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Новости Коронавирус и карантин
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Через неделю в Украине будет до 30 тыс. новых случаев COVID-19, - прогноз НАН

Через неделю в Украине будет до 30 тыс. новых случаев COVID-19, - прогноз НАН

Через неделю в Украине могут фиксировать до 30 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

Об этом говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук (НАН), информирует Цензор.НЕТ.

"Текущая волна в Украине, к сожалению, и дальше будет нарастать", - подчеркивают ученые. 

Среднее количество новых выявлений в Украине увеличилось до 20 411 человек в день, среднее количество летальных случаев составляет 513 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно:

Через неделю в Украине будет до 30 тыс. новых случаев COVID-19, - прогноз НАН 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
многопрофильная. ветеринарная тоже есть,но километров на пять дальше. стоматология тоже есть,но те же пять км но на север. психиатрической,в которую тебе надо,у нас нет.
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27.10.2021 09:34 Ответить
+5
Не собираюсь я ехать смотреть на твою жопу. Раневской я верю .
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27.10.2021 12:13 Ответить
+4
Каанєшна буде. В пунктах вакцинації стовпотворіння і заражають один одного. Зелень нічого не може організувати путьом.
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27.10.2021 09:01 Ответить
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Не надо нас ужо пужать.
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27.10.2021 08:59 Ответить
А вони жмуть і жмуть.
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27.10.2021 09:02 Ответить
Доколе!!! И так уже ужо пужатые!
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27.10.2021 09:07 Ответить
"Доколе"+"ужо"+"пужатые" = перебор)) Или пересол...
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27.10.2021 09:35 Ответить
Аби не пережали.
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27.10.2021 09:40 Ответить
Тому терміново треба переводити учнів та студентів на дистнаційну освіту. Діти та молодь заражають один одного в тісних класах, а потім несуть ковід додому до старших. Зараз канікули в школі, так одразу менше випадків стало менше.
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27.10.2021 10:23 Ответить
Вистачить кретинів ліквідувати , а ковідбіснуваті без зовнішньої "накачки " самі прозріють!
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27.10.2021 11:46 Ответить
Они предупреждают,что сделают.
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27.10.2021 09:06 Ответить
Что-то вы антиваксы пуганные какие-то. Если короны нет и все это простой грипп, то чего вы так боитесь?
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27.10.2021 09:09 Ответить
А кто говорит, что боимся и кто выступает против вакцинации? Просто не нужно нагнетать ситуацию различными прогнозами "погоды".
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27.10.2021 09:28 Ответить
Если корона есть, то какого "власти", ничего, кроме констатации, что скоро всем будет сапсем плохо не делают? А нарот как всегда: вместо того, чтоб от властей требовать результата и с них спрашивать, у них же все рычаги, кроме желания и мозгов есть, грызётся между собой. Кстати судя по тому, что я слышал о нарушении условий хранения вакцин, то та вакцинация, что запоздало началась сейчас, ещё то сомнительное дело и достижение.
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27.10.2021 09:41 Ответить
Власти конечно у нас не ахти, но вакцинироваться можно было еще летом и очень даже нормальными вакцинами. И никто не нагнетает, а просто показывают статистику, может хотя бы глядя на ужасные цифры до нашего народа дойдет, что надо вакцинироваться
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27.10.2021 09:44 Ответить
Вакцины может и нормальные, только слышал я как они хранятся... Всё у нас через жо... Потому и результаты такие ужасные
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27.10.2021 09:48 Ответить
"Только слышал"? Очень серьезный источник информации
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27.10.2021 09:51 Ответить
Честно говоря пофиг, что вы об этом думаете. Для меня, когда те, кто в медицине работают рассказывают - серьёзный источник информации. Серьёзнее, чем лживые СМИ и оф. статистика
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27.10.2021 09:53 Ответить
Ну я знаю много людей которые работают в медицине, но считают гомеопатию работающим лекарством... Мне теперь им надо верить?
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27.10.2021 09:55 Ответить
Без понятия. Ваше дело
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27.10.2021 09:56 Ответить
Боимся конченых "властей" и "медицины", у которых сначала вакцин, кроме кетайских, нету, а потом есть, но с нарушением условий зберигання.
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27.10.2021 09:44 Ответить
Да вам что ни дай, вы всё равно недовольны )) Каждый раз как ваши аргументы разбиваются о логику и статистику, вы придумываете новые
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27.10.2021 09:45 Ответить
Ага. Ну пофиг вам, чем колоться - лишь бы колоться... Такое дело
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27.10.2021 09:51 Ответить
Дак и сейчас до 30 000
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27.10.2021 08:59 Ответить
Каанєшна буде. В пунктах вакцинації стовпотворіння і заражають один одного. Зелень нічого не може організувати путьом.
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27.10.2021 09:01 Ответить
... так у нас любая власть на дворе..а идиоты в очередях прижимаются друг к другу...дабы кто то между ними не влез. НарИд... он же мудрый....))))
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27.10.2021 15:35 Ответить
Одягайте маски. )))

