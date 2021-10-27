Сегодня годовщина гибели капитана ССО Дана Колесника (Шамана), ставшего настоящей легендой при жизни. ФОТО

Сегодня седьмая годовщина гибели капитана Сил специальных операций ВС Украины Колесника Дана Викторовича, офицера, который стал настоящей легендой при жизни.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь InformNapalm Михаил Макарук, информирует Цензор.НЕТ

"Сегодня годовщина как не стало Шамана, офицера, ставшего настоящей легендой при жизни...Рыцаря ордена "Народный герой Украины" (посмертно), капитана Сил специальных операций ВС Украины Колесника Дана Викторовича", - написал он.

Макарук напомнил, что Колесник погиб во время операции по прорыву оцепления вокруг 32-го блокпоста, до последнего выполнив свой долг.

"Помню, не забуду…", - добавил он.

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Фото: Макарук/Facebook

"Цензор.НЕТ" успел записать интервью с одним из лучших командиров групп украинского спецназа, капитаном Даном Колесником, с которым, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Колесник погиб 26 октября 2014 во время выполнения очередного боевого задания в районе населенного пункта Софиевка Луганской области. Похоронили героя во Львовской области, откуда родом его жена, на Бендюжском кладбище Червонограда. Осталась жена и двое сыновей-двойняшек.