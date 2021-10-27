Турчинов призвал украинцев помочь со сбором средств на залог для генерала Павловского: Я уже сделал перевод
"Справа громад" призывает украинцев помочь в сборе средств для внесения залога за боевого генерала Игоря Павловского.
Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал исполняющий обязанности Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины в 2014 году, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Общественная организация "Справа громад" организовала сбор средств, чтобы выкупить боевого генерала Игоря Павловского, который уже четвертый месяц находится в заложниках у "зеленого" режима", - сообщил он.
"В то время, когда киевские суды выпускают за копеечные залоги или вообще без них – коррупционеров, предателей и мятежников, Игорю Павловскому, проживающему с семьей в арендованной квартире, выставили сумму залога по сфабрикованному делу полмиллиарда, которую "снисходительно" через три месяца уменьшили до 18 млн. У ветерана войны, получившего инвалидность во время боевых действий, нет таких средств. Но я верю, что мы можем собрать их. Я уже сделал перевод на выкуп Павловского и прошу всех, кто с ним сражался, кого он защищал в 2014 году, по возможности, поддержать генерала!" - призвал Турчинов и перепостил объявление о сборе средств от "Справи громад".
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У ветерана войны, получившего инвалидность во время боевых действий, нет таких средств."
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А в прастого_парня Зєлі, який бігав від повісток, мільярди в офшорах і будинки, квартири в Україні, Британії, Грузії, Ізраілі, Іспанії.
Могу фамилии назвать.
Я офицер запаса.
Мало вас Порох драл, ой мало
Не мог поверить что человек может не понимать элементарщины, что своих нужно поддерживать.
с другой стороны как Турчинов мог обороняться если единственный человек который готов был умереть за Крым в это время отплясывал на сцене и готовился к концерту в Горловке
"Ясная вещь свою лепту внесет и Петр Порошенко", - говорится в https://www.facebook.com/sprava.gromad/posts/1337673759983674?__cft__[0]=AZVYiKhNZjB2E064o-yXN7q298nc6WEyEDAvuzP4IaIszvE3j90N4bh-eZBhpVBCpAgv87JTxSZp5_6wtEEcVqlfpOvbLJbfy6xqI1McksEnxJR9xLNSq4JssOVHhNhE8EuNI09P03KGvADlPJnG-Unt&__tn__=%2CO%2CP-R обращении "Справи громад".
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Форумні писаки, типу патріоти, вважають, що нічим не зобов'язані бойовому офіцеру?
А генерал живе на орендованій квартирі.
Нехай кожному наклепнику повернеться його брехня стократно.
Прочитайте врешті-решт його офіційну декларацію, вона у відкритому доступі.
Водотоннажність зросла майже на 40%, швидкість повного ходу впала теж практично на 40% (замість заявлених 45 вузлів не дали й 30!). І тепер для цих двох катерів ніякі "хірургічні" процедури не допоможуть.
https://defence-ua.com/people_and_company/desantno_shturmovi_kateri_kentavr_lk_dlja_zsu_mifi_realnist_ta_mozhlive_majbutnje-4148.html
Правда?
Чи може Янучарій оснащав армію краще за Павловського?
https://spgr.org.ua/nashi-proekti/Pavlovskomu_volyu?fbclid=IwAR2niLPHy37hwpOuI7NT6fFL6nWNBILv6Wn6PW-wlpkElGT2-nvqrr1aAKg