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27.10.2021 09:01 Ответить
выборы Терехова в Харькове пройдут, Хэлоувин в парке Голрького, во все том же Харькове.... а потом хоть подохните....
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27.10.2021 09:01 Ответить
Кстати в Харькове выбор либо Терехов либо Допа... как вам такой расклад?
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27.10.2021 09:04 Ответить
живу в Борисполе рядом с больницей. кавалькад скорых нет. места есть.
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27.10.2021 09:01 Ответить
и это прекрасно! Ве еще в переди, мы не на пике еще....русошвайны продолжают подвозить заразу!
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27.10.2021 09:03 Ответить
Так, больница то какая? Ветеринарная или стоматологическая?
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27.10.2021 09:18 Ответить
многопрофильная. ветеринарная тоже есть,но километров на пять дальше. стоматология тоже есть,но те же пять км но на север. психиатрической,в которую тебе надо,у нас нет.
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27.10.2021 09:34 Ответить
А вона була включена до переліку лікарень, що приймають ковідних хворих? Щось я її в переліку не бачу
https://moz.gov.ua/article/news/viznacheno-perelik-likaren-dlja-gospitalizacii-pacientiv-z-covid-19
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27.10.2021 11:28 Ответить
есть инфекционное отделение,отдельно стоящее.
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27.10.2021 11:52 Ответить
Вот там сидят и ждут больных гепатитом или корью. А в списке ковидных ее нет.
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27.10.2021 11:55 Ответить
ну ты со своим списком как Раневская с жопой. слова жопа нет,а сама жопа есть.
я тебе не собираюсь ничего доказывать,приедь посмотри.
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27.10.2021 11:59 Ответить
Не собираюсь я ехать смотреть на твою жопу. Раневской я верю .
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27.10.2021 12:13 Ответить
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27.10.2021 12:21 Ответить
В Борисполе НЕТ даже отделения, куда госпитализируют больных коронавирусом! ВСЕХ!! везут в киевские больницы и в Бровары...которая определена как базовая для Борисполя! Возьмите ножки в ручки..и посмотрите на очередь скорых в Александровской больнице ...в Киеве... Заодно зайдёте на Бессарабку... там сало по 50 гривен... и говядина по 80... Вам продадут по 20...как говорил один зелёный полудурок... Не уподобляйтесь Тищенкам....)))
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27.10.2021 16:16 Ответить
ты подъезжай завтра к больнице,я тебя лично носом ткну в ковидное отделение,знаток мля.
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27.10.2021 18:43 Ответить
... тебе бы с Колей Тищенко общаться! Одинаковый уровень!! ))))
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27.10.2021 18:54 Ответить
а не надо строить из себя пупа Земли.
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27.10.2021 18:59 Ответить
..так тогда откройте заплывшие глазки и проедте по больницам Киева. Четвёртую посетите... где мест нет... Об Александровской уже говорил. В Житомирскую область проветритесь... где ДАВНО нет мест. В Одессу... Или тяжело доходит..что в здравоохранении реальная катастрофа? И такие ..как Вы... безбашенные антивакцинаторы... по разуму тищенки и кивы... остальное тупое быдло..верящее исключительности и чипированию.. мировому заговору и просто идиотов толкаете на противодействие вакцинации. Разумные люди всё поймут... Но разумных то не так то и много. Весна 2019 показала... что такое **мудрый нарИд**. Именно Вы и строите из себя пупов земли и знатоков. И кстати по Борисполю. Если у Вас и появилось уже ковидное отделение...то это и говорит о том..что ситуация вышла из под контроля..ибо во всех документах МОЗ медзаведения Борисполя не принимают ковидников. Вам сбрасывали перечень всех больниц. Вы же умней.... Вы даже не читая..всё знаете...))))) Куда там до Вас..Тищенке с его знаниями цен ...)))
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27.10.2021 19:17 Ответить
мне так нравятся "знатоки"...ковидное отделение в Борисполе с начала этого года работает-это во первых.
а во вторых если я не знаю за Киев,то я не строю из себя знатока со списками!
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27.10.2021 19:29 Ответить
.. житель Борисполя не знает...что творится в Киеве? Житель Борисполя не умеет читать и даже не пытается осознать..что в перечне медучреждений в Борисполе НЕТ ковидного отделения!? Так тут вопрос... Откуда Вы ..**житель Борисполя**?
https://moz.gov.ua/article/news/viznacheno-perelik-likaren-dlja-gospitalizacii-pacientiv-z-covid-19
А это Вам ещё раз.... А может **житель Борисполя** ...не видящий скорых в своём окне даже не знает... где этот сказочный Борисполь.???))
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27.10.2021 19:45 Ответить
я тебе напомню-психбольницы у нас в Борисполе нет. тебе в Гливаху!

