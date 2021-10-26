Мемориальный парк и два музея: Государственная концепция мемориализации Бабьего Яра вынесена на общественное обсуждение
Представлен обновленный вариант концепции комплексной мемориализации Бабьего Яра - с учтением мнений широкого круга рецензентов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович и участники авторской группы представили ее 25 октября в Украинском кризисном медиа центре.
Начато общественное обсуждение концепции на сайте Украинского института национальной памяти, которое продлится до 10 ноября.
"Концепция комплексного развития Бабьего Яра – это документ на 200 страниц. Электронные консультации, являющиеся формой общественного обсуждения, продлятся до 10 ноября 2021 года. Пожелания, замечания, предложения – желательно конкретные, со ссылкой на конкретные страницы и разделы концепции – присылайте по адресу Украинского института национальной памяти. Мы их проработаем и обнародуем отчет", - сказал Дробович.
Отчет о результате электронного обсуждения будет обнародован на сайте УИНП. После завершения общественного и экспертных обсуждений концепция комплексного развития (мемориализации) Бабьего Яра будет предложена на рассмотрение правительства.
Также Дробович подчеркнул, что УИНП уделяют время вопросу памяти о жертвах Бабьего Яра не только в преддверии годовщин и памятных дат: "Нас всегда беспокоит вопрос достойного почтения памяти жертв нацистских преступников".
С презентацией концепции можно ознакомиться по ссылке.
Полный текст концепции: resource.history.org.ua/item/0015711.
Секретарь рабочей группы Татьяна Пастушенко напомнила, что концепция разработана во исполнение Указа президента Украины (2017) и Распоряжения Кабинета Министров (2018), по заказу Министерства культуры и Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Над ней работала межпрофильная группа из 18 специалистов.
"Мемориализация такого места как Бабий Яр должна осуществляться в сотрудничестве государства, научных и общественных институтов. Мемориализация Бабьего Яра не должна быть корпоративным проектом, закрытым от любого внешнего влияния.
Концепция разработана, учитывая международный опыт, украинскими специалистами, а не является иностранным концептом с игнорированием местных обстоятельств, истории Украины и современной ситуации в стране", - добавила она. Отечественные исследователи фактически предлагают украинский вариант мемориализации нацистских жертв.
Историк акцентировала внимание на том, что ни в Киеве, ни в Украине в целом нет стационарной экспозиции, которая рассказывала бы о Бабьем Яре, также нет музея Холокоста. Концепция комплексной мемориализации предлагает решить вопрос комплексно - создать мемориальний парк, Музей Бабьего Яра и Украинский музей Холокоста.
"Мемориальный парк должен стать территорией, где будут отображены все трагедии, произошедшие в Бабьем Яре. Местом для размышлений, общения и взаимной эмпатии. То есть мы предлагаем не запугать посетителя, который зайдет на эту территорию, а дать возможность человеку, который хочет почтить память погибших, спокойно побыть на этом месте.
Мемориальный парк – это наш ответ хаотичной застройке, которая на сегодняшний момент продолжается на территории Бабьего Яра. Сегодня в историческом Бабьем Яре находится транспортная развязка, большая его часть застроена. Лишь малая его часть представляет собой не очень упорядоченный парк", - рассказала она.
В мемориальний парк войдут места расстрелов и захоронений, в том числе кладбищ. В довоенное время близ Бабьего Яра размещались кладбища разных конфессий. На сегодняшний момент осталось только Лукьяновское кладбище, которое является заповедником местного значения. Остальные кладбища в советское время были уничтожены. Авторы концепции исходят из позиции, что обозначенными должны быть не только места, связанные с убийствами в Бабьем Яре, но и территории захоронений.
Также в эту заповедную территорию должно войти место, связанное с Куреневской катастрофой 1961 года. То есть, предполагается, что к территории мемориального парка должна отойти не только территория нынешнего заповедника "Бабий Яр", которая сегодня является компромиссом между владельцами разных земельных участков и институтов.
