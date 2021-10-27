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Новости Агрессия России против Украины Война
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Один украинский воин погиб, еще один ранен на Донбассе. Войска РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя артиллерию, ПТРК и ВОГ-17, - штаб ОС

Один украинский воин погиб, еще один ранен на Донбассе. Войска РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя артиллерию, ПТРК и ВОГ-17, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 26 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, возле Гранитного наемники четыре раза вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Вблизи Новозвановки враг осуществил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, участки местности в районе этого населенного пункта попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Недалеко от Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса.

В сторону Крымского наемники РФ открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении Травневого наемники дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов разных систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мастер-сержант Георгий Халиков погиб 26 октября в результате обстрела позиций ОС российскими войсками. ФОТО

Возле Зайцево обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции возле Луганского попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сказано в сообщении.

В штабе также подчеркнули, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", - отметили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 27 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением артиллерии калибра 122 мм.

Так, вблизи Гранитного оккупанты произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по назначению", - добавили в штабе.

Один украинский воин погиб, еще один ранен на Донбассе. Войска РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя артиллерию, ПТРК и ВОГ-17, - штаб ОС 01

обстрел (27874) ранение (3397) Донбасс (26957) потери (4432) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Вечная и светлая память погибшему…….. Пусть покоится с миром……..
Родным и близким искренние соболезнования

Раненному - выздоровления и сил.
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27.10.2021 07:56 Ответить
+6
Мочите их Байрактарами ! Слава Богу наступил переломный момент в войне. Если кто не понял. - Да. Кацапы ничего не смогут противопоставить. А мы можем их и безопасного расстояния уничтожать как тараканов. И это нужно делать ! Они еще не поняли,что они для нас теперь - тараканы беспомощные ))
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27.10.2021 07:55 Ответить
+6
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27.10.2021 08:21 Ответить
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Мочите их Байрактарами ! Слава Богу наступил переломный момент в войне. Если кто не понял. - Да. Кацапы ничего не смогут противопоставить. А мы можем их и безопасного расстояния уничтожать как тараканов. И это нужно делать ! Они еще не поняли,что они для нас теперь - тараканы беспомощные ))
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27.10.2021 07:55 Ответить
Боюсь, что Вы не правы, говоря, что кацы нам ничего противопоставить не могут. Могут! У них уже сейчас есть на вооружении аналогичные "Байрактарам" ударные беспилотники, которые, взлетев с территории либо Ростовской, либо Воронежской областей, и не пересекая линии соприкосновения, - отбомбить наши позиции!
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27.10.2021 08:25 Ответить
Даже если и так,то это будет уже явной поддержкой боевиков.А они утверждают,что не помогают им вооружением. И зачем беспилотники,если с самолетов им можно тоже самое было сделать ? Кстати они уже недавно вроде залетали на территорию луганской области. Непонятно,почему мы их не сбиваем. Имеем полное право охранять свое воздушное пространство.
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27.10.2021 08:41 Ответить
почему не понятно- "просто надо перестать стрелять", что и выполняется...
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27.10.2021 09:57 Ответить
Вечная и светлая память погибшему…….. Пусть покоится с миром……..
Родным и близким искренние соболезнования

Раненному - выздоровления и сил.
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27.10.2021 07:56 Ответить
ЗЕбанда купляє лояльність ху%ла життями наших захисників. Ну а байрактар з імітаційним чи учбовим *********** то для піпла, мол "сматрите как я барюсь.."
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27.10.2021 08:03 Ответить
Ну так применили же Байрактар. И очень удачно.Это прогресс в сравнении ,что было.
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27.10.2021 08:10 Ответить
этот прогресс достигался долгих 7 лет
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27.10.2021 09:55 Ответить
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27.10.2021 08:05 Ответить
нинада отвечать-это они провоцируют
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27.10.2021 08:14 Ответить
та нада ваще перестать стрилять (цитата найвелиснейшего лидера...)
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27.10.2021 08:20 Ответить
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27.10.2021 08:21 Ответить
царствіє небесне загиблим захисникам нашої Вітчизни
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27.10.2021 09:53 Ответить
Интересно, как они отвечали из калашей на обстрелы арты?
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27.10.2021 09:09 Ответить
Это должно быть самой топовой новостью на всех сайтах всех СМИ Украины, что все помнили, что в стране ВОЙНА - это важнее, чем строительство, т к гибнут и страдают люди и наша земля.
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27.10.2021 09:52 Ответить
 
 