но для тебя,шизоид,я ещё раз повторю-ковидное отделение у нас есть,а на твой список мне насрать.
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27.10.2021 19:54 Ответить
.. ну перейду соответственно твоему разуму и хамовитости ...на ТЫ!!! Запомни..убогое!!! В Киевской области есть ГлЕваха!! а не ГлИваха. Прежде всего своими брехливыми опусами ты обгадил себя... ... Ну а хамством и откровенной тупостью ты никого тут не удивил! Что разумного может выдавить из себя тупенькое...зелёное... ничтожество! Видишь...ублюдок!! Я пытался разговаривать уважительно с человеком... Оказалась что это просто ублюдок!!!)))))
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27.10.2021 20:12 Ответить
Это да. Ковидную скорую надо ждать 2-3 часа, а потом в очереди под приемным отделением еще час-два. Наблюдал картину, вечер, холодно, лежачего на каталке под дверью продержали больше получаса. Ибо очередь из 5 машин. А за этими пациентами сразу идут деньги (с) Шикса Белобрысая.
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27.10.2021 21:03 Ответить
в Киеве красную зону введут после проведения овощных ярмарок. ну надо же дать бизнесу заработать,а людям ещё больше позаражать друг друга)))))))))))))))))
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27.10.2021 09:03 Ответить
Сейчас статистику подпортят,свиньи купившие ковид сертификат..
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27.10.2021 09:18 Ответить
Свиньи купившие ковид сертификат, это те 5% которые типа вакцинированны. Если начнут леталиться, там уже полиция проверит и подлинность сертификата и авторов.
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27.10.2021 09:21 Ответить
Да, фигня! Это мировой заговор! Они хотят отнять наши деньги! Сдыхаем потихоньку в реанимациях, потому, что у вакцин "пабочки"... Покрасим карту в красный цвет. Это поможет!
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27.10.2021 09:16 Ответить
краще подохнути в муках під ШВЛ ніж вколоти собі наночіпи Гейтса
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27.10.2021 09:33 Ответить
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27.10.2021 09:32 Ответить
Странно как-то, идеальные прогнозы по увеличению заболевших. Ни хера спрогнозировать не могут, ни в экономике, ни в политике.... а тут ванги с нострадамусами. Вирус массово передается воздушно-капельным путем и не вижу жестких мер, как-то соблюдение дистанции, антисептики, вменяемое количество пассажиров в транспорте и т.д и т.п. Бубнят как мантру - вакцинация. Вчера уже второго видел в АТБ. Зашло тело без маски, ему сделали замечание, а оно тычет свой сраный смарт:"У меня две прививки и все по йух" и таких не мало. А потом будут тыкать новыми рекордами по заболевшим, которые, кстати, бьют показатели первой волны ковида. А, ну да, он же мутирует 3 раза в сутки
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27.10.2021 10:00 Ответить
Чем больше вакцинированных, тем больше заболевших. Явно заражают через вакцину.
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27.10.2021 10:06 Ответить
Криві вакцинування і захорюваності на ковід в Україні якось дивно взаємно корелюють.
Принаймні, з початку осені цього року.

