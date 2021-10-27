СНБО нельзя предоставлять новые полномочия: у нас будут те же 108 ошибок в фамилиях трех олигархов и торговля местами в списке, - Рябошапка

В Украине необходимо пересмотреть закон о санкциях, лишив СНБО неприсущих функций.

Об этом заявил экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

"Полный провал санкционной политики президента. Сначала вся страна узнала, что санкционная политика президента и Совета национальной безопасности и обороны формируется настолько безалаберно, что в решениях СНБО нашли сотни ошибок (а сколько еще не нашли?). Теперь больше – глава президентской фракции в парламенте публично предполагает, что на решение СНБО влияли коррупционные мотивы. О возможной торговле инсайдерской информацией при подготовке санкций СНБО утверждают и журналисты. Это все свидетельствует, что правоохранительные органы, которые подавали информацию, аппарат СНБО и сам Совет нацбезопасности поражены некомпетентностью и коррупцией, а потому совершенно очевидно, что нельзя предоставлять этому органу новые полномочия. Ведь у нас будут те же 108 ошибок в написании фамилий трех олигархов и торговля местами в списке", - рассказал он.

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"Более того, необходимо пересмотреть закон о санкциях, лишив СНБО неприсущих функций применять репрессии при отсутствии надлежащих правил и крайне коррумпированных и некомпетентных субъектах применения санкций", - резюмировал Рябошапка.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что 108 технических ошибок в списке санкций Совета нацбезопасности и обороны были допущены намеренно, и за такую "ошибку" якобы предлагали от $100 000 до $300 000. Кроме того, журналисты выяснили, что фигуранты "контрабандных" санкционных списков Совета нацбезопасности и обороны выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий перед применением санкций, что может свидетельствовать об утечке информации в пользу этих фигурантов.

Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как воры в законе.