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Турчинов призвал украинцев помочь со сбором средств на залог для генерала Павловского: Я уже сделал перевод

Турчинов призвал украинцев помочь со сбором средств на залог для генерала Павловского: Я уже сделал перевод

"Справа громад" призывает украинцев помочь в сборе средств для внесения залога за боевого генерала Игоря Павловского.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал исполняющий обязанности Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины в 2014 году, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Общественная организация "Справа громад" организовала сбор средств, чтобы выкупить боевого генерала Игоря Павловского, который уже четвертый месяц находится в заложниках у "зеленого" режима", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В деле генерала Павловского на людей давят и создают пыточные условия, добиваясь показаний против Порошенко, - адвокат Новиков

"В то время, когда киевские суды выпускают за копеечные залоги или вообще без них – коррупционеров, предателей и мятежников, Игорю Павловскому, проживающему с семьей в арендованной квартире, выставили сумму залога по сфабрикованному делу полмиллиарда, которую "снисходительно" через три месяца уменьшили до 18 млн. У ветерана войны, получившего инвалидность во время боевых действий, нет таких средств. Но я верю, что мы можем собрать их. Я уже сделал перевод на выкуп Павловского и прошу всех, кто с ним сражался, кого он защищал в 2014 году, по возможности, поддержать генерала!" - призвал Турчинов и перепостил объявление о сборе средств от "Справи громад".

Автор: 

залог (518) Зеленский Владимир (20873) Порошенко Петр (19618) Турчинов Александр (3336) Павловский Игорь (115)


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Топ комментарии
+35
"В то время, когда киевские суды выпускают за копеечные залоги или вообще без них - коррупционеров, предателей и мятежников, Игорю Павловскому, проживающему с семьей в арендованной квартире, выставили сумму залога по сфабрикованному делу полмиллиарда, которую "снисходительно" через три месяца уменьшили до 18 млн.

У ветерана войны, получившего инвалидность во время боевых действий, нет таких средств."

Источник:

А в прастого_парня Зєлі, який бігав від повісток, мільярди в офшорах і будинки, квартири в Україні, Британії, Грузії, Ізраілі, Іспанії.
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27.10.2021 09:02 Ответить
+20
У чехов во взрывах на складах виновата Рашка, у Болгар тоже Рашка и только у тупой безмозглой Зебизяны во взрывах на складах во время войны виноват Порошенко и Турчинов. Шариков ты недоделанный
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27.10.2021 09:17 Ответить
+19
я конечно не Порох поэтому скинул сколько смог . как бы статус порохобота обязывает
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27.10.2021 09:12 Ответить
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"В то время, когда киевские суды выпускают за копеечные залоги или вообще без них - коррупционеров, предателей и мятежников, Игорю Павловскому, проживающему с семьей в арендованной квартире, выставили сумму залога по сфабрикованному делу полмиллиарда, которую "снисходительно" через три месяца уменьшили до 18 млн.

У ветерана войны, получившего инвалидность во время боевых действий, нет таких средств."

Источник:

А в прастого_парня Зєлі, який бігав від повісток, мільярди в офшорах і будинки, квартири в Україні, Британії, Грузії, Ізраілі, Іспанії.
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27.10.2021 09:02 Ответить
Та он у нас не один такой "простой"
Могу фамилии назвать.
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27.10.2021 09:09 Ответить
А ты гамнюк кто? Уклонист запаса?
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27.10.2021 09:13 Ответить
Нет.
Я офицер запаса.
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27.10.2021 09:15 Ответить
Отставной козы барабанщик? Что то я не встречал зеофицера одобряющего предателей
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27.10.2021 09:20 Ответить
Дай угадаю . Пиджак? Мусор? Пожарник?
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27.10.2021 09:50 Ответить
Достатньо ознайомитись із списком фракції "слуг" у ВР.
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27.10.2021 09:17 Ответить
Там еще гелетей с инопланетянами на подходе ))
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27.10.2021 09:03 Ответить
А Зебизяне главное высраться
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27.10.2021 09:09 Ответить
Стать генералом для тебя это как на Солнце слетать, а вот дерьмом закидать это тебе по силам
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27.10.2021 09:12 Ответить
Ну было же такое ! )) Шо не ? Склады инопланетяне подорвали. - Я такого не говорил ))- Это же одна команда ?
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27.10.2021 09:12 Ответить
Вот такие как ты и просрали и склады и страну

