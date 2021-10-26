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Новости Силовики
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У Нацполиции нет информации, что ошибки в списки для санкции СНБО вносили умышленно, - Енин о словах Арахамии

У Нацполиции нет информации, что ошибки в списки для санкции СНБО вносили умышленно, - Енин о словах Арахамии

Министерство внутренних дел не располагает информацией о сознательном внесении ошибок в санкционный список, который утверждает СНБО, о чем ранее заявлял глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

Об этом в эфире hromadske заявил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне в эфире телеканала Украина 24 Арахамия заявил: по его информации, фигуранты санкционного списка СНБО платили от 100 до 300 тысяч долларов, чтобы в список внесли ошибки и они могли беспрепятственно выезжать за границу.

"Я думаю, что лучше об этом спросить об этом непосредственно Арахамию. Относительно реакции на указанные заявления уверен, что соответствующие органы досудебного расследования должны проанализировать указанные заявления... НАБУ все карты в руки", — ответил Енин.

Он уточнил, что в Национальной полиции Украины по состоянию на сегодняшний день информации о продаже списков нет. В то же время Енин напомнил, что идет проверка санкционных списков и, как объявлялось ранее, в отношении 108 человек были исправлены ошибки.

"Речь идет об исправлении биографических данных — написании фамилий, достаточно сложных для украинского уха, и исправлении паспортных данных — сведений о наличии того или иного гражданства. И это только первая стадия этого процесса", – пояснил первый замглавы МВД.

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Он напомнил, что девять работников МВД (в том числе и бывший глава департамента стратегических расследований Нацполиции) из-за таких ошибок уволили или понизили в должности. Пока проверка не обнаружила, что ошибки вносили умышленно.

Одной из таких ошибок Енин назвал внесение в санкционный список Рустама Джамбулатов с датой рождения его брата Руслана. Последний, по данным полиции, встречался с народным депутатом Антоном Поляковым перед его кончиной.

"Насколько она [ошибка по поводу Джамбулатова] была совершена умышленно или неумышленно — мы обязательно выясним", — заверил чиновник. Он, однако, отказался уточнять, будет ли кто-то из братьев Джамбулатовых фигурировать в финальном списке.

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Автор: 

правоохранительные органы (2970) санкции (11471) силовики (2799) СНБО (4441) Арахамия Давид (990) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+5
Ну просто «вечер ахренительных историй». И видимо «успешно» таки платили… судя по «откату» в 108 человек… прям калькулятор сломался от нулей в этом коррупционном потоке.
Сам Джо Байден на пол часа вернулся в реальность, увидев такой кешфлоу от Зеленого «коррупционного победоносца»! А в Сомали объявили траур по случаю утраты первенства… (с)
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27.10.2021 00:04 Ответить
+3
вот менты жгут))))...в надежде что лохи ушастые и это бред схавают...)))))
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27.10.2021 00:30 Ответить
+2
Ну да, 108 человек внесли а потом вдруг взяли и удалили, мол мы ошиблись.
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27.10.2021 00:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
..енин.. можно дальше заголовка не читать..
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27.10.2021 00:02 Ответить
та лан, арахамия врать не станет! он в теме - лично вносил изменения за "долю малую"
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27.10.2021 00:13 Ответить
Ну просто «вечер ахренительных историй». И видимо «успешно» таки платили… судя по «откату» в 108 человек… прям калькулятор сломался от нулей в этом коррупционном потоке.
Сам Джо Байден на пол часа вернулся в реальность, увидев такой кешфлоу от Зеленого «коррупционного победоносца»! А в Сомали объявили траур по случаю утраты первенства… (с)
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27.10.2021 00:04 Ответить
Ну да, 108 человек внесли а потом вдруг взяли и удалили, мол мы ошиблись.
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27.10.2021 00:06 Ответить
Нє, не навмисно. Просто дебіли.
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27.10.2021 00:09 Ответить
То что сказал Арахамия - это и есть информация, проверяйте
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27.10.2021 00:11 Ответить
вообщем всё ясно.. это сам Арахамия брал от 100 до 300 тыс уе за ошибки, а не полициейские.. так он и стал миллионером как он признался в передаче свалика шустера
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27.10.2021 00:14 Ответить
вот менты жгут))))...в надежде что лохи ушастые и это бред схавают...)))))
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27.10.2021 00:30 Ответить
Cлишком худая фото как подлещик ,поправляйся удачи
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27.10.2021 01:00 Ответить
Вырвали из контекста))) Это же и так всем ясно. Опять зебилам по губам поводили )))
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27.10.2021 00:52 Ответить
LOL. А что мог еще сказать Енин - наша полиция сплошное коррумпированное болото которое за деньги любые списки подкорректирует и прайс у нас такой то?
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27.10.2021 01:24 Ответить
надо давать гражданство Украины так. как его дают, например, в Эмиратах... а не всяким понаехавшим из козлолюбии, ослоградии и прочая... а получилось так, что покупали его все подряд... и трахамонии, и амебы-туфельки, и... но только украинцам, засланным со своей Родины за предела Украины, было трудно получить гражданство страны, в которой родились их прадеда, деды, их родители, они сами... а вот трахамонии, найемы...
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27.10.2021 06:18 Ответить
ну а потом это немыто-небритое создание будет говорить об испорченной ДНК украинцев... уже за это его надо гнать в три шеи...
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27.10.2021 06:23 Ответить
Видимо есть досье на короля Донбасса, крестного отца, царя электричества, папы ДНР и батальона "Восток" Рината Охметова. Найти просто не могут. И как он госграницу проходит?
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27.10.2021 06:51 Ответить
Так-так... вірю кожному слову... І зміну транслітерації в закордонних паспортах саме зараз Зе ******** затіяла випадково... Чисто з любові до філології...
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27.10.2021 08:12 Ответить
Так в нацполіціі 100% чувак зеленського..і тому там напишуть все шо зелені скажуть!!! Тому не треба народ України тримати за дибілів
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27.10.2021 09:09 Ответить
З тим списком заблукали в двох соснах, не знають як і пояснити.
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27.10.2021 09:35 Ответить
 
 