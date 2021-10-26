Минэкономики Германии не учло мнение Украины по вопросу сертификации "Северного потока-2", - Витренко
Министерство экономики Германии не обсуждало с Украиной вопрос сертификации "Северного потока-2" перед тем, как направить федеральному регулятору заключение о том, что газопровод не угрожает энергобезопасности ЕС.
Об этом заявил на своей странице в Фейсбук глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.
Витренко отметил, что Минэкономики Германии указало перечень стран, с которыми проводились консультации, однако Украины в этом списке не оказалось
"Это очень печально. Украина - один из основных транзитеров газа в Евросоюз. Мы можем рассказать, как сертификация оператора "Северного потока-2", при текущих условиях, несет критическую угрозу для безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС", - заявил он.
Витренко подчеркнул, что после запуска "Северного потока-2" Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок российского газа. "В отличие от украинской ГТС, у "Северного потока-2" нет резервных мощностей, и нет хранилищ. А еще риски, связанные с милитаризацией и соответствующим ростом напряжения в Балтийском море", - добавил глава "Нафтогаза".
Ранее в Министерстве экономики ФРГ заявили, что сертификация газопровода "Северный поток 2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и ЕС. Выводы регулятора были отправлены Федеральному сетевому агентству, которое рассматривает заявление оператора проекта "Северный поток-2" о сертификации в качестве независимого сетевого оператора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Куйло говорить, що українська ГТС "слишком изношена" і нею небезпечно користуватися. Для мене це означає лише одне: ***** готує серйозну диверсію. (с)
но вы в трускавей ездили и платформы создавали. дороги пилили и видосики снимали. а теперь ноете? вы лузеры во всем. я удивлен что у вас есть дети. как вы додумались что куда совать? или по книжкам?
Это культурно. Если напишу ВСЕ , то порежет модератор за ... нездержанность
А международным аферистам после скандала с «Пандорой» Зеленский отдал НБУ и резервы. Почти во всех своих программах я говорю о том, что НЕ может страна развиваться, если нет кооперации между НБУ и Правительством. Что нам нужно «национализировать» НБУ. Зеленский же протянул Закон по которому НБУ ПОЛНОСТЬЮ отчужден от граждан, правительства и Украины.(с)
Вы не в курсе, что банда Гиркина появилась именно в Славянске по нескольким причинам, и одной из них была разведка газовых месторождений компанией Shell?
"Компания Shell начала разведывательное бурение на Юзовском месторождении площадью 7 886 квадратных километров и прогнозируемой мощностью в четыре триллиона кубометров сланцевого газа. В ноябре 2014 года Shell пробурила две разведочные скважины, но не смогла провести полноценную разведку месторождения из-за военных действий на Донбассе."
Неужели не понятно так званому руководству Украины, что Германия нас отрезала от транзита РФ газа со всеми вытекающими от этого последствиями , а теперь предлагают использовать ГТС для транзита водорода, а атомная э/э должна пойти на производство этого водорода, Украине же придется покупать Зе э/э по монопольным - мафиозным ценам. Получается бедные страны должны финансировать богатых ну потому, что так поступают с колониями компрадорские власти так еще за кредиты которые надо отдавать требуется возобновить экспорт кругляка в результате усилятся наводнения и ухудшится экология. так Украина ни когда не подолае эпоху бедности и коррупции.
Да ладно, быть такого не может. Чето гонит Витренко