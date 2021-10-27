Нулевой раунд иммунизации детей от полиомиелита запустили на Ривненщине, - главный санврач Кузин
В Ривненской области запустили нулевой раунд иммунизации детей от полиомиелита в связи с регистрацией случая вакцинородственного полиовируса типа 2.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции в "Укринформе" рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитраный врач Игорь Кузин.
"По поводу ситуации, произошедшей в Ривненской области, в Украине был зарегистрирован случай вакцинородственного полиовируса типа 2. Эти результаты были подтверждены национальной референс-лабораторией ВОЗ. Соответственно состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС на уровне Ривненской области, где была объявлена чрезвычайная ситуация биологического характера областного уровня. По инструкциям, которыми сейчас руководствуется правительство, был запущен нулевой раунд иммунизации детей на уровне области, который необходим для того, чтобы защитить детей от полиовируса", - сказал Кузин.
По его словам, сейчас проводится эпидемиологическое расследование, работают две команды на уровне Ривненской и Закарпатской областей, Минздрав ожидает результатов лабораторных исследований на уровне этих областей.
"В этих областях мы подчеркиваем усиление рутинной иммунизации детей в возрасте до 1 года инактивированной полиовакциной, а также охват детей других возрастных групп. Также проводятся встречи с отказывающимися от вакцинации родителями для того, чтобы убедить их или предоставить достоверную информацию о том, что такое полиомиелит, как он протекает, какие риски. И также проводится обследование контактных лиц, проживавших в одной семье, чтобы сделать определенные заключения", - рассказал он.
Главный госсанврач проинформировал, что после проведения эпидрасследования будет принято решение о проведении туровой иммунизации детского населения.
Как сообщалось, 6 октября был зарегистрирован случай инфицирования полиомиелитом невакцинированного 17-месячного ребенка в Ривненской области. По данным Минздрава, только 59% детей первого года жизни вакцинированы от полиомиелита согласно Национальному календарю вакцинации.
Полиомиелит — острая инфекционная болезнь, обусловленная поиловирусом, которая влечет за собой инвалидность и опасна для жизни. Полиовирус передается от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, инфицированную пищу, воду и размножается в кишечнике. Паралич — тяжелый симптом, связанный с полиомиелитом, поскольку он может привести к постоянной инвалидности и смерти. Единственный способ обезопаситься от последствий болезни – это вакцинация, поскольку специфического лечения не существует.
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Збудниками поліомієліту є три різновиди ентеровірусів - поліовіруси типів 1, 2 та 3. Дикий (природний) поліовірус типу 2 не зустрічається з 1999 року і наразі вважається повністю знищеним. Тому всі випадки захворювань поліомієлітом 2 типу у світі за останні 20 років пов'язані з «живою» вакциною, яка містить ослаблені штами.
«Живу» вакцину для орального використання (краплі до рота) наприкінці 1950-х років винайшов американський вчений Альберт Сейбин (Albert Sabin). Протягом більш ніж 50 років виготовили десятки мільярдів доз трикомпонентної вакцини ОПВ, яка містила штами всіх трьох типів, і широко використовували її в усьому світі.
Вже після початку масового використання цієї вакцини виявилася побічна дія: вакцинні штами можуть виділятися з організму щепленого, заражати людей з його оточення та циркулювати в людському середовищі протягом років. Крім того, під час такої циркуляції цей РНК-вірус може мутувати і ставати ще більш небезпечним для людей.
Саме таким мутованим штамом вакцинного походження заразилася дитина на Рівненщині. Саме такі ситуації ВОЗ називає випадками cVDPV (циркулюючий вірус, похідний від вакцинного), реєструє та вважає випадками поліомієліту.