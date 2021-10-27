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Новости
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СНБО нельзя предоставлять новые полномочия: у нас будут те же 108 ошибок в фамилиях трех олигархов и торговля местами в списке, - Рябошапка

СНБО нельзя предоставлять новые полномочия: у нас будут те же 108 ошибок в фамилиях трех олигархов и торговля местами в списке, - Рябошапка

В Украине необходимо пересмотреть закон о санкциях, лишив СНБО неприсущих функций.

Об этом заявил экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

"Полный провал санкционной политики президента. Сначала вся страна узнала, что санкционная политика президента и Совета национальной безопасности и обороны формируется настолько безалаберно, что в решениях СНБО нашли сотни ошибок (а сколько еще не нашли?). Теперь больше – глава президентской фракции в парламенте публично предполагает, что на решение СНБО влияли коррупционные мотивы. О возможной торговле инсайдерской информацией при подготовке санкций СНБО утверждают и журналисты. Это все свидетельствует, что правоохранительные органы, которые подавали информацию, аппарат СНБО и сам Совет нацбезопасности поражены некомпетентностью и коррупцией, а потому совершенно очевидно, что нельзя предоставлять этому органу новые полномочия. Ведь у нас будут те же 108 ошибок в написании фамилий трех олигархов и торговля местами в списке", - рассказал он.

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"Более того, необходимо пересмотреть закон о санкциях, лишив СНБО неприсущих функций применять репрессии при отсутствии надлежащих правил и крайне коррумпированных и некомпетентных субъектах применения санкций", - резюмировал Рябошапка.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что 108 технических ошибок в списке санкций Совета нацбезопасности и обороны были допущены намеренно, и за такую "ошибку" якобы предлагали от $100 000 до $300 000. Кроме того, журналисты выяснили, что фигуранты "контрабандных" санкционных списков Совета нацбезопасности и обороны выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий перед применением санкций, что может свидетельствовать об утечке информации в пользу этих фигурантов.

Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как воры в законе.

Автор: 

олигарх (1026) санкции (11471) СНБО (4441) Рябошапка Руслан (409) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+8
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27.10.2021 09:22 Ответить
+8
Зелене непорозуміння не читало Конституцію чим повинно займатись РНБО.
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27.10.2021 09:28 Ответить
+7
Вы, зебилы, с рождения дебилы, или специальные курсы оканчивали?
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27.10.2021 09:34 Ответить
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27.10.2021 09:22 Ответить
Как же нельзя, если нужно?
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27.10.2021 09:24 Ответить
Ода мудрості...

Беззавітно віддані справі українського народу, абсолютно чесні, кришталево чисті молоді обличчя Слуг Народу... як новітні біблійські безсрібники - недавно щиро розповіли народу про свої досягнення та про свою щоденну турботу про нього...

І народ несамовито зрадів, почувши, з вуст одного із прославлених СЛУГ -товариша Тищенка, що "Ціни на гречку в Україні вже по 12 гривень за кілограм, сало - по 50, яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20 грн"

Але, керований "піндосами" ворожий Держстат України... вводячи в оману народ України, збурюючи його невдоволення та розпалюючи ворожнечу в суспільстві, - підступно і нагло стверджує, що ніби-то в Україні існує висока інфляція, а ціни на продовольство зросли аж на цілих 30%...

Народ України, на зборах трудових колективів, гнівно засуджує ворожу, нічим не підтверджену, відверту і брудну пропаганду Держстату України і заявляє про беззастережну підтримку "партії і її правітєльства", їх провідної ролі в ЩАСЛИВОМУ житті і радісній трудовій еміграції , а не вимиранні. українського суспільства .

Доярки ферми імені Зеленського справедливо вимагають, щоб влада рішуче очистила не лише гаманці, а й свої ряди. І безжальною, реформаторською рукою розпустила ворожий Держстат України. Його клєрків, як несвідомих шкідників інтересам боротьби з бідністю - "прігвозділа к позорному столбу", а його керівників, - як зрадників безмежних апетитів "гарячо любімого і глубоко уважаємого"товариша Зеленського - розстріляла... кислим молоком на п'ять років

За що ми вам, праволомно хитрому офшорному гангстеру товаришу ЗЕ,- будемо безмежно вдячні. Бо тоді, як економічна, політична, безпекова на вулицях, так і військова обстановки в країні - нарешті стабілізуються !

