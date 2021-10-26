Минэкономики Германии не учло мнение Украины по вопросу сертификации "Северного потока-2", - Витренко

Министерство экономики Германии не обсуждало с Украиной вопрос сертификации "Северного потока-2" перед тем, как направить федеральному регулятору заключение о том, что газопровод не угрожает энергобезопасности ЕС.

Об этом заявил на своей странице в Фейсбук глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

Витренко отметил, что Минэкономики Германии указало перечень стран, с которыми проводились консультации, однако Украины в этом списке не оказалось

"Это очень печально. Украина - один из основных транзитеров газа в Евросоюз. Мы можем рассказать, как сертификация оператора "Северного потока-2", при текущих условиях, несет критическую угрозу для безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС", - заявил он.

Витренко подчеркнул, что после запуска "Северного потока-2" Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок российского газа. "В отличие от украинской ГТС, у "Северного потока-2" нет резервных мощностей, и нет хранилищ. А еще риски, связанные с милитаризацией и соответствующим ростом напряжения в Балтийском море", - добавил глава "Нафтогаза".

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Ранее в Министерстве экономики ФРГ заявили, что сертификация газопровода "Северный поток 2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и ЕС. Выводы регулятора были отправлены Федеральному сетевому агентству, которое рассматривает заявление оператора проекта "Северный поток-2" о сертификации в качестве независимого сетевого оператора.