РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11014 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
19 594 0

Мастер-сержант Георгий Халиков погиб в результате обстрела российскими войсками на Донбассе. ФОТО

Уроженец Полтавщины сержант Георгий Халиков погиб 26 октября в результате обстрела российскими оккупационными войсками в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Сегодня, 26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций, погиб украинский воин - мастер-сержант Халиков Георгий Журович", - говорится в сообщении.

Мастер-сержант Георгий Халиков погиб в результате обстрела российскими войсками на Донбассе 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один воин погиб, один ранен вследствие российского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід"

Напомним, с начала суток 26 октября со стороны российских войск зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один получил ранение.

Автор: 

Донбасс (26957) потери (4432) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
 
 