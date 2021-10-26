Иск "Укрнафты" Коломойского к "Нафтогазу": журналистов не пустили на заседание, - ЦПК
Суд закрыл заседание по делу, в рамках которого олигарх Игорь Коломойский пытается отсудить у Украины 9 млрд кубометров газа.
Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.
"Представитель суда пояснил, что из-за карантинных ограничений вольных слушателей и журналистов в зал заседаний не пускают. Наша просьба транслировать заседания из другого помещения, как это делают в Высшем антикоррупционном суде, осталась проигнорированной", - рассказали в ЦПК.
В организации отметили, что через 20 минут представители сторон покинули суд, отказавшись общаться с журналистами.
Сегодняшнее заседание по этому делу должно было быть подготовительным.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, подконтрольная Коломойскому "Укрнафта" пытается отсудить у "Нафтогаза" 9 млрд кубометров газа. Это около половины всего, что есть в украинских подземных газохранилищах к началу сезона.
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А тут власть банально отправила журналистов на три буквы..
Мол, бубОчко решилО отдать коломойше заработаннное и нечего об этом писать, нервировать нарИд.. еще рейтинги упрадут и у зеЛоха очередная истерика начнется)
Или выплатить в валюте эту сумму...
ЧТО тогда делать клован будет, кого обвинять?))
А кого винить станут зебилы, когда пойдут веерные отключения э\э и отопления?
снова поверят видосикам что "Порошенко все вкрав! просто все вкрав та втік на літаку в 100500 раз!"
Меня волнует вопрос, ЗАКОННО ЛИ были отчуждены у коломойского эти кубометры, и что-то подсказывает, что не совсем...
На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.
За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам.
Украине и населению остались лишь долги.
Кстати, Порошенко так же вернул операционный контроль государству в Укрнафте, которое де-юре государственное предприятие, а по факту - полностью управлялось людьми Коломойши. И опять же, пришел клоун, повыгонял от туда всех честных профессионалов и вернул все Коломойше.
зато ліпіцка фабріка !
"Какая прекрасная схема. А главное - она рабочая. В смысле, работает до сих пор."
Ну скажите что хуже не будет. Вместе поржём.
Но они хорошо умеют оценивать правление тех, кого они выбрали. Поэтому если они голосуют против тех срок которых заканчивается, то это заслужено.
Поэтому если на выборах избиратели голосуют по принципу "абы не этот" и в результате получается еще хуже, то виноват тот против кого они проголосовали.
Причём буквально- пока вы не лопнете. И начнут эту процедуру с Зели и Бени.
Если их, конечно, не порвут ещё раньше- по дороге к газовому крану.