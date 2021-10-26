У Нацполиции нет информации, что ошибки в списки для санкции СНБО вносили умышленно, - Енин о словах Арахамии

Министерство внутренних дел не располагает информацией о сознательном внесении ошибок в санкционный список, который утверждает СНБО, о чем ранее заявлял глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

Об этом в эфире hromadske заявил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне в эфире телеканала Украина 24 Арахамия заявил: по его информации, фигуранты санкционного списка СНБО платили от 100 до 300 тысяч долларов, чтобы в список внесли ошибки и они могли беспрепятственно выезжать за границу.

"Я думаю, что лучше об этом спросить об этом непосредственно Арахамию. Относительно реакции на указанные заявления уверен, что соответствующие органы досудебного расследования должны проанализировать указанные заявления... НАБУ все карты в руки", — ответил Енин.

Он уточнил, что в Национальной полиции Украины по состоянию на сегодняшний день информации о продаже списков нет. В то же время Енин напомнил, что идет проверка санкционных списков и, как объявлялось ранее, в отношении 108 человек были исправлены ошибки.

"Речь идет об исправлении биографических данных — написании фамилий, достаточно сложных для украинского уха, и исправлении паспортных данных — сведений о наличии того или иного гражданства. И это только первая стадия этого процесса", – пояснил первый замглавы МВД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия об ошибках в санкционном списке СНБО: Просто продавали его и все - предлагали до $300 тыс. ВИДЕО

Он напомнил, что девять работников МВД (в том числе и бывший глава департамента стратегических расследований Нацполиции) из-за таких ошибок уволили или понизили в должности. Пока проверка не обнаружила, что ошибки вносили умышленно.

Одной из таких ошибок Енин назвал внесение в санкционный список Рустама Джамбулатов с датой рождения его брата Руслана. Последний, по данным полиции, встречался с народным депутатом Антоном Поляковым перед его кончиной.

"Насколько она [ошибка по поводу Джамбулатова] была совершена умышленно или неумышленно — мы обязательно выясним", — заверил чиновник. Он, однако, отказался уточнять, будет ли кто-то из братьев Джамбулатовых фигурировать в финальном списке.

Также читайте: Данилов о санкционном списке "воров в законе": Случайно попал только один человек, 108 фамилий были написаны с ошибками