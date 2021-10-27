Через неделю в Украине будет до 30 тыс. новых случаев COVID-19, - прогноз НАН

Через неделю в Украине могут фиксировать до 30 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

Об этом говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук (НАН), информирует Цензор.НЕТ.

"Текущая волна в Украине, к сожалению, и дальше будет нарастать", - подчеркивают ученые.

Среднее количество новых выявлений в Украине увеличилось до 20 411 человек в день, среднее количество летальных случаев составляет 513 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно:

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