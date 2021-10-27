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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 692 человека, зафиксированы 22 574 новых случая заражения, 11 593 человека выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 692 человека, зафиксированы 22 574 новых случая заражения, 11 593 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 22 574 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 27 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинированы более 291 тыс. украинцев!

За сутки 26 октября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 692 человека, зафиксированы 22 574 новых случая заражения, 11 593 человека выздоровели 02 зафиксированы 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 532, медработников – 399);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 692 человека, зафиксированы 22 574 новых случая заражения, 11 593 человека выздоровели 02291 293 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 212 013 человек, полностью иммунизированы – 79 280 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 692 человека, зафиксированы 22 574 новых случая заражения, 11 593 человека выздоровели 02 госпитализированы – 5 925 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 692 человека, зафиксированы 22 574 новых случая заражения, 11 593 человека выздоровели 02 летальных случаев – 692;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 692 человека, зафиксированы 22 574 новых случая заражения, 11 593 человека выздоровели 02 выздоровели – 11 593 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За месяц усиленного карантина полиция выписала более 40 тыс. штрафов за отсутствие маски, - Минздрав

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 692 человека, зафиксированы 22 574 новых случая заражения, 11 593 человека выздоровели 02 заболели – 2 825 733 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 692 человека, зафиксированы 22 574 новых случая заражения, 11 593 человека выздоровели 02 выздоровели – 2 401 705 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 692 человека, зафиксированы 22 574 новых случая заражения, 11 593 человека выздоровели 02 летальных случаев – 65 628;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 692 человека, зафиксированы 22 574 новых случая заражения, 11 593 человека выздоровели 02 проведено ПЦР-тестирований – 14 154 508.

С начала вакцинальной кампании привиты 9 363 493 человека, из них получили одну дозу – 9 363 491 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 16 501 573 прививки.

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 692 человека, зафиксированы 22 574 новых случая заражения, 11 593 человека выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 692 человека, зафиксированы 22 574 новых случая заражения, 11 593 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 692 человека, зафиксированы 22 574 новых случая заражения, 11 593 человека выздоровели 12

Автор: 

Минздрав (4903) статистика (2310)


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Топ комментарии
+8
Наглядный результат провальной политики зебилов, исчисляется сотнями трупов ежедневной статистики и передовыми местами антирейтинга в мире
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27.10.2021 08:21 Ответить
+8
Украина сейчас занимает первое место в европе по новым заражениям и количеству умерших. Напомните, какие конкретно действия предприняли за последнюю неделю офшорные клоуны, чтобы остановить пандемию?!
По факту, зелох и его опг, бросили решения проблемы на самотек. Т.е как такой власти в стране нет! Если толпа актеров на Банковой, которые низачто не отвечают и ничего не решают в стране.
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27.10.2021 08:23 Ответить
+7
зато маски як не носили так і не носять ! тож природній відбір повинен пройти до кінця ...
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27.10.2021 08:47 Ответить
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Наглядный результат провальной политики зебилов, исчисляется сотнями трупов ежедневной статистики и передовыми местами антирейтинга в мире
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27.10.2021 08:21 Ответить
Точно, это зеленые виноваты в том, что тупые люди не вакцинируются под предлогоми: Заговор, вы всё врети, вакцины убивают...
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27.10.2021 09:14 Ответить
Прежде чем писать чушь, нужно немного разобраться в ситуации. По вашему вакцинация спасёт от пандемии? Тяжёлый случай.
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27.10.2021 09:28 Ответить
Конечно вакцина не спасает... В Израиле глянь количество смертей и сравни с нами )) Да и Великобританию можешь глянуть... Если конечно мозгов хватит
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27.10.2021 09:34 Ответить
Глянули. В Израиле в сентябре была вспышка Дельта-штамма. Потому была оперативно проведена вакцинация третьей дозой. Если в сентябре выявляли по 7 тыс человек в день и по 800 человек госпитализировали, то сейчас, всего месяц спустя - 800 человек.
https://mignews.com/news/health/covid-v-izraile-810-zarazhennyh-279-v-tyazhelom-sostoyanii.html
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27.10.2021 09:47 Ответить
А смертность какая?
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27.10.2021 09:52 Ответить
ссылка есть - смотри, если умеешь читать.
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27.10.2021 10:50 Ответить
Чувак! А ты сам то свою ссылку смотрел? Я просил смертность в Израиле сейчас, а не общее количество умерших с начала пандемии.
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27.10.2021 11:03 Ответить
После эксперимента Минздрава по массовой вакцинации в Моршине нет ни одного госпитализированного с COVID-19, - мэр Ильницкий
В курортном Моршине на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.

Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, информирует со ссылкой наhttps://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3339071-eksperiment-minzdrava-v-vakcinirovannom-morsine-net-gospitalizirovannyh-s-covid19.html Укринформ.

"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые фиксируют в сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября. - Ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением "Дельта"-штамма имеем такую ​​тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.

Городской голова делится, что ожидания от массовой вакцинации у них были несколько больше: надеялись, что люди вообще не будут болеть. Но, по его словам, во время предыдущей волны коронавируса, которая была в марте, в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.

"Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", - добавил Ильницкий.
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27.10.2021 09:37 Ответить
и еще вишенка на торте от израильских ученых:

Вакцинированные от COVID реже умирают от других заболеваний

Центр по контролю и профилактике заболеваний США представил отчет, в котором утверждается, что люди, вакцинированные от коронавируса, реже умирают от причин, несвязанных с COVID.

Исследование провел Стэнли Сю из Kaiser Permanente в Южной Калифорнии. Ему удалось выяснить, что у тех, кто получил две дозы любой вакцины, уровень смертности ниже, чем у тех, кто получил только одну дозу.
"В период с декабря 2020 года по июль 2021 года было проведено когортное исследование среди примерно 11 миллионов человек. После стандартизации показателей смертности по возрасту и полу это исследование показало, что у реципиентов вакцины против COVID-19 смертность, не связанная с COVID-19, ниже, чем у невакцинированных лиц", - говорится в отчете.

Более того, исследование показало, что у привитых вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna вероятность смерти ниже, чем у людей, вакцинированных препаратом Johnson & Johnson. Так, у привитых Pfizer вероятность умереть от причин, несвязанных с коронавирусом, на 34% ниже, чем у тех, кто не был вакцинирован.

