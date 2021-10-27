В Украине за сутки от COVID-19 умерли 692 человека, зафиксированы 22 574 новых случая заражения, 11 593 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 22 574 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 27 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинированы более 291 тыс. украинцев!

За сутки 26 октября в Украине:

зафиксированы 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 532, медработников – 399);

291 293 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 212 013 человек, полностью иммунизированы – 79 280 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 5 925 человек;

летальных случаев – 692;

выздоровели – 11 593 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 2 825 733 человека;

выздоровели – 2 401 705 человек;

летальных случаев – 65 628;

проведено ПЦР-тестирований – 14 154 508.

С начала вакцинальной кампании привиты 9 363 493 человека, из них получили одну дозу – 9 363 491 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 16 501 573 прививки.

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные", - рассказали в Минздраве.





