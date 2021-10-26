Украинская разведка заходила в село возле Гранитного, но не занимала там позиции, - Бутусов
Село Старомарьевка лежит в низине между высотами, занятыми с одной стороны защитниками Украины, а с другой стороны - оккупантами. И наша, и вражеская разведка не раз заходили в село, но не занимали там позиции.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Село находится в низине, с одной стороны наши высоты, с другой стороны высоты, захваченные российскими оккупантами. В село на протяжении последних лет неоднократно заходила разведка различных украинских подразделений и разведка противника. Но оборудовать там постоянные позиции - большой риск. Вчера в село снова зашла разведка 93-й бригады, село не занимали и отошли", - написал он.
Бутусов отметил, что сражения за Старомарьевку не было. А артиллерийский бой с применением "Байрактара" произошел на расположенных неподалеку основных позициях в районе Гранитного.
"Зачем россияне раструбили про бои в Старомарьевке?
- Прикрыть информационно очередной обстрел украинских войск гаубицами в районе Гранитного.
- Выдумать фейковую "победу" для проведения информационно-психологической операции для понятия духа своих войск и демонстрации своей инициативы и слабости украинских войск.
- Обвинить Украину в нарушении линии разграничения", - считает Бутусов.
По мнению главреда Цензор.НЕТ, все эти информационные операции провалены, так как Украина показала свое превосходство благодаря применению "Байрактара".
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село то- земля України -
де хочем там ходим !
2)Кожна свинособака тепер буде срати в штани.
Одна нация - две страны
восьмой год война .уки позорные, а мы почти никак не готовимся и клоунов набрали собой командовать
Скільки кв. метрів української території звільнила наша армія від квітня 2019 з цим гундосим гадом ?
Опыт французов в Алжире в 50-х и голландцев+британцев в Индонезии (в тех же послевоенных годах) показал что уничтожением техники или удержанием территории блокпостами добьешься гораздо меньше. А вот когда начали первым делом охотиться за личным составом врага, то сразу стали в выигрышную позицию. Так и у нас в 14-15 годах- в Луганской области наставили вдоль трасс блокпосты ЗСУ (например 32-й и все что стояло восточнее) которые легко окружались, обстреливались, минировались подходы, и уничтожались- смысла в них было ноль- пока мы удерживали территорию, то охотились на наших воинов и технику (которая стояла без движения).