Данное исследование еще раз подтвердило, что вакцины безопасны для использования и эффективны против коронавируса.
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27.10.2021 09:48 Ответить
И, да, мой знакомой мать ушла, ещё не было 50, после вакцинации. Умный человек до тех пор, пока его не коснётся самого
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27.10.2021 09:30 Ответить
твой знакомый мама ушла? ШТА???? После вакцинации или в следствии вакцинации? У тебя судя по всему крайне плохо с логикой.
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27.10.2021 09:32 Ответить
ушла, точно. Сказала - надоело мне жить со взрослой дочкой и ее мужем с 4 детьми. Поживу, говорит, одна, или мужика себе найду.
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27.10.2021 09:38 Ответить
Вот что вакцина с людьми делает, жуть просто )
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27.10.2021 09:39 Ответить
в следствии, кома, смерть
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27.10.2021 10:54 Ответить
Да неужели! А подробности можно?
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27.10.2021 11:02 Ответить
Як тільки почались канікули в школах, одразу стало менше нових випадків та смертей. Терміново треба переводити студентів та старшу школу на дистнаційну освіту. Учні заражають один одного в переповнених класах, а потім несуть ковід до батьків та бабів з дідусями, які ж не закриють двері перед улюбленими онуками. Тільки дистанційна освіта до спаду піку пандемії в регіоні!
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27.10.2021 10:31 Ответить
Ты вакцинировался, дятел? А твои родные и близкие?
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27.10.2021 09:28 Ответить
ты кого дятлом назвал, голуба?
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27.10.2021 09:40 Ответить
А кому я это писал? Трудно проследить?
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27.10.2021 09:44 Ответить
Ахахах
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27.10.2021 09:44 Ответить
Провальная политика в том что население как скот не заганяли на принудительную вакцинацию тк все орали про свои права. Значит теперь это их право подыхать под ивл или дома в зассаной постели. У нас ведь демократия
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27.10.2021 09:31 Ответить
Жестко сказано. Зато все логично. Вакцины было МОРЕ завезено. В райцентрах на выбор предлагали, только приходите. Звонили мне на мобилку - напоминали. Без проблем и очередей вакцинировалась и я (Модерна), и мамулик (Коронавак), и сестра (Пфайзер). Все живы, здоровы, никто не болел (маски носим везде, руки моем). Никаких проблем и осложнений. Маме 70, мне 45, сестре -38. И все ГУД у нас. А кто тугой и верит Кацапам и всякой прочей ерунде, то им медицина не поможет. Ну рожденный ползать - летать не сможет. Се ля ви.
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27.10.2021 09:45 Ответить
я тоже обзавидовался, когда узнал что мать в селе может спокойно Пфайзером вакцинироваться - я в Киеве короноваком, в ибо в июне в Киеве простым смертным Пфайзера не полагалось..
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27.10.2021 09:50 Ответить
Украина сейчас занимает первое место в европе по новым заражениям и количеству умерших. Напомните, какие конкретно действия предприняли за последнюю неделю офшорные клоуны, чтобы остановить пандемию?!
По факту, зелох и его опг, бросили решения проблемы на самотек. Т.е как такой власти в стране нет! Если толпа актеров на Банковой, которые низачто не отвечают и ничего не решают в стране.
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27.10.2021 08:23 Ответить
Чемпіона під суд.
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27.10.2021 08:25 Ответить
Они не действуют, а только рекомендуют. Всю ответственность сбросили на места, и не только по ковиду. Ловко устроились!
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27.10.2021 09:12 Ответить
в Моршине местная власть почему-то нашла решение. И их больницы не забиты умирающими ковидными больными
После эксперимента Минздрава по массовой вакцинации в Моршине нет ни одного госпитализированного с COVID-19, - мэр Ильницкий
В курортном Моршине на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.

Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, информирует https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3339071-eksperiment-minzdrava-v-vakcinirovannom-morsine-net-gospitalizirovannyh-s-covid19.html Укринформ.

"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые фиксируют в сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября. - Ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением "Дельта"-штамма имеем такую ​​тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.

Городской голова делится, что ожидания от массовой вакцинации у них были несколько больше: надеялись, что люди вообще не будут болеть. Но, по его словам, во время предыдущей волны коронавируса, которая была в марте, в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.

"Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", - добавил Ильницкий.
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27.10.2021 09:39 Ответить
Я, з Вашого дозволу, перепощу цей допис в іншій гілці. Не заперечуєте?
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27.10.2021 10:35 Ответить
Обычно пик приходится на четверг.
Так что завтра ждем очередной антирекорд.

За Зе, как дела? Зробили це разом?
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27.10.2021 08:25 Ответить
Председатель Moderna считает, что нам могут понадобиться ежегодные прививки от COVID-19

https://www.medicaldaily.com/we-might-need-annual-covid-19-booster-shots-moderna-chair-says-463123
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27.10.2021 08:36 Ответить
согласен с ним. Уже в прошлом году были случаи повторного заражения, чему я был несказанно удивлен. На сегодня у меня уже несколько знакомых переболели по 2 раза, один особо упоротый антиваксер - ТРИ раза.
увы, от этой заразы не бывает 100%-г иммунитета, ни после болезни ни после вакцинации.
Спасибо, производители поставили невысокую цену на вакцины - всего 10 баксов при закупке, и государства закупили за счет бюджета. Вакцины ЕСТЬ. И от того чтобы не загреметь в больницу и тем более умереть - они ЭФФЕКТИВНЫ.

После эксперимента Минздрава по массовой вакцинации в Моршине нет ни одного госпитализированного с COVID-19, - мэр Ильницкий
В курортном Моршине на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.

Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, информирует https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3339071-eksperiment-minzdrava-v-vakcinirovannom-morsine-net-gospitalizirovannyh-s-covid19.html Укринформ.

"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые фиксируют в сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября. - Ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением "Дельта"-штамма имеем такую ​​тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.

Городской голова делится, что ожидания от массовой вакцинации у них были несколько больше: надеялись, что люди вообще не будут болеть. Но, по его словам, во время предыдущей волны коронавируса, которая была в марте, в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.

"Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", - добавил Ильницкий.
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27.10.2021 09:42 Ответить
На этой неделе Браунстонский институт социальных и экономических исследований опубликовал список из 91 различных клинических исследований, в каждом из которых делается вывод о том, что приобретенный естественным путем иммунитет по крайней мере равен, но во многих случаях значительно превосходит экспериментальные вакцины с мРНК, которые используются в настоящее время.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/consensus-reached-astounding-91-clinical-research-studies-confirmed-natural-immunity-provides-not-better-protection-virus-covid-19-vaccines-infection-rate-rema/
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27.10.2021 08:44 Ответить
зато маски як не носили так і не носять ! тож природній відбір повинен пройти до кінця ...
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27.10.2021 08:47 Ответить
К сожалению, сие быдло заражает и людей, носящих маски.
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27.10.2021 08:53 Ответить
То в переахунку на 1000 осіб ми вже і Росію обігнали, оце так чемпіони по боротьбі з коронавірусом.
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27.10.2021 09:36 Ответить
меня порохоботы начинают раздражать. Насколько я был раньше порохоботом - теперь меня от вас идиотов выворачивает. ЛЮДИ УМИРАЮТ. а вы злорадствуете что у Бубочки из-за этого рейтинг падает.
Вы думаете, что Порошенко смог бы лучше убедить людей вакцинироваться? да фиг там. Он не смог даже убедить этих идиотов за него голосовать.
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27.10.2021 09:44 Ответить
Олєжка, пийте валєрянку, не нервуйте, це ж не я закатав в асфальт десятки мільярдів грн, чи розпилив десятки мільярдів грн на ковід фонді, чи подарував Коломойському 30 млрд грн минулого року, чи милюся подарувати ще 300 млрд грн цього року. Гроші були б дуже впливовою мотивацією, якби їх не вкрали, як голосували за гречку, так і вакцинувались би за гречку. Це перше.

А друге, Бог в поміч тим самогубцям, мені не шкода тих хто зробив свій свідомий вибір.
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27.10.2021 09:59 Ответить
І до речі, до чого тут Порошенко, впевнений Супрун справилась би набагато краще за "тут можна прібарахліться" міністрів і їх підлеглих, і навіть Яценюк і Гройсман не були такими убогими як Шмигаль.
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27.10.2021 10:14 Ответить
Але ж Зеленському потрібні виключно "свої на усі 100%", які були б декораціями при ньому і Єрмаку, контрольовані і ручні, уся відповідальність на Зеленському.
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27.10.2021 10:36 Ответить
У Польщі влітку рекордне число щеплень за одну добу перевищило 620 тисяч. Але потім народ ************ і вакцинація стала уповілнюватися - не допомогали ні вмовляння, ні зручність, ні премії, ні регулярне розігрування чималих прошових призів. Але на сьогодні в країні "так, чи інакше" імунізовано більше 60 відсотків населення. Для подолання епідемії, та ще й покращеної модернізованими версіями коронавіруса, цього виявилося недостатньо, однак, у порівнянні з Україною, де рівень імунізації населення у три-чотири рази нижчий, смеотність від ковіду вп'ятеро нижча, а польська епідемія тримається в основному на "ентузіастах самостійного вигороблення імунітету", що населяють східні регіони країни, де в окремих місцевостях вівень вакцинації не перевищує 20-30 відсотків. В Україні цей показник на сьогодні знаходиться на рівні 16%. Відповідно, багатообіцяючими є й перспективи у Нашої Епідемії...
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27.10.2021 11:32 Ответить
 
 