"Еще одна причина, почему мы предлагаем парк, который не будет застроен какими-то новыми мемориалами, потому что методами ландшафтного дизайна возможно обозначить места расстрелов и захоронений, а самое главное – запретить здесь любое строительство", - подытожила она..
Музейный комплекс предлагается создать из двух тематически отдельных музея, но находящихся в едином архитектурном пространстве. Идейной и физической точкой перепрелетения должен быть рассказ про расстрелы в Бабьем Яре.
История Холокоста не ограничивается событиями Бабьего Яра и история Бабьего Яра – это не только история Холокоста. Два музея, два исторических повествования будут пересекаться темой массовых расстрелов в Бабьем Яре в 1941 году.
Для авторов концепции принципиально, чтобы в Бабьем Яре ничего не строилось, следовательно музеи должны разместиться за его пределами. Авторская группа предлагает несколько потенциальных мест близ Бабьего Яра для создания нового музейного комплекса.
Говоря о Музее Бабьего Яра, авторы выходят из того, что рассказ должен вестись не только о событиях Второй мировой войны, но должна быть история о том, что было до войны, о событиях времен военного лихолетия, и повоенная история Бабьего Яра, которая связана не только с жертвами, но и с проблемой мемориализации Бабьего Яра вплоть до сегодняшнего дня.
Акцент в экспозиции предлагают делать на спасении людей. "Не внедрять посетителей только в тему смерти и насилия, но делать акцент на человечности. Завершаться рассказ должен спасителями и борцами за пам'ять", - уточнила Пастушенко. Главная идея музейного комплекса - предострегать от отрицания демократии и прав человека.
Пилотный проект экспозиции музея по плану разместится в единственном уцелевшем здании в Бабьем Яре – бывшей конторе еврейского кладбища. С 2017 года здесь ведутся реставрационные и ремонтные работы. В перспективе после сооружения основного здания музея здесь может разместиться информационный центр.
Второй музей - Украинский Музей Холокоста. Его предлагают создать, учитывает мировой опыт представления Холокоста и таким образом интегрировать историю Холокоста в историю Украины, мировую историю к истории Украины и историю Украины в мировую историю.
Подать историю Холокоста предлагают в широком историческом контексте: политическую и идеологическую предисторию, собственно историю Холокоста и ее последствия. таким образом, повествование охватит историю Запада, в частности Германии, Советского Союза и современной Украины.
Концепция выступает против коллективной ответственности, но акцентирует на ответственности за пам'ять. Поэтому авторский коллектив надеется на позицию государства и поддержку инклюзивного проекта взамен практики чествования "своих жертв".
Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.
На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.
В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.
Также реализуется государственный проект комплексной мемориализации Бабьего Яра. В его рамках планируют создать Мемориальный парк, который должен объединить все существующие сегодня памятники, Мемориальный Музей Бабьего Яра и Украинский музей Холокоста.
До сооружения помещения для обоих музеев в помещении бывшей конторы еврейского кладбища расположится пилотный вариант Музея Бабьего Яра. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея бвло запланировано на 2021 год. Концепция разработана под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров.
Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием создать в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.
К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.
Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.
Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.
28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.
В октябре инициативная группа "1 декаря", выступающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.
В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
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Концепция выступает против коллективной ответственности (ред. украинцы виноваты в том что там в том яру лежит большинство украинцев???!!!), но акцентирует на ответственности за пам'ять. Поэтому авторский коллектив надеется на позицию государства и поддержку инклюзивного проекта взамен отказа от практики чествования "своих жертв".
Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться . Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук."
Слова Порошенко подтверждают два памятника в Бабьем Яру: украинке Елене Телиге, члене ОУН, которая боролась с гитлеровцами и еврейке Татьяне Маркус, Герою Украины, члену диверсионно-истребительной группы.
В Бабьем Яру, нацисты, впервые , начали истреблять людей, потому что они евреи.
Бабий Яр, особое место, откуда пошла реализация самого страшного за Вторую мировую войну убийства людей, по национальному признаку.
Увы, Украина , единственная страна Европы, где , в Бабьем Яру, были убиты евреи и нет, там, Мемориала Холокоста, но Мемориалы есть, даже, есть в далеких Канаде и США.