Украинская разведка заходила в село возле Гранитного, но не занимала там позиции, - Бутусов

Село Старомарьевка лежит в низине между высотами, занятыми с одной стороны защитниками Украины, а с другой стороны - оккупантами. И наша, и вражеская разведка не раз заходили в село, но не занимали там позиции.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Село находится в низине, с одной стороны наши высоты, с другой стороны высоты, захваченные российскими оккупантами. В село на протяжении последних лет неоднократно заходила разведка различных украинских подразделений и разведка противника. Но оборудовать там постоянные позиции - большой риск. Вчера в село снова зашла разведка 93-й бригады, село не занимали и отошли", - написал он.

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Бутусов отметил, что сражения за Старомарьевку не было. А артиллерийский бой с применением "Байрактара" произошел на расположенных неподалеку основных позициях в районе Гранитного.

"Зачем россияне раструбили про бои в Старомарьевке?

Прикрыть информационно очередной обстрел украинских войск гаубицами в районе Гранитного. Выдумать фейковую "победу" для проведения информационно-психологической операции для понятия духа своих войск и демонстрации своей инициативы и слабости украинских войск. Обвинить Украину в нарушении линии разграничения", - считает Бутусов.

По мнению главреда Цензор.НЕТ, все эти информационные операции провалены, так как Украина показала свое превосходство благодаря применению "Байрактара".

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