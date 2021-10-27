Нулевой раунд иммунизации детей от полиомиелита запустили на Ривненщине, - главный санврач Кузин

В Ривненской области запустили нулевой раунд иммунизации детей от полиомиелита в связи с регистрацией случая вакцинородственного полиовируса типа 2.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции в "Укринформе" рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитраный врач Игорь Кузин.

"По поводу ситуации, произошедшей в Ривненской области, в Украине был зарегистрирован случай вакцинородственного полиовируса типа 2. Эти результаты были подтверждены национальной референс-лабораторией ВОЗ. Соответственно состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС на уровне Ривненской области, где была объявлена ​​чрезвычайная ситуация биологического характера областного уровня. По инструкциям, которыми сейчас руководствуется правительство, был запущен нулевой раунд иммунизации детей на уровне области, который необходим для того, чтобы защитить детей от полиовируса", - сказал Кузин.

По его словам, сейчас проводится эпидемиологическое расследование, работают две команды на уровне Ривненской и Закарпатской областей, Минздрав ожидает результатов лабораторных исследований на уровне этих областей.

"В этих областях мы подчеркиваем усиление рутинной иммунизации детей в возрасте до 1 года инактивированной полиовакциной, а также охват детей других возрастных групп. Также проводятся встречи с отказывающимися от вакцинации родителями для того, чтобы убедить их или предоставить достоверную информацию о том, что такое полиомиелит, как он протекает, какие риски. И также проводится обследование контактных лиц, проживавших в одной семье, чтобы сделать определенные заключения", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита проведут на Ривненщине: невакцинированных детей не будут допускать к обучению, - Минздрав

Главный госсанврач проинформировал, что после проведения эпидрасследования будет принято решение о проведении туровой иммунизации детского населения.

Как сообщалось, 6 октября был зарегистрирован случай инфицирования полиомиелитом невакцинированного 17-месячного ребенка в Ривненской области. По данным Минздрава, только 59% детей первого года жизни вакцинированы от полиомиелита согласно Национальному календарю вакцинации.

Полиомиелит — острая инфекционная болезнь, обусловленная поиловирусом, которая влечет за собой инвалидность и опасна для жизни. Полиовирус передается от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, инфицированную пищу, воду и размножается в кишечнике. Паралич — тяжелый симптом, связанный с полиомиелитом, поскольку он может привести к постоянной инвалидности и смерти. Единственный способ обезопаситься от последствий болезни – это вакцинация, поскольку специфического лечения не существует.