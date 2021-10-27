Украина готова подписать новый контракт на транзит в Европу, но "Газпром" не отвечает, - Макогон
Украина готова подписать с российским "Газпромом" новый контракт на транзит газа в Европу. Но российская сторона не отвечает на предложения.
Об этом в интервью ТСН сообщил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы настоятельно предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт - не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10–15 лет с объемом транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год", - сказал Макогон.
На вопрос о том, отказывается ли это делать Россия, он ответил: "Скажем так, не отвечает".
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Газовый бизнес - это "бизнес президентов", ***** почувствовал силу и ждёт когда Зеленский приползёт к нему на коленях...
Позорище какое-то, быть такими дебилами.
Let's go Brandon !
25.10.21 18:11
В люом случае в рыночных отношениях НИКТО не обязан покупать услугу у конкретного продавца даже если она дешевле. Цена НЕ единственный фактор, есть ещё много критериев которые влияют на выбор. До тех пор пока за транспортировку платит газпром он по рыночным правилам имеет право выбирать поставщика услуги. Если Европа захочет покупать газ на границе с Россией, то тогда газпром не будет иметь права выбора. Но Европа этого не хочет.
это последний контракт с пуйлом, понятно же уже
У нашей страны должен быть стратегический курс на полный уход от газа оккупанта.
1. Максимально развивать собственную добычу. Свой газ в Украине ЕСТЬ, и его нам вполне хватит.
2. Договариваться с поляками и строить газогон от СПГ-терминала Свиноустье.
3. Строить свой терминал по приему СПГ в Одессе или Николаеве.
И это нужно было срочно начинать делать еще в 2014-м. Но никто даже не почесался!
1. Для этого нужны всего лишь деньги. Где взять? Какова тогда будет цена этого газа (а добыча его технически сложнее и дороже чем к примеру рфского, хотя если сделать его государственным и безприбыльным то ест варианты... но с учетом компенсации закупки оборудования все равн дороже будет)
2. Опять же - деньги. И СПГ к слову существенно дороже, несмотря на рост нынешних цен.
3. Опять же - деньги и стоимость СПГ.
И я сильно сомневаюсь, что у нас были в 2014 деньги на все это.
И тут возникает закономерный вопрос - а что ж нам их на это не одолжили? И ты прав - а почему никто не спрашивал... или тратил не на это?
Вот если бы мы сами ввели жесткие санкции еще в 2014-м, ввели полное эмбарго на нефть и газ агрессора, то они бы поняли что все серьезно. И мы могли бы требовать аналогичных санкций от них. Тогда сейчас никакого "потока" не было бы 100%.
В общем... я как бы сильно соменваюсь, что там нам друзья. Не, в их глобальных разборках с рфией мы им нужны... но и только, как инструмент.
Эээ, американцы то тут при чем
У нашей страны должен быть стратегический курс на полный уход от газа оккупанта.
1. Максимально развивать собственную добычу. Свой газ в Украине ЕСТЬ, и его нам вполне хватит.
2. Договариваться с поляками и строить газогон от СПГ-терминала Свиноустье.
3. Строить свой терминал по приему СПГ в Одессе или Николаеве.
И это нужно было срочно начинать делать еще в 2014-м. Но никто даже не почесался!