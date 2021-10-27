РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10297 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 444 10

Сегодня годовщина гибели капитана ССО Дана Колесника (Шамана), ставшего настоящей легендой при жизни. ФОТО

Сегодня седьмая годовщина гибели капитана Сил специальных операций ВС Украины Колесника Дана Викторовича, офицера, который стал настоящей легендой при жизни.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь InformNapalm Михаил Макарук, информирует Цензор.НЕТ

"Сегодня годовщина как не стало Шамана, офицера, ставшего настоящей легендой при жизни...Рыцаря ордена "Народный герой Украины" (посмертно), капитана Сил специальных операций ВС Украины Колесника Дана Викторовича", - написал он.

Макарук напомнил, что Колесник погиб во время операции по прорыву оцепления вокруг 32-го блокпоста, до последнего выполнив свой долг.

"Помню, не забуду…", - добавил он.

Сегодня годовщина гибели капитана ССО Дана Колесника (Шамана), ставшего настоящей легендой при жизни 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Памяти Дана Колесника

Сегодня годовщина гибели капитана ССО Дана Колесника (Шамана), ставшего настоящей легендой при жизни 02
Фото: Макарук/Facebook

"Цензор.НЕТ" успел записать интервью с одним из лучших командиров групп украинского спецназа, капитаном Даном Колесником, с которым, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Колесник погиб 26 октября 2014 во время выполнения очередного боевого задания в районе населенного пункта Софиевка Луганской области. Похоронили героя во Львовской области, откуда родом его жена, на Бендюжском кладбище Червонограда. Осталась жена и двое сыновей-двойняшек.

Сегодня годовщина гибели капитана ССО Дана Колесника (Шамана), ставшего настоящей легендой при жизни 03

смерть (9251) военнослужащие (6183) потери (4432) ССО (532)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+30
ВІЧНА ПАМЯТЬ ГЕРОЮ! СЛАВА УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
27.10.2021 09:20 Ответить
+27
Честь воину!
показать весь комментарий
27.10.2021 09:18 Ответить
+16
Покойся с миром брат
показать весь комментарий
27.10.2021 09:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Честь воину!
показать весь комментарий
27.10.2021 09:18 Ответить
ВІЧНА ПАМЯТЬ ГЕРОЮ! СЛАВА УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
27.10.2021 09:20 Ответить
Покойся с миром брат
показать весь комментарий
27.10.2021 09:25 Ответить
Герою Слава!
показать весь комментарий
27.10.2021 09:33 Ответить
Схиляю голову, Воїне! Дякую за мирне життя в Запоріжжі!
показать весь комментарий
27.10.2021 10:17 Ответить
ОПа навіть ніколи не згадує про справжніх героїв, але ніколи не забуває про поп-артистів та роздає їм ордена "за весомий и значительний вклад"
показать весь комментарий
27.10.2021 10:38 Ответить
Велика шана Герою!

Нещодавно згадували удар Байрактара по сепарах.
Так от досвід 32-го блокпосту якраз свідчить що треба не за блокпости і землю тримати, а вибивати людський ресурс ворога першочергово. Блокпости оточувались, мінувались, і ставали приманкою для тих хто йшов на допомогу.
Французи в Алжирі, та британці в голанськії Індонезії в 50-х років теж програвали поки не стали першою чергою полювати на ворожих вояків, а не тримати блокпости чи знищувати техніку.
показать весь комментарий
27.10.2021 10:47 Ответить
 
 