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27.10.2021 11:36 Ответить
Ти ніколи не пробував інфекцію лікувати 15% дози антибіотиків? То спробуй.
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27.10.2021 11:58 Ответить
Действительно, как странно, что с ростом смертности народ стал больше вакцинироваться. Думать головой не пробовали?
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27.10.2021 14:14 Ответить
А графік я для кого виклав? Причому, графік складено на основі офіційної статистики. Там цілком чітко видно зворотню взаємозалежність, - спочатку ріст вакцинації влітку, а потім зростання захворюваності і летальних випадків восени.
Чіткий взаємозв'язок. І тільки ті, хто ніяк не може шніфти роззути, цього не бачать.
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27.10.2021 14:44 Ответить
в тебе крива по вакцинації тупо зростаюча, значить вона по загальній кількості, а не вдень, як крива по захворюваності!
Надурняка хотів закинути, чи сам не догнав?
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27.10.2021 16:30 Ответить
Та вони будь-яку пукалку як ковідло діагностують! Мозґи у білохалатних як у перестрашених ганглій!
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27.10.2021 11:48 Ответить
И чем больше заболевших, тем больше больных на голову рассказывает, что это всё выдумано/сделано нарочно. Смахивает на ситуацию в Африке во время эпидемии Эболы, когда местные дебилы нападали на врачей, которые их пытались спасать, потому как ясно же, что в больнице уморят.
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27.10.2021 14:16 Ответить
с каждим днем вас все меньше
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27.10.2021 14:24 Ответить
ребят, 30к может быть уже сейчас, великие укры не спешат сообщать в минздрав, если не тяжелое течение болезни.
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27.10.2021 10:34 Ответить
такой вот "карантин"
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27.10.2021 10:57 Ответить
Будет больше тысячи смертей в день значит.. надо Россию обогнать, негоже что они впереди пока
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27.10.2021 11:36 Ответить
"ПРИВИТЫЕ ЛЮДИ НЕ ПРОСТО МАССОВО БОЛЕЮТ, А МАССОВО УМИРАЮТ"
https://www.newsroom.kh.ua/news/privitye-lyudi-ne-prosto-massovo-boleyut-massovo-umirayut-immunolog
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27.10.2021 11:44 Ответить
Ты и тот дибилоид по ссылке не должны прививаться ни в коем случае. Держитесь и не сдавайтесь, а то Билл Гейц вас чипирует через вакцину. А шобы наверняка, нужна шапочка из фольги . И никакой ковид вас не возьмет...
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27.10.2021 12:28 Ответить
Менше московських попів слухайте . Ці зоофіли вам понарозказують так , що вам потім ніякий лікар не допоможе .
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27.10.2021 13:23 Ответить
с каждим днем вас все меньше
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27.10.2021 13:54 Ответить
"Помирає шалений "антивакцинатор" у ковідному відділенні "інфекційки" Хрипить:
- Покличте лікаря!
Прийшов лікар Той просить:
- Зробіть мені вакцинацію!
- Та Ви що! Яка вакцинація?! Пізно робить її! У вас легені ледь-ледь працюють!
- Лікарю! От 5 штук баксів! Зробіть , що я прошу!
Ну лікар подумав та й погодився Укололи Хворий питає:
- Ну що? Я тепер вакцинований?
- Так! Тільки скажіть - на біса Вам це потрібно?
- А от умру я і на одного вакцинованого стане менше!