Мало вас Порох драл, ой мало
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27.10.2021 09:16 Ответить
Так это гелетей сказал,шо то инопланетяне )) Я тут причем ? А может это ты инопланетянин ? ))
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27.10.2021 09:18 Ответить
Может
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27.10.2021 09:21 Ответить
У чехов во взрывах на складах виновата Рашка, у Болгар тоже Рашка и только у тупой безмозглой Зебизяны во взрывах на складах во время войны виноват Порошенко и Турчинов. Шариков ты недоделанный
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27.10.2021 09:17 Ответить
Молодец )) Ты по сути обвинил названных лиц в предательстве и сотрудничестве с кацапами. Ты прямо указал,что их руками кацапы нам вредили ))
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27.10.2021 09:20 Ответить
Лечись Имбицил.
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27.10.2021 09:21 Ответить
Правильно,улыбайся )) Сказать то нечего ))
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27.10.2021 09:23 Ответить
Сказало Зебилятко у которого главный аргумент по статье: Гелетей с инопланетянами))))
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27.10.2021 09:32 Ответить
Там много вопросов. Просто явную тупость как не указать ))
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27.10.2021 09:35 Ответить
Тупость ты свою уже показал, а теперь давай по фактам за что сидит боевой генерал Павловский?
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27.10.2021 09:50 Ответить
В чем тупость ? Назвать дураком гелетея ? Про Павловского ничего сказать не могу. Просто у меня нет по нем информации. Но ! Есть одно но...)) Его назначал тот же человек,что и гелетея. Так ведь ? И если это так...ТО ! Почему он должен был быть лучше самого гелетея ? Про подвиги Павловского я точно ничего не слышал.
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27.10.2021 10:04 Ответить
Логика инфузории туфельки.))) А еще он назначал Залужного нынешнего главнокомандующего. А Бубочка назначал Степанова министром здравоохранения, а сейчас ему дело шьют, стало быть остальные назначения Зели для тебя тоже гауно?))))
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27.10.2021 10:10 Ответить
Самое глупое в тебе - это оправдывать фаворита.И засыпать гавном опонента. Нужно иметь смелость признавать ошибки и делать выводы. А не идиотски выгораживать. Я никогда не защищал Зеленского,если тот совершал кретинские поступки. Это все видели в моих высказываниях. Каждый украинец,должен прямо говорить о том,что на его взгляд мешает развитию страны.
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27.10.2021 10:16 Ответить
Я руководствуюсь твоей примитивной логикой ты сказал, что если назначил Порох Гелетея все остальные назначения гавно, а я тебе привел пример, в чем проблема? И статья про человека, боевого генерала, который сидит без всяких доказательств вины, просто из за комплексов Бубочки, нахер ты сюда выперся с Гелетеем - тупость свою показать?
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27.10.2021 10:21 Ответить
Я к гелетею никакого отношения не имею. В отличии от того ,кто его назначал ))
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27.10.2021 10:31 Ответить
Если мы будем оскорблять друг друга,то Украина от этого сильнее не станет. Нужно трезво разбираться в причинах неудач.
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27.10.2021 09:16 Ответить
Каких именно? Неудача это такие как ты зедебилы,которые остановили развитие страны.
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27.10.2021 09:20 Ответить
Взорванные склады...- Это удача ?
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27.10.2021 09:21 Ответить
Да же зедебильная ген.прокурорша признала что это была диверсия.Что тебе зедебил еще не понятно?
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27.10.2021 09:24 Ответить
А зачем тогда нужно было про инопланетян плести ? Это же тупость )) Согласен ? ))
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27.10.2021 09:25 Ответить
Причем гелетей к боевому генералу Павловскому?
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27.10.2021 09:29 Ответить
Одна же команда. Там все связано.
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27.10.2021 09:34 Ответить
Ты бы меньше г+Г смотрел и 95 анал,сразу умнее станешь.
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27.10.2021 10:32 Ответить
Я не смотрю тв. И тем более кварталы )) Это обычная логика.
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27.10.2021 10:33 Ответить
извини - я думал что ты специально гадости пишешь.
Не мог поверить что человек может не понимать элементарщины, что своих нужно поддерживать.
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27.10.2021 13:06 Ответить
Говорить нужно правду. Своих поддерживают лишь кацапы. И к чему они пришли ? Правда - это принцип демократии. И способ выявления негативных поступков.
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27.10.2021 13:14 Ответить
Поки на табуретці ЗЕзрадник, це до сраки.
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27.10.2021 09:08 Ответить
я конечно не Порох поэтому скинул сколько смог . как бы статус порохобота обязывает
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27.10.2021 09:12 Ответить
я абсолютно не против сбора средств для защиты генерала... но когда к этому призывает тот, кто... сами понимаете...
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27.10.2021 09:20 Ответить
тот кто что ? что мне там надо самому понять ?
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27.10.2021 09:24 Ответить
Тому кто распорядился сложить оружие войскам в Крыму.
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27.10.2021 09:58 Ответить
я то думал там адмирал Березовский лично обзванивал и объезжал части и приказывал не сопротивляться . а оказывается это все Турчинов делал
с другой стороны как Турчинов мог обороняться если единственный человек который готов был умереть за Крым в это время отплясывал на сцене и готовился к концерту в Горловке
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27.10.2021 10:06 Ответить
Сидит? Значит, опасен для общества.
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27.10.2021 09:13 Ответить
А с "Трейд Коммоди" не скинулись ?)
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27.10.2021 09:13 Ответить
Так а шо .Пеця не викупить?Здається ж обіцяв.
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27.10.2021 09:15 Ответить
Сколько радостный подолятских ботов.
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27.10.2021 09:18 Ответить
Читати потрібно навчитись для початку.

