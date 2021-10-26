РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11147 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
12 716 29

Украинская разведка заходила в село возле Гранитного, но не занимала там позиции, - Бутусов

Украинская разведка заходила в село возле Гранитного, но не занимала там позиции, - Бутусов

Село Старомарьевка лежит в низине между высотами, занятыми с одной стороны защитниками Украины, а с другой стороны - оккупантами. И наша, и вражеская разведка не раз заходили в село, но не занимали там позиции.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Село находится в низине, с одной стороны наши высоты, с другой стороны высоты, захваченные российскими оккупантами. В село на протяжении последних лет неоднократно заходила разведка различных украинских подразделений и разведка противника. Но оборудовать там постоянные позиции - большой риск. Вчера в село снова зашла разведка 93-й бригады, село не занимали и отошли", - написал он.

Читайте: Информация соцсетей о захвате украинскими военнослужащими новых позиций возле Гранитного не соответствует действительности, - пресс-центр ОС

Бутусов отметил, что сражения за Старомарьевку не было. А артиллерийский бой с применением "Байрактара" произошел на расположенных неподалеку основных позициях в районе Гранитного.

"Зачем россияне раструбили про бои в Старомарьевке?

  1. Прикрыть информационно очередной обстрел украинских войск гаубицами в районе Гранитного.
  2. Выдумать фейковую "победу" для проведения информационно-психологической операции для понятия духа своих войск и демонстрации своей инициативы и слабости украинских войск.
  3. Обвинить Украину в нарушении линии разграничения", - считает Бутусов.

По мнению главреда Цензор.НЕТ, все эти информационные операции провалены, так как Украина показала свое превосходство благодаря применению "Байрактара".

Смотрите: Беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины, - Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Донбасс (26957) Бутусов Юрий (4385) фейк (684) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
запам'ятайте кацапські уроди:
село то- земля України -
де хочем там ходим !
показать весь комментарий
26.10.2021 22:51 Ответить
+8
Главное здесь, что и "серая зона", и позиции парашного говна находятся на временно оккупированной парашей территории Украины. Поэтому Украина может и должна уничтожать там парашников без разбора, никого при этом не спрашивая и ни перед кем не оправдываясь. Азербайджан в Карабахе это доказал, и параша с армяшками соснули.
показать весь комментарий
26.10.2021 22:57 Ответить
+8
1)Гаубиця виведена зі строю.
2)Кожна свинособака тепер буде срати в штани.
показать весь комментарий
26.10.2021 23:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
запам'ятайте кацапські уроди:
село то- земля України -
де хочем там ходим !
показать весь комментарий
26.10.2021 22:51 Ответить
да норм там всё попали-одна свинка побежала,ну и? а железку посекло-ей кирдык...такшо возьми тазик ,насыпь туда льда и седай....
показать весь комментарий
26.10.2021 22:59 Ответить
Какая одна, там трое залягли и все трое отбежали после недолета.
показать весь комментарий
26.10.2021 23:10 Ответить
и что они такое без оружия? фарш.
показать весь комментарий
26.10.2021 23:18 Ответить
Это не недолёт, было практически прямое попадание. Просто масса ВВ в БЧ MAM-C - пара сотен граммов. Вот если бы ударили другим боеприпасом - MAM-L - то расчёту была бы гарантированная амба.
показать весь комментарий
26.10.2021 23:19 Ответить
Про "недалет" тебе ********* уже успела рассказать, русский?
показать весь комментарий
26.10.2021 23:28 Ответить
Глаза протри, четко виден недолет несколько метров.
показать весь комментарий
26.10.2021 23:29 Ответить
Ну так, если из страны-помойки смотреть, глазами сливных бачков.
показать весь комментарий
26.10.2021 23:32 Ответить
пушка выведенна из строя если повредили ствол то д 30 ку чинить -геморой лаптям
показать весь комментарий
26.10.2021 23:49 Ответить
Угу. Проще новую в шахте откопать
показать весь комментарий
27.10.2021 00:04 Ответить
как то так кужухет их снять решил и на склады ну и братишкам продат
показать весь комментарий
27.10.2021 00:07 Ответить
Отбежать отбежали, но в ботинки натекло тепленького. Перед следующими попытками обстрела будут чаще на небо поглядывать.
показать весь комментарий
26.10.2021 23:36 Ответить
вата, иди бухай бояру, хватит тут грустить ... получили Байрактаром промеж скреп? готовьтесь к следующей порции
показать весь комментарий
26.10.2021 23:01 Ответить
1)Гаубиця виведена зі строю.
2)Кожна свинособака тепер буде срати в штани.
показать весь комментарий
26.10.2021 23:04 Ответить
Главное здесь, что и "серая зона", и позиции парашного говна находятся на временно оккупированной парашей территории Украины. Поэтому Украина может и должна уничтожать там парашников без разбора, никого при этом не спрашивая и ни перед кем не оправдываясь. Азербайджан в Карабахе это доказал, и параша с армяшками соснули.
показать весь комментарий
26.10.2021 22:57 Ответить
турки доказали. и именно Эрдоган откроет аэропорт в Карабахе. айзеры там уже вообще не при чем
показать весь комментарий
26.10.2021 23:14 Ответить
Азербайджанцы и есть турки
показать весь комментарий
26.10.2021 23:40 Ответить
нет
показать весь комментарий
26.10.2021 23:42 Ответить
так
показать весь комментарий
26.10.2021 23:54 Ответить
Погугли.
Одна нация - две страны
показать весь комментарий
27.10.2021 00:06 Ответить
ага Дурак Дурак, а кацапы воюют в Украине с солдатами НАТО
показать весь комментарий
26.10.2021 23:46 Ответить
А кремлёвские уже и тут возбудились с первых секунд выхода статьи.
показать весь комментарий
26.10.2021 23:02 Ответить
Я не зрозумів, на хєра ЦІ виправдання?
показать весь комментарий
26.10.2021 23:30 Ответить
Теперь осталось наладить производство боеприпасов к этим беспилотникам.А где наши хваленные высокоточные ракеты ольха м?Их должно быть давно сделано десятки тысяч и они должны быть на фронте готовыми ко всему .И пора уже поставить военным с десяток дивизионов Нептуна...
показать весь комментарий
26.10.2021 23:36 Ответить
и не только на фронте , но и на въезде в каждый город , село и посёлочек, и чтоб от этом ********* рассказывала по 25 часов в сутки захлёбываясь от "любви" к бандеровцам !!!

восьмой год война .уки позорные, а мы почти никак не готовимся и клоунов набрали собой командовать
показать весь комментарий
27.10.2021 00:19 Ответить
На своїй землі ризиковано перебувати ...

Скільки кв. метрів української території звільнила наша армія від квітня 2019 з цим гундосим гадом ?
показать весь комментарий
27.10.2021 06:40 Ответить
Хорошее начало с Байрактаром! Теперь продолжать, только осколочными!
Опыт французов в Алжире в 50-х и голландцев+британцев в Индонезии (в тех же послевоенных годах) показал что уничтожением техники или удержанием территории блокпостами добьешься гораздо меньше. А вот когда начали первым делом охотиться за личным составом врага, то сразу стали в выигрышную позицию. Так и у нас в 14-15 годах- в Луганской области наставили вдоль трасс блокпосты ЗСУ (например 32-й и все что стояло восточнее) которые легко окружались, обстреливались, минировались подходы, и уничтожались- смысла в них было ноль- пока мы удерживали территорию, то охотились на наших воинов и технику (которая стояла без движения).
показать весь комментарий
27.10.2021 10:31 Ответить
 
 