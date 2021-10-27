Украина в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 27 октября в мире зарегистрировали 427 713 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 552 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 245 287 597 случаев инфицирования, из них 427 713 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 978 828 человек, из них 7 552 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 222,3 млн человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В одесской больнице закончился кислород, больных срочно перевозят в другой корпус. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 3-ю и 2-ю позицию соответственно.