"До уваги всіх "антиваксерів"!!!
Христом-богом молимо - продовжуйте відстоювать свою позицію стосовно вакцинації від "КОВІД-19"...
Цим ви врятуєте нашу країну від шаленої кількості дегенератів , що заполонили суспільство!
Нам потрібна здорова в психічному плані нація , що не голосуватиме за естрадних "блазнів"!
Наперед дякуємо! Земля вам пухом... "



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27.10.2021 16:20 Ответить
Непривитые долбо**ы помогут эволюции очистить древо людской популяции от тупиковых организмов...
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27.10.2021 12:24 Ответить
Взагалі не бачу проблеми , бо з тих 30тис. , 97% і так не вакциновані . Значить їм самим байдуже . А решту 3% - вакциновані , отже перенесуть хворобу легко .
Треба взагалі перестати надавати будь які медичні послуги не вакцинованим . Тоді всі швиденько вакцинуються і проблема зникне .
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27.10.2021 13:20 Ответить
Даю свой прогноз согласно методологии Русланы Пысанки...Зима теплая но снежная почти 2019 года...после нового года минус 8 будет 8 января...,и 8 марта.... в остальные дни -3,+3....солнечно...
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27.10.2021 13:27 Ответить
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27.10.2021 13:29 Ответить
в последнее время картинками каждый день радуешь.правда не в тему.на группу в одноглазниках подписался?
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27.10.2021 22:25 Ответить
У Ковида дельта 25 модификаций...думаю что их уже значительно больше...они мутируют быстрее чем мировая фармакология придумывает Вакцин от этого дерьма...
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27.10.2021 13:34 Ответить
Для того, аби до кінця січня Наша Епідемія могла офіційно вийти на ращьотниє показатєлі (Вашингтонського https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=cumulative-deaths&tab=trend Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), свої зусилля їй потрібно буде як мінімум подвоїти.
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27.10.2021 13:59 Ответить
Зараз у Польщі нових випадків хахворюваннь SARS-CoV-2 втричі менше, ніж в Україні, Не в останню чергу через те, що там вакциновано втричі більший відсоток населення. І якщо польські науковці в листопаді прогнозують зростання числа інфікованих до 30 тисяч на добу, то не має жодних причин для того, аби Наша Епідемія не змогла перевищити ці показники в кілька разів:
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,27737104,bardzo-krytyczny-wzrost-zakazen-w-listopadzie-dr-cholewinska-szymanska.html
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27.10.2021 14:34 Ответить
Харьков уже давно в красной зоне по сути. Данные по больницам искусственно занижают.
Там же выборы! Поэтому не удивляйтесь, что 1 ноября он окажется в красной зоне, может чуть позже, но не ранее 31 октября.
Победитель уже известен, это Игорь Терехов, что брехал в очи, что Кернес жив, он с ним активно общается, в то время, как тот уже неделю лежал в коме.
Не выбирайте брехунов, украинцы!
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27.10.2021 16:04 Ответить
кого там выбирать,Допу что ли?
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27.10.2021 22:29 Ответить
Закройте границу с рашкой ! Совсем ! Не пускать в Украину вообще никого. Вся эта зараза оттуда
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27.10.2021 17:14 Ответить
Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно:


Что-то эта таблица прогнозов больше расписание напоминает...
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27.10.2021 18:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ai2t4o7bFWA
куда их только класть? ведь больницы переполнены (только в телевизоре) в коридорах лежат невидимые пациенты

как боятся, как злятся, как выкручиваются, чтобы не была известна правда
не больница, а змеиное кубло! полупустое кубло
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27.10.2021 19:47 Ответить
- У зв'язку з наростанням пандемії може перенести шкільників на дистанційне навчання?
- Та ні. Нехай розносять короновірус у своїх сім'ях.
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27.10.2021 22:14 Ответить
 
 