"Ясная вещь свою лепту внесет и Петр Порошенко", - говорится в https://www.facebook.com/sprava.gromad/posts/1337673759983674?__cft__[0]=AZVYiKhNZjB2E064o-yXN7q298nc6WEyEDAvuzP4IaIszvE3j90N4bh-eZBhpVBCpAgv87JTxSZp5_6wtEEcVqlfpOvbLJbfy6xqI1McksEnxJR9xLNSq4JssOVHhNhE8EuNI09P03KGvADlPJnG-Unt&__tn__=%2CO%2CP-R обращении "Справи громад".

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Форумні писаки, типу патріоти, вважають, що нічим не зобов'язані бойовому офіцеру?
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27.10.2021 09:23 Ответить
да это же просто патриотичнаяЗЕгнида
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27.10.2021 09:46 Ответить
гнида вилізла
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27.10.2021 10:27 Ответить
зкбіляча х доба відкрила свій смердючий писок..
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27.10.2021 11:35 Ответить
підвалили відбиті зелеботи, дарма працюєте, це не допоможе клоуну вже.
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27.10.2021 09:18 Ответить
Пастор пусть себе на залог прибережет. Хотя за сдачу Крыма и двух областных центров на Донбассе залог не положен.
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27.10.2021 09:21 Ответить
Два года назад выкупили генерала Марченко, теперь Павловского.Это уже становится какой-то мрачной традицией, выкупать боевых офицеров из плена зеленых хотелок и фантазий.
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27.10.2021 09:21 Ответить
Долларовому миллионеру Турчинову легко скинуть сотню тьісяч зелени на генерала , замешанного в масштабньіх махинациях в закупках вооружений.
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27.10.2021 09:22 Ответить
Махінатори не платять податки, як ваш Зєля, мають мільярди і купу нерухомості по всьому світу.
А генерал живе на орендованій квартирі.

