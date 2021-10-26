Иск "Укрнафты" Коломойского к "Нафтогазу": журналистов не пустили на заседание, - ЦПК

Суд закрыл заседание по делу, в рамках которого олигарх Игорь Коломойский пытается отсудить у Украины 9 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.

"Представитель суда пояснил, что из-за карантинных ограничений вольных слушателей и журналистов в зал заседаний не пускают. Наша просьба транслировать заседания из другого помещения, как это делают в Высшем антикоррупционном суде, осталась проигнорированной", - рассказали в ЦПК.

В организации отметили, что через 20 минут представители сторон покинули суд, отказавшись общаться с журналистами.

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Сегодняшнее заседание по этому делу должно было быть подготовительным.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, подконтрольная Коломойскому "Укрнафта" пытается отсудить у "Нафтогаза" 9 млрд кубометров газа. Это около половины всего, что есть в украинских подземных газохранилищах к началу сезона.