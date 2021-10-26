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Новости Газовая война
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Минэкономики Германии не учло мнение Украины по вопросу сертификации "Северного потока-2", - Витренко

Минэкономики Германии не учло мнение Украины по вопросу сертификации

Министерство экономики Германии не обсуждало с Украиной вопрос сертификации "Северного потока-2" перед тем, как направить федеральному регулятору заключение о том, что газопровод не угрожает энергобезопасности ЕС.

Об этом заявил на своей странице в Фейсбук глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

Витренко отметил, что Минэкономики Германии указало перечень стран, с которыми проводились консультации, однако Украины в этом списке не оказалось

"Это очень печально. Украина - один из основных транзитеров газа в Евросоюз. Мы можем рассказать, как сертификация оператора "Северного потока-2", при текущих условиях, несет критическую угрозу для безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС", - заявил он.

Витренко подчеркнул, что после запуска "Северного потока-2" Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок российского газа. "В отличие от украинской ГТС, у "Северного потока-2" нет резервных мощностей, и нет хранилищ. А еще риски, связанные с милитаризацией и соответствующим ростом напряжения в Балтийском море", - добавил глава "Нафтогаза".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2", чтобы доказать, что он не соответствует европейскому законодательству, - Витренко

Ранее в Министерстве экономики ФРГ заявили, что сертификация газопровода "Северный поток 2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и ЕС. Выводы регулятора были отправлены Федеральному сетевому агентству, которое рассматривает заявление оператора проекта "Северный поток-2" о сертификации в качестве независимого сетевого оператора.

Автор: 

Германия (7073) Северный поток (1458) Витренко Юрий (378)


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Топ комментарии
+14
Я извиняюсь а почему в вопросе безопасности ЕС долны учитывать мнение страны не входящей в ЕС.
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26.10.2021 23:31 Ответить
+12
После выбора "мудрого нарида" мнение Украины теперь мало кого интересует
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26.10.2021 23:32 Ответить
+12
атк а что вы просиратели хотели? вы бл жить должны были все в европе убеждая и доказывая чтобы меркель когда пописять ночью вставала в коридоре на зеленского натыкалась в темноте

но вы в трускавей ездили и платформы создавали. дороги пилили и видосики снимали. а теперь ноете? вы лузеры во всем. я удивлен что у вас есть дети. как вы додумались что куда совать? или по книжкам?
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26.10.2021 23:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Я извиняюсь а почему в вопросе безопасности ЕС долны учитывать мнение страны не входящей в ЕС.
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26.10.2021 23:31 Ответить
Не нужно извиняться - сразу в спам.
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26.10.2021 23:34 Ответить
Бо Вітренко може залишитись без роботи і його діти почнуть голодати. Ви цього хочете?
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26.10.2021 23:43 Ответить
Та даже не это. Кто с такими зелеными соплями считаться будет?
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27.10.2021 08:41 Ответить
Сложно понять, стеб это или на полном серьезе. Уж больно похоже на нынешнюю государственную стратегию.
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27.10.2021 01:47 Ответить
После выбора "мудрого нарида" мнение Украины теперь мало кого интересует
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26.10.2021 23:32 Ответить
Не тебе судить об Украине. Просто в спам.
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26.10.2021 23:46 Ответить
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26.10.2021 23:47 Ответить
Ну в спам, так в спам.
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27.10.2021 00:04 Ответить
Действительно.
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27.10.2021 00:06 Ответить
Кремлеботы решили показать "силу"? Ну давайте, кучкуйтесь, модератору легче вас давить будет.
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27.10.2021 00:21 Ответить
Тебя давить, только палец пачкать.
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27.10.2021 00:24 Ответить
То-то я смотрю после Ваших высеров только крестики остаются.
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27.10.2021 00:32 Ответить
Согласен.
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27.10.2021 00:09 Ответить
во клоуны !!! а что ктото спрашивал или думал спрашивать мнение властей с шапито !? нужно было не Нефтегаз своими действиями обесценивать а наращивать добычу собственного газа !!

Куйло говорить, що українська ГТС "слишком изношена" і нею небезпечно користуватися. Для мене це означає лише одне: ***** готує серйозну диверсію. (с)





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26.10.2021 23:36 Ответить
атк а что вы просиратели хотели? вы бл жить должны были все в европе убеждая и доказывая чтобы меркель когда пописять ночью вставала в коридоре на зеленского натыкалась в темноте

но вы в трускавей ездили и платформы создавали. дороги пилили и видосики снимали. а теперь ноете? вы лузеры во всем. я удивлен что у вас есть дети. как вы додумались что куда совать? или по книжкам?
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26.10.2021 23:42 Ответить
...не - по фоткам
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26.10.2021 23:46 Ответить
Все мысли по этому фото - "Йойой!!!"

