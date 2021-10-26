Мастер-сержант Георгий Халиков погиб в результате обстрела российскими войсками на Донбассе. ФОТО

Уроженец Полтавщины сержант Георгий Халиков погиб 26 октября в результате обстрела российскими оккупационными войсками в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Сегодня, 26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций, погиб украинский воин - мастер-сержант Халиков Георгий Журович", - говорится в сообщении.

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Напомним, с начала суток 26 октября со стороны российских войск зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один получил ранение.