью.

"Независимые суды политической власти не нужны. Более того, они действительно для нее опасны. Но не в том смысле, как говорит Данилов, а потому что их объективная и беспристрастная оценка действий представителей политической власти чревата им реальной юридической ответственностью", - подытожил Трепак.

Также читайте: Арахамия о заявлении Данилова о "жесткой президентской республике": Это личная позиция секретаря СНБО, запроса общества нет

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4441) суд (25140) Трепак Виктор (102)


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Топ комментарии
+10
Жовтень 2019
Одна з найперших "реформ" ВАЗеленського- керовані суди.

"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави."
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26.10.2021 21:51 Ответить
+7
Взагалі дивно як ця країна ще так-сяк функціонує,певно через наявність інфраструктури ще з радянських часів)
Жоден державний орган непрацює як потрібно де таке ще є?Навіть новостворені структури вже мають "хробака" всередині ..........."Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило повну перевірку президента України Володимира Зеленського після оприлюднення інформації про його офшори. Правопорушень не знайшли."
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26.10.2021 21:55 Ответить
+7
При Порошенко все працювало.
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26.10.2021 22:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а есть ли предохранитель от узурпации власти судами?
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26.10.2021 21:47 Ответить
Жовтень 2019
Одна з найперших "реформ" ВАЗеленського- керовані суди.

"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави."
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26.10.2021 21:51 Ответить
Взагалі дивно як ця країна ще так-сяк функціонує,певно через наявність інфраструктури ще з радянських часів)
Жоден державний орган непрацює як потрібно де таке ще є?Навіть новостворені структури вже мають "хробака" всередині ..........."Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило повну перевірку президента України Володимира Зеленського після оприлюднення інформації про його офшори. Правопорушень не знайшли."
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26.10.2021 21:55 Ответить
При Порошенко все працювало.
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26.10.2021 22:12 Ответить
бо була різниця ,а зараз інше гасло самі знаєте яке...
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26.10.2021 22:21 Ответить
что, например? ГДЕ "судебная реформа" якобы "проведенная" этим брехуном, за которую оно "гордится"????
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27.10.2021 03:11 Ответить
Странно если бы сейчас и нашли. Сейчас не находят абсолютно ничего.
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26.10.2021 22:28 Ответить
Эх Трепак, Трепак...
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26.10.2021 22:04 Ответить
Самая настоящая.
Только для идиотов это все еще тайна.
Они считают что введение санкций против собственных граждан, которые находятся на территории Украины, это нормально.
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26.10.2021 22:04 Ответить
Ничего на себя СНБОУ не взял, всё это взял на себя лично Гундосик.
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26.10.2021 22:06 Ответить
опасное заблуждение думать так. он просто читает с экрана
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26.10.2021 22:18 Ответить
СНБОУ советует президенту, тот на основе этих советов "пишет" указы. Вся юридическая ответственность за незаконные решения лежит на нём (независимо от того с чего он читает). Где здесь "опасное заблуждение" и чем оно опасно?
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26.10.2021 22:32 Ответить
Зебилам закон не писан. Поэтому суд Линча для них так и просится.
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26.10.2021 22:06 Ответить
ZN.UA Зеркало недели


