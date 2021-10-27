Траты бюджеты за 9 мес. недофинансированы на 68 млрд грн, - экс-нардеп Острикова

Перекрыть бюджетные дыры не позволят даже транши от Евросоюза и МВФ.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-нардеп Татьяна Острикова, сообщает Цензор.НЕТ.

"В последние месяцы украинский бюджет пополняется:

▫️подарком от МВФ в $2,7 млрд, который пришел в августе;

▫️ траншем от ЕС на €600 млн, который пришел 25 октября (вчера);

▫️траншем от МВФ на $700 млн, который планируется получить в ноябре этого года", - написала она.

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По мнению Остриковой, эти деньги не помогут перекрыть существующие дыры в бюджете.

"По состоянию на конец сентября план по заимствованиям не выполнен на 22%, из плановых 464 млрд. грн. заимствовано лишь 361 млрд. грн. Соответственно, в бюджете дыра на 103 млрд. грн", - отметила экс-нардеп.

Она отметила, что от недофинансирования страдают капитальные расходы бюджета - расходы развития. Они с начала года профинансированы всего на 45%.

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"$700 млн от МВФ и €600 млн от ЕС – это 37 млрд грн, что перекрывает лишь треть невыполнения плана заимствований (103 млрд грн), которое было на конец сентября, или половину недофинансирования расходов за 9 месяцев (68 млрд грн). Соответственно, общество никак не почувствует эти деньги", - делает вывод Острикова.