Запевнюємо вас, що ініціюватимемо референдум про продовження вашого мудрого і безмежно грабіжницького правління ще на чотири наступні каденції.
Бо Україна, врешті, дочекалася на врівноваженого і підступного злодюгу та зрадника, що здатний дати достойну відсіч всім її друзям...

А беззаконню в Україні і її зрадам, що стали системою при мудрому правлінні зелених гадів (пардон - слуг)... слуг і помічників всесвітньо відомого, невтомного трудівника і відданого патріота грошей, слюсаря найвищого гатунку - товариша Коломойського - вже пора рішуче покласти край.

Бо саме він створив партію, навчив її мудрості ... яка вперше в світі реалізувала новаторську програму вирощування найдешевшого сала та якісної яловичини - на "корабельних соснах"...
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27.10.2021 12:54 Ответить
Зелене непорозуміння не читало Конституцію чим повинно займатись РНБО.
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27.10.2021 09:28 Ответить
Отставной Рябошапка пукнул в лужу : "ошибки" делали в МВД , за долю малую. При чем здесь СНБОУ ?
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27.10.2021 09:29 Ответить
Вы, зебилы, с рождения дебилы, или специальные курсы оканчивали?
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27.10.2021 09:34 Ответить
Да-да, а в самом СНБО - за долю БОЛЬШУЮ!
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27.10.2021 09:39 Ответить
Вопрос заключается только в том, Рябошапку расстрелять или повесить.
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27.10.2021 09:33 Ответить
палач ты наш диванный
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27.10.2021 09:37 Ответить
Наше дело предложить.
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27.10.2021 09:39 Ответить
само об стенку убейся...зелервотное.
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27.10.2021 09:51 Ответить
а що про це думають впливові люди ?
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27.10.2021 09:35 Ответить
Зато несколько человек смогли существенно улучшить своё материальное положение. Может, это и есть желанная пора «пакращання»
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27.10.2021 09:36 Ответить
У РНБО НЕТ никаких полномочий! Это Дорадчий орган при президенте Зе. А руководит им недостреленный бандит Луганской группировки Слаявяна, он же ветеринар и прдавец дворняг щенков перекрашенных под видом волков - Данилов полоумный.
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27.10.2021 09:37 Ответить
У Данилова хоть фамилия, а у тебя кликуха паганая, ублюдок.
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27.10.2021 09:41 Ответить
Зелеблевотным быть мерзко и стыдно.
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27.10.2021 09:50 Ответить
См. выше.
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27.10.2021 09:52 Ответить
кликуха твоего жирного Сикера Рады..... вот интересно ты и твои подельники раньше на порошенко за карамелькти соевые вкалывали?
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27.10.2021 09:56 Ответить
То ты ему за фамилию смокчешь?))
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27.10.2021 09:59 Ответить
Яка різниця кому давати повноваження? Кому дадуть, той і буде).
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27.10.2021 09:38 Ответить
Это ты серьозно? А по закону жить слабо?!
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27.10.2021 09:52 Ответить
Ну, так по закону комусь дадуть повноваження. А той з повноваженнями не буде помилятися?)
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27.10.2021 10:24 Ответить
Пора видумувати щось нове, РНБО вже не в тренді, обкакалося вона як і інші отбєліватєлі хотєлок Володі жиденьким і смердючим. Через два з половиною роки прийдеться відповідати за перевищення повноважень. Краще модернізуйте тюрми і покращуйте зековські норми харчування, бо вам там сидіти.
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27.10.2021 10:22 Ответить
А кем сейчас работает Шапка? За что существует? Дальше альфонсном прет? И почему его мнение важно?
Он жеш шнырь Андрийка Богдана и больше ничего.
Зато вещает как...
Реформатор без образования и опыта работы в правоприменительной сфере. Тьфу блд
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27.10.2021 11:55 Ответить
 
 