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Иск "Укрнафты" Коломойского к "Нафтогазу": журналистов не пустили на заседание, - ЦПК

Иск

Суд закрыл заседание по делу, в рамках которого олигарх Игорь Коломойский пытается отсудить у Украины 9 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.

"Представитель суда пояснил, что из-за карантинных ограничений вольных слушателей и журналистов в зал заседаний не пускают. Наша просьба транслировать заседания из другого помещения, как это делают в Высшем антикоррупционном суде, осталась проигнорированной", - рассказали в ЦПК.

В организации отметили, что через 20 минут представители сторон покинули суд, отказавшись общаться с журналистами.

Читайте: Коломойский может завтра через суд получить от "Нафтогаза" 9 млрд кубометров газа, - Николов

Сегодняшнее заседание по этому делу должно было быть подготовительным.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, подконтрольная Коломойскому "Укрнафта" пытается отсудить у "Нафтогаза" 9 млрд кубометров газа. Это около половины всего, что есть в украинских подземных газохранилищах к началу сезона.

Автор: 

Газ (10237) Коломойский Игорь (1792) Нафтогаз (3114) суд (25140) Укрнафта (198) Центр противодействия коррупции (250)


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Топ комментарии
+16
помнится, зеЛох офшорный истерило о "свободе и демократии", "никаких секретов от нарИджа!"..
А тут власть банально отправила журналистов на три буквы..

Мол, бубОчко решилО отдать коломойше заработаннное и нечего об этом писать, нервировать нарИд.. еще рейтинги упрадут и у зеЛоха очередная истерика начнется)
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27.10.2021 00:00 Ответить
+12
пздц.. входим в зиму без газа и денег а этот мля патриЕт хочет без штанов оставить Нас вместе с ********** !!!
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27.10.2021 00:00 Ответить
+10
Зелін ляльковод відсудить газ, а потім продаватиме його нам по тищі долярів. Тому і вимагає віддати газ, а не бабло за нього.
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27.10.2021 00:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
пздц.. входим в зиму без газа и денег а этот мля патриЕт хочет без штанов оставить Нас вместе с ********** !!!
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27.10.2021 00:00 Ответить
помнится, зеЛох офшорный истерило о "свободе и демократии", "никаких секретов от нарИджа!"..
А тут власть банально отправила журналистов на три буквы..

Мол, бубОчко решилО отдать коломойше заработаннное и нечего об этом писать, нервировать нарИд.. еще рейтинги упрадут и у зеЛоха очередная истерика начнется)
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27.10.2021 00:00 Ответить
а вот интересно - суд постановит отдать коломойше 9 млрд.куб. газа..

Или выплатить в валюте эту сумму...

ЧТО тогда делать клован будет, кого обвинять?))
А кого винить станут зебилы, когда пойдут веерные отключения э\э и отопления?
снова поверят видосикам что "Порошенко все вкрав! просто все вкрав та втік на літаку в 100500 раз!"
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27.10.2021 00:03 Ответить
Янукович, помнится, вернул фирташу 2мдрд долларов, конфискованных СУДОМ по иску Тимошенко. Сторона государства Украина в рылах прокуроров просто не ходила на апелляцию. И всем было пох. Так будет и в этот раз.
Меня волнует вопрос, ЗАКОННО ЛИ были отчуждены у коломойского эти кубометры, и что-то подсказывает, что не совсем...
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27.10.2021 00:44 Ответить
Так это дело тоже времен овоща... По версии коломойши... А вот был ли мальчик, совсем не понятно....
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27.10.2021 01:23 Ответить
Ну даже тогда были какие-то акторы (в случае незаконности), которых критически важно выявить и наказать, иначе систему не исправить... Имхо, это важнее всего,я хотел бы жить, в первую очередь, в правовом государстве...
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27.10.2021 08:20 Ответить
п.с. Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.

На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.

За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам.