Это культурно. Если напишу ВСЕ , то порежет модератор за ... нездержанность
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26.10.2021 23:52 Ответить
Воспоминания по теме рояля уже просто вызывают рвотный рефлекс
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26.10.2021 23:57 Ответить
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27.10.2021 15:54 Ответить
В тему - ЧУЕТ мое сердце, что мы стоим накануне грандиозного шухера… (Свадьба в Малиновке). Весьма незамеченным прошло эпохальное событие - Зеленский в качестве «отступных» отдал наш… НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК и его резервы !!! Такую же штуку провернул Янукович перед бегством. Молдове за то, чтобы не раскручивали тему международного терроризма со стороны Зеленского (похищение Чауса) отдали транзит газа (пока Молдова торгуется с РФ НАПРЯМУЮ)…

А международным аферистам после скандала с «Пандорой» Зеленский отдал НБУ и резервы. Почти во всех своих программах я говорю о том, что НЕ может страна развиваться, если нет кооперации между НБУ и Правительством. Что нам нужно «национализировать» НБУ. Зеленский же протянул Закон по которому НБУ ПОЛНОСТЬЮ отчужден от граждан, правительства и Украины.(с)
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26.10.2021 23:44 Ответить
Все просрав.
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26.10.2021 23:45 Ответить
Як не дивно, але німці чомусь дбають про свою вигоду. А нам розробляти свої газові родовища потрібно було з першого дня війни.
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26.10.2021 23:45 Ответить
Нам?
Вы не в курсе, что банда Гиркина появилась именно в Славянске по нескольким причинам, и одной из них была разведка газовых месторождений компанией Shell?

"Компания Shell начала разведывательное бурение на Юзовском месторождении площадью 7 886 квадратных километров и прогнозируемой мощностью в четыре триллиона кубометров сланцевого газа. В ноябре 2014 года Shell пробурила две разведочные скважины, но не смогла провести полноценную разведку месторождения из-за военных действий на Донбассе."
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27.10.2021 00:02 Ответить
А почему она должна учитывать мнение страны в которой олигарх который обокрал банк на колоссальную сумму заберет у украинцев поосто так 9 лярдов газа. Ну уже таже не смншно... Сюр какой-то. Просрали все достижени в политике за два года..
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27.10.2021 00:06 Ответить
Обвал курса гривньі в ТРИ раза обокрал каждого украинца . Поєтому Гонтареву назвали "лучшим банкиром Европьі" , а олигарха Порошенко - "гетьманом" ?
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27.10.2021 08:46 Ответить
На мировой политической арене Украину воспринимают как африканское захудалое село. Во главе с царьком. Можно сказать , что Украина уже ни для кого не важна. И догадайтесь благодаря кому. Экономике капец. Полный
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27.10.2021 01:00 Ответить
Министерство экономики Германии не обсуждало с Украиной вопрос сертификации "Северного потока-2" перед тем, как направить федеральному регулятору Источник:
Неужели не понятно так званому руководству Украины, что Германия нас отрезала от транзита РФ газа со всеми вытекающими от этого последствиями , а теперь предлагают использовать ГТС для транзита водорода, а атомная э/э должна пойти на производство этого водорода, Украине же придется покупать Зе э/э по монопольным - мафиозным ценам. Получается бедные страны должны финансировать богатых ну потому, что так поступают с колониями компрадорские власти так еще за кредиты которые надо отдавать требуется возобновить экспорт кругляка в результате усилятся наводнения и ухудшится экология. так Украина ни когда не подолае эпоху бедности и коррупции.
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27.10.2021 01:12 Ответить
Германия=расия, там все политики куплены кацапами, так что спать хотела Германия на мнение Украины
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27.10.2021 05:14 Ответить
Найвеличніший опіздав поговорити на цю тему підвищеним тоном. Тепер залишається тільки запитати Байдена чому не проводилася консультація з Україною.
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27.10.2021 08:31 Ответить
Витренко отметил, что Минэкономики Германии указало перечень стран, с которыми проводились консультации, однако Украины в этом списке не оказалось Источник:

Да ладно, быть такого не может. Чето гонит Витренко
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27.10.2021 09:44 Ответить
 
 