Нехай кожному наклепнику повернеться його брехня стократно.
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27.10.2021 09:27 Ответить
Алла , вьі про Гонтареву написали ?
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27.10.2021 09:31 Ответить
Про вашого Зєлю.
Прочитайте врешті-решт його офіційну декларацію, вона у відкритому доступі.
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27.10.2021 09:35 Ответить
Дякую за захист, воїну. Обов'язково допоможу
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27.10.2021 09:40 Ответить
+
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27.10.2021 10:29 Ответить
Когда то ворам золото заливали в глотку. Давайте соберем 18млн налом и засунем в жопу ЗЭ команде. Если мелкими купюрамт то хватит всем.
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27.10.2021 09:40 Ответить
трішки перевів.
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27.10.2021 09:41 Ответить
Помог бы, но к сожалению мусора ограбили почти в прямом смысле, ещё взятку требуют нести, как то так
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27.10.2021 09:45 Ответить
У них що грошей не залишилося після проданого кацапам Криму та Донбасу? Нехай Турчинов дурня не вмикає - лохів немає.
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27.10.2021 09:45 Ответить
Перегляньте декларації поліції або подивіться на їх маєтки і стане зрозуміло хто ворог та навіщо поліція грабує громадян
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27.10.2021 11:16 Ответить
З мусорами завжди було зрозуміло (як і з політиками та чиновниками)
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27.10.2021 11:36 Ответить
Україну взяли в кільце, з одного боку московити, з другого поліції даунбаса, ще з одного поліцаї придністров'я і Крима, а з тилу зелені і голубі малороси.
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27.10.2021 09:46 Ответить
Одне з анонімних джерел повідомило, що аналіз документації, а потім і виготовленої конструкції (до речі, схваленої військовою прийомкою) показав, що ще у 2017 році по документації на стадії технічного проекту (тобто на "паперовій" фазі до складання корпусів) могли бути виявлені всі ці відхилення та помилки."
Водотоннажність зросла майже на 40%, швидкість повного ходу впала теж практично на 40% (замість заявлених 45 вузлів не дали й 30!). І тепер для цих двох катерів ніякі "хірургічні" процедури не допоможуть.
https://defence-ua.com/people_and_company/desantno_shturmovi_kateri_kentavr_lk_dlja_zsu_mifi_realnist_ta_mozhlive_majbutnje-4148.html
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27.10.2021 09:47 Ответить
Считаю что надо спросить с ответственных за какие барыши этот металлолом принимали
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27.10.2021 09:49 Ответить
Пусть Турчинов организует сбор средств со своих баботистов. Там деньжищи такие, что еще останется.
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27.10.2021 09:56 Ответить
У вас є факти, що там не збирали?
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27.10.2021 10:28 Ответить
Да.
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27.10.2021 12:15 Ответить
Це виглядає кумедно - доларові мільйонер з мультимільйонером звертаються до пограбованих ними через банківські махінації з курсом звичайних громадян, щоб зібрати певну суму грошей для витягування з буцегарні їхнього подільника, що приймав на озброєнні залізний мотлох, відверте лайне, не годне бо бойового застосування, причому на цих оборудках саме ці мільйонер та мультимільйонер суттєво збільшили власні статки, впихнувши негодне залізяччя в ЗСУ за чималі гроші. Це якийсь сюрреалізм, що нічим не поступається сюрреалізму президента - блазня.
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27.10.2021 09:58 Ответить
От Грицацуєв з Тимошенко-Григян будували для армії все найвищої якості.
Правда?
Чи може Янучарій оснащав армію краще за Павловського?
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27.10.2021 10:26 Ответить
Детально про грабунки, будь ласка.
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27.10.2021 10:27 Ответить
+ І я, трошечки.
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27.10.2021 10:25 Ответить
Господа админы-модераторы! Через Приват24 платеж на эту карточку не проходит- переадресовывает на страницу платежей на организацию по ****, а по **** не находит организацию. Это штучки Привата, по-моему они блокируют платежи по этим реквизитам.
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27.10.2021 10:26 Ответить
Звідси спробуйте.

https://spgr.org.ua/nashi-proekti/Pavlovskomu_volyu?fbclid=IwAR2niLPHy37hwpOuI7NT6fFL6nWNBILv6Wn6PW-wlpkElGT2-nvqrr1aAKg
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27.10.2021 10:28 Ответить
Можуть і блокувати, з них станеться. Тим більше, що в наглядовій раді "Привату" такі надійні люди зЕ-рмака, як супружніца мецгера з "ексімбанку".
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27.10.2021 10:32 Ответить
У меня тоже перекинуло на ****, но указалась Справа Громад и все прошло.
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27.10.2021 15:30 Ответить
Удивляет, что Порох до сих пор не внес эту сумму лично за своего соратника, боевого генерала. Явно не обеднел бы, но почему-то этого не сделал!
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27.10.2021 10:33 Ответить
А ви все чужі кошти в чужих кишенях рахуєте. Порох звісно переведе, як і завжди. А от від вас жодної копійчини не дочекаємося, теж як завжди
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27.10.2021 11:03 Ответить
на майдан против зе-********* цирка или на штурм на 100% своего, для малороссов банковой, прокурора, скинулся бы, а на мзду криворожскому не потребу, нет!
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27.10.2021 11:02 Ответить
боевой генерал Павловский .... Хоть кто-нибудь напишет о боевых заслугах генерала? Конкретно. Какие подвиги у генерала? Почему ничего не пишут его побратимы?
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27.10.2021 11:11 Ответить
У Бирюкова побачив пост і скинув скільки міг.
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27.10.2021 11:32 Ответить
"заложник" "зеленого" "режима"____________пастор что то покурил??
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27.10.2021 11:46 Ответить
Пускай Порох за него залог внесет. Это его пацан. И ли пороху бабла наворованого жалко
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27.10.2021 13:05 Ответить
Так пусть Турчинов возьмет эти деньги у Яценюка с проекта СТЕНА )))
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27.10.2021 13:30 Ответить
У меня у одного мелькнула мысль, что есть и другие варианты освобождения, без залога, так сказать???
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27.10.2021 14:06 Ответить
 
 