Украине и населению остались лишь долги.
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27.10.2021 00:12 Ответить
Ты забыл еще написать, Порошенко после себя оставил на 100% реформированную судебную систему с честными и справедливыми судьями. Пришел Зе, выгнал всех порядочных судей и поназначал коррупционеров, которые теперь не дают журналистам освещать резонансный процесс с Укрнафтой.
Кстати, Порошенко так же вернул операционный контроль государству в Укрнафте, которое де-юре государственное предприятие, а по факту - полностью управлялось людьми Коломойши. И опять же, пришел клоун, повыгонял от туда всех честных профессионалов и вернул все Коломойше.
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27.10.2021 11:44 Ответить
Зелін ляльковод відсудить газ, а потім продаватиме його нам по тищі долярів. Тому і вимагає віддати газ, а не бабло за нього.
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27.10.2021 00:00 Ответить
Наріду лишиться на зиму лише 4 міл'ярдів кубів. Ну що підараси обрали?!!!
зато ліпіцка фабріка !
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27.10.2021 00:10 Ответить
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27.10.2021 00:11 Ответить
Олигарх постоянно на нашу страну в суд подает и побеждает в суде. Непонятно почему страна ни разу не подавала в суд на олигарха? Неужели нет оснований? С его стороны игра в одни ворота, со стороны страны игра у поддавки.
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27.10.2021 00:14 Ответить
Нафтогазу з яким судиться Укрнафта належить 50%+1 акція Укрнафти, а менеджмент Укрнафти належить Коломойському
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27.10.2021 00:15 Ответить
Наскільки я знаю, Укрнафту в управління Коломойському віддала його подруга Юлька Тимошенко під час свого прем'єрства при Ющенку. Отак вона боролась з олігархами.
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27.10.2021 00:19 Ответить
А вы послушайте откровения коломойского в комитете вр кому он платил за укрнафту и почитайте при каком президенте он ее получил. Но самое интересно что когда у него забрали контроль над ней при Порошенко, то после первого тура выборов 2019, ещё при Порошенко, контроль ему вернули над ней. За что то рассчитались?
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27.10.2021 08:48 Ответить
Потому что баранов наверняка все устраивает, вот пастухи и делают что хотят.
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27.10.2021 07:57 Ответить
Это потому, стало быть, что бандитам нечего скрывать.
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27.10.2021 00:22 Ответить
REITERS
"Какая прекрасная схема. А главное - она рабочая. В смысле, работает до сих пор."
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27.10.2021 00:22 Ответить
А за что беня тянул голобородька в ***********? По счетам надо платить - вот и заплатит "мудрий наріт" за свой выбор из собственных карманов...Да какая разница - главное что поржать можно!
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27.10.2021 00:37 Ответить
Зедебилы, ау, где вы?
Ну скажите что хуже не будет. Вместе поржём.
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27.10.2021 00:49 Ответить
Большинство наших избирателей плохо способны прогнозировать результаты своего выбора.
Но они хорошо умеют оценивать правление тех, кого они выбрали. Поэтому если они голосуют против тех срок которых заканчивается, то это заслужено.
Поэтому если на выборах избиратели голосуют по принципу "абы не этот" и в результате получается еще хуже, то виноват тот против кого они проголосовали.
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27.10.2021 01:07 Ответить
Харьков. Выборы мера . Выбор между Тереховым и Допой. Да , в списке 10 человек кандидатов, но реально если не голосовать за Терехова и оттянуть голоса на другого кандидата, пусть даже мегапатриотичного но он не наберет достаточно голосов в ватном городе - пройдет Допа.. вот такой он, выбор в Харькове без выбора
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27.10.2021 09:20 Ответить
Зебилы, эти 9 млрд кубометров газа Украинцы вам в дупы закачают, если что.
Причём буквально- пока вы не лопнете. И начнут эту процедуру с Зели и Бени.
Если их, конечно, не порвут ещё раньше- по дороге к газовому крану.
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27.10.2021 06:55 Ответить
А где же наш Олег Петрович? Почему еще не выперднулась фраза типа "маладец призидент, фсьо для народа делаит!"
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27.10.2021 08:19 Ответить
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27.10.2021 12:56 Ответить
 
 