Траты бюджеты за 9 мес. недофинансированы на 68 млрд грн, - экс-нардеп Острикова
Перекрыть бюджетные дыры не позволят даже транши от Евросоюза и МВФ.
Об этом пишет в Фейсбуке экс-нардеп Татьяна Острикова, сообщает Цензор.НЕТ.
"В последние месяцы украинский бюджет пополняется:
▫️подарком от МВФ в $2,7 млрд, который пришел в августе;
▫️ траншем от ЕС на €600 млн, который пришел 25 октября (вчера);
▫️траншем от МВФ на $700 млн, который планируется получить в ноябре этого года", - написала она.
По мнению Остриковой, эти деньги не помогут перекрыть существующие дыры в бюджете.
"По состоянию на конец сентября план по заимствованиям не выполнен на 22%, из плановых 464 млрд. грн. заимствовано лишь 361 млрд. грн. Соответственно, в бюджете дыра на 103 млрд. грн", - отметила экс-нардеп.
Она отметила, что от недофинансирования страдают капитальные расходы бюджета - расходы развития. Они с начала года профинансированы всего на 45%.
"$700 млн от МВФ и €600 млн от ЕС – это 37 млрд грн, что перекрывает лишь треть невыполнения плана заимствований (103 млрд грн), которое было на конец сентября, или половину недофинансирования расходов за 9 месяцев (68 млрд грн). Соответственно, общество никак не почувствует эти деньги", - делает вывод Острикова.
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при Порошенко местные бюджеты не знали (и не успевали!) куда деньги потратить..
В госбюджете - то же самое.. и строили дорог НЕ меньше, да еще и в 1.5-2 раза дешевле при гарантии в два раза дольше на них..
А тут - недофинансирование бюджета, денег нет - зеленские и его шобла воруют так что янукович от зависти удавится.
Более того - даже транши с Запада неспособны покрыть дыры в бюджете...
Экономика Украины разваливается от действий зеЛоха офшорного и его квартала..
Зато офшорные счета клоуна - пополняются.. как и доходы олигархов.
Состоянием на 01.10.2021 г. государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден государственными контрактами на 69% (18.433 млрд. гривен) и профинансирован на 47% (12,55 млрд. гривен).
мол, "баблом завалят бюджет - закрома лишь бы выдержали.."
Итог, казино открыли, они процветают, но вместо ожидаемых 7 млрд.грн доходов - в бюджет еле наскребли 0.7 млрд.грн..
Зато офшоры зеленского и слуг урода - регулярно пополняются откатами от принятого закона..
Ублюдочное государство! В кризис растет объем налички в "тени".
Минута молчания в стране дураков.
равностороннии придурки и равнобедренные мудаки.(с)