Один украинский воин погиб, еще один ранен на Донбассе. Войска РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя артиллерию, ПТРК и ВОГ-17, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 26 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, возле Гранитного наемники четыре раза вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Вблизи Новозвановки враг осуществил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, участки местности в районе этого населенного пункта попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Недалеко от Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса.

В сторону Крымского наемники РФ открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении Травневого наемники дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов разных систем.

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Возле Зайцево обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции возле Луганского попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сказано в сообщении.

В штабе также подчеркнули, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", - отметили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 27 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением артиллерии калибра 122 мм.

Так, вблизи Гранитного оккупанты произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по назначению", - добавили в штабе.