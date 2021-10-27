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Новости
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Траты бюджеты за 9 мес. недофинансированы на 68 млрд грн, - экс-нардеп Острикова

Траты бюджеты за 9 мес. недофинансированы на 68 млрд грн, - экс-нардеп Острикова

Перекрыть бюджетные дыры не позволят даже транши от Евросоюза и МВФ.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-нардеп Татьяна Острикова, сообщает Цензор.НЕТ.

"В последние месяцы украинский бюджет пополняется:

▫️подарком от МВФ в $2,7 млрд, который пришел в августе;

▫️ траншем от ЕС на €600 млн, который пришел 25 октября (вчера);

▫️траншем от МВФ на $700 млн, который планируется получить в ноябре этого года", - написала она.

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По мнению Остриковой, эти деньги не помогут перекрыть существующие дыры в бюджете.

"По состоянию на конец сентября план по заимствованиям не выполнен на 22%, из плановых 464 млрд. грн. заимствовано лишь 361 млрд. грн. Соответственно, в бюджете дыра на 103 млрд. грн", - отметила экс-нардеп.

Она отметила, что от недофинансирования страдают капитальные расходы бюджета - расходы развития. Они с начала года профинансированы всего на 45%.

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"$700 млн от МВФ и €600 млн от ЕС – это 37 млрд грн, что перекрывает лишь треть невыполнения плана заимствований (103 млрд грн), которое было на конец сентября, или половину недофинансирования расходов за 9 месяцев (68 млрд грн). Соответственно, общество никак не почувствует эти деньги", - делает вывод Острикова.

Автор: 

бюджет (4839) МВФ (3335) транш (279) финансирование (1809) Евросоюз (17274) Острикова Татьяна (44)


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Топ комментарии
+6
А Грося ще і заначку залишав цьому недоумку. Просрав всьо і вся.
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27.10.2021 00:07 Ответить
+5
забавно то как)
при Порошенко местные бюджеты не знали (и не успевали!) куда деньги потратить..
В госбюджете - то же самое.. и строили дорог НЕ меньше, да еще и в 1.5-2 раза дешевле при гарантии в два раза дольше на них..

А тут - недофинансирование бюджета, денег нет - зеленские и его шобла воруют так что янукович от зависти удавится.
Более того - даже транши с Запада неспособны покрыть дыры в бюджете...
Экономика Украины разваливается от действий зеЛоха офшорного и его квартала..

Зато офшорные счета клоуна - пополняются.. как и доходы олигархов.
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27.10.2021 00:08 Ответить
+3
Борьбы с "теневой" экономикой как не было, так и нет: война идет только с рынками, ларьками..

Ублюдочное государство! В кризис растет объем налички в "тени".

Минута молчания в стране дураков.
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27.10.2021 00:12 Ответить
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А Грося ще і заначку залишав цьому недоумку. Просрав всьо і вся.
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27.10.2021 00:07 Ответить
забавно то как)
при Порошенко местные бюджеты не знали (и не успевали!) куда деньги потратить..
В госбюджете - то же самое.. и строили дорог НЕ меньше, да еще и в 1.5-2 раза дешевле при гарантии в два раза дольше на них..

А тут - недофинансирование бюджета, денег нет - зеленские и его шобла воруют так что янукович от зависти удавится.
Более того - даже транши с Запада неспособны покрыть дыры в бюджете...
Экономика Украины разваливается от действий зеЛоха офшорного и его квартала..

Зато офшорные счета клоуна - пополняются.. как и доходы олигархов.
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27.10.2021 00:08 Ответить
- от недофинансирования страдают капитальные расходы бюджета - расходы развития. Они с начала года профинансированы всего на 45% ..
Состоянием на 01.10.2021 г. государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден государственными контрактами на 69% (18.433 млрд. гривен) и профинансирован на 47% (12,55 млрд. гривен).
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27.10.2021 00:10 Ответить
или другой пример.. кто помнит как зеЛох офшорный и его слуги орали про легализацию казино?
мол, "баблом завалят бюджет - закрома лишь бы выдержали.."

Итог, казино открыли, они процветают, но вместо ожидаемых 7 млрд.грн доходов - в бюджет еле наскребли 0.7 млрд.грн..
Зато офшоры зеленского и слуг урода - регулярно пополняются откатами от принятого закона..
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27.10.2021 00:16 Ответить
Борьбы с "теневой" экономикой как не было, так и нет: война идет только с рынками, ларьками..

Ублюдочное государство! В кризис растет объем налички в "тени".

Минута молчания в стране дураков.
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27.10.2021 00:12 Ответить
А тепер скажіть навіщо платники податків витрачають мільярди на те, щоб ЗЕублюдки посцяли їм в очі, розказуючи що вони боряться з корупцією?
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27.10.2021 00:13 Ответить
ЗеВласть - веть это цельная натура и как их не поверни,
равностороннии придурки и равнобедренные мудаки.(с)
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27.10.2021 00:17 Ответить
Отошли кивку по вайдеру, знаешь такого
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27.10.2021 01:04 Ответить
С чем я тупорылых зебилов и поздравляю
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27.10.2021 08:22 Ответить
это просто экономика набирает обороты
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27.10.2021 16:27 Ответить
 
 