МВД планирует до конца следующего года установить видеокамеры в более чем 200 отделениях полиции, - Енин

Министерство внутренних дел планирует до конца 2022 года установить систему Custody Records в более чем 200 полицейских участках.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире программы "Мокрик По Живому" на hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Система будет фиксировать на видео ситуацию в отделении и защищать задержанных от злоупотреблений правоохранителей, а полицейских - от незаконных действий задержанных.

Енин уточнил, что эта система уже действует в четырех областных центрах, однако МВД работает над ее внедрением и в других регионах.

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"Это такой электронный офицер, который наблюдает за тобой с самого момента входа в полицейский участок, и до момента выхода из него", - пояснил Енин. Он уточнил, что эта система уже позволила за 10 месяцев этого года спасти девять жизней.

Custody Records должна защищать как полицейского, так и задержанного. Все действия записываются на видеокамеру. Благодаря этому в любое время можно проследить, кто что говорил и поступал.

Эта система уже действует в четырех изоляторах временного содержания в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре.

Отсутствие видеонаблюдения может привести к злоупотреблениям среди правоохранителей. Ярким примером является случай в Кагарлыке - местные полицейские подозреваются в изнасиловании и избиении женщины прямо в отделении полиции.

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