@zn_ua

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26.10.2021 22:07 Ответить
Хуженібудіт.
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26.10.2021 22:17 Ответить
Надо сказать за это большое "спасибо" и хозяйке ЗН мадам Грицацуевой с ее муженьком, и Рахманину, которые сделали все для прихода зеленой пошести к власти.
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26.10.2021 22:33 Ответить
Нічо нічо . В нас суди настільки продажні , що це злочин давати їм вирішувати якісь справи . Шкідники в мантіях . Їх самих потрібно судити . Кляті хабарники .
Аякже . Захоплення влади . Бо гроші перестали в мішках приносити .
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26.10.2021 22:11 Ответить
Ога, а як із заявою Арахасіі, що в РБ брали хабарі за виведення із списків?)
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26.10.2021 22:14 Ответить
Подивіться на арахамію і ви все зрозумієте
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26.10.2021 22:17 Ответить
Це не відповідь. Голова фракції влади стверджував сьогодні, що за виведення із списків в РБ просили до $330К. Це означає, що РБ так само корумпована як і суди? Можливо, вони тому і захопили владу?
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26.10.2021 22:19 Ответить
Це нічого не означає . В нас свобода слова і арахамія говорить різне і всяке .
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26.10.2021 22:24 Ответить
Т.е. глава всей президентской силы в высшем законадательном органе страны говорит "різне і всяке"? Кого же вы тогда привели к власти?
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26.10.2021 22:38 Ответить
На какой помойке таких тупорылых зкбилов как ты находят? А, главное, почему еще и платят?
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26.10.2021 22:16 Ответить
Одно не понятно : сколко всем можно об этом говорить? говорить... говорить... Ведь возмущенная оппозиция может сложить мандаты - и это первыборы в Раду. Если у них реально так кипит на слуг урода - почему они не делают этого ? Они могут заплатить лоббистам в США и ускорить процее посадки Бени... не заказывают... ПОчему же..Столько уъкриков возмущения ..столько часов изобличений... Почему ? Да потому что формат всех устраивает..им бы просто местами поменяться...
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26.10.2021 22:14 Ответить
С какого после ухода ЕС с Рады, та должна распустится? Чукча пейсатель?
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26.10.2021 22:18 Ответить
Надо, шоб зебилы обожрались своим квартальным выбором до рвоты, до усрачки!
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26.10.2021 22:19 Ответить
Основания для роспуска ВР и перевыборов:
- в течении месяца после выборов не сформирована коалиция депутатских фракций
- в течении двух месяцев после отставки Кабинета Министров, не сформирован новый состав Кабинета Министров
- в течении месяца не могут начаться пленарные заседания
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26.10.2021 22:35 Ответить
реальная власть в стране давно принадлежит силовикам на местах.
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26.10.2021 22:19 Ответить
Вы просто не слышали и не видели как решают "дела" Зелины типа "губернаторы" или Тимошенко из ОПы. 90е отдыхают.
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26.10.2021 22:43 Ответить
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26.10.2021 22:35 Ответить
Це дзвіночки наступних судових справ проти зелених фігурантів...
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26.10.2021 22:40 Ответить
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26.10.2021 22:45 Ответить
Трепак не пояснил, какой срок грозит Данилову, за присвоение судебной функции, СНБО
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26.10.2021 22:55 Ответить
Всё это пустая болтовня и бред сивой кобылы. Прямую цитату из Конституции без толкований, пожалуйста.
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26.10.2021 23:16 Ответить
а что - вера в клоуна и зомбоящик не позволяет гуглем воспользоваться?
Статья 124 Конституции Украины

Правосудие в Украине осуществляют исключительно суды.

Делегирование функций судов, а также присвоение этих функций другими органами или должностными лицами не допускаются.

Юрисдикция судов распространяется на любой юридический спор и любое уголовное обвинение. В предусмотренных законом случаях суды рассматривают и другие дела.

Законом может быть определен обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

Народ непосредственно принимает участие в осуществлении правосудия через присяжных.

Украина может признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским уставом Международного уголовного суда.

Статья 124 Конституции Украины на русском языке с изменениями 2021 год №254к/96-ВР от 28.06.1996, редакция от 01.01.2020
Подробнее: https://urst.com.ua/ru/konstitucija/st-124
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27.10.2021 00:35 Ответить
Не вижу, где и каким образом СНБО присваивала себе юрисдикцию судов
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27.10.2021 01:05 Ответить
Тем, что выносит приговор без суда.
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27.10.2021 01:30 Ответить
а можно текст "приговоров"?
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27.10.2021 03:14 Ответить
Вы не поняли смысла вопроса и получается как у Жванецкого - на любые вопросы любые ответы.
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27.10.2021 05:40 Ответить
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27.10.2021 08:39 Ответить
 
 