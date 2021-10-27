Украина готова подписать новый контракт на транзит в Европу, но "Газпром" не отвечает, - Макогон

Украина готова подписать с российским "Газпромом" новый контракт на транзит газа в Европу. Но российская сторона не отвечает на предложения.

Об этом в интервью ТСН сообщил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы настоятельно предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт - не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10–15 лет с объемом транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год", - сказал Макогон.

На вопрос о том, отказывается ли это делать Россия, он ответил: "Скажем так, не отвечает".

Читайте: Украинская газотранспортная система до конца года могла бы прокачать вдвое больше газа, чем "Северный поток-2", - Зеркаль