СНБО нельзя предоставлять новые полномочия: у нас будут те же 108 ошибок в фамилиях трех олигархов и торговля местами в списке, - Рябошапка
В Украине необходимо пересмотреть закон о санкциях, лишив СНБО неприсущих функций.
Об этом заявил экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.
"Полный провал санкционной политики президента. Сначала вся страна узнала, что санкционная политика президента и Совета национальной безопасности и обороны формируется настолько безалаберно, что в решениях СНБО нашли сотни ошибок (а сколько еще не нашли?). Теперь больше – глава президентской фракции в парламенте публично предполагает, что на решение СНБО влияли коррупционные мотивы. О возможной торговле инсайдерской информацией при подготовке санкций СНБО утверждают и журналисты. Это все свидетельствует, что правоохранительные органы, которые подавали информацию, аппарат СНБО и сам Совет нацбезопасности поражены некомпетентностью и коррупцией, а потому совершенно очевидно, что нельзя предоставлять этому органу новые полномочия. Ведь у нас будут те же 108 ошибок в написании фамилий трех олигархов и торговля местами в списке", - рассказал он.
"Более того, необходимо пересмотреть закон о санкциях, лишив СНБО неприсущих функций применять репрессии при отсутствии надлежащих правил и крайне коррумпированных и некомпетентных субъектах применения санкций", - резюмировал Рябошапка.
Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что 108 технических ошибок в списке санкций Совета нацбезопасности и обороны были допущены намеренно, и за такую "ошибку" якобы предлагали от $100 000 до $300 000. Кроме того, журналисты выяснили, что фигуранты "контрабандных" санкционных списков Совета нацбезопасности и обороны выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий перед применением санкций, что может свидетельствовать об утечке информации в пользу этих фигурантов.
Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как воры в законе.
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Беззавітно віддані справі українського народу, абсолютно чесні, кришталево чисті молоді обличчя Слуг Народу... як новітні біблійські безсрібники - недавно щиро розповіли народу про свої досягнення та про свою щоденну турботу про нього...
І народ несамовито зрадів, почувши, з вуст одного із прославлених СЛУГ -товариша Тищенка, що "Ціни на гречку в Україні вже по 12 гривень за кілограм, сало - по 50, яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20 грн"
Але, керований "піндосами" ворожий Держстат України... вводячи в оману народ України, збурюючи його невдоволення та розпалюючи ворожнечу в суспільстві, - підступно і нагло стверджує, що ніби-то в Україні існує висока інфляція, а ціни на продовольство зросли аж на цілих 30%...
Народ України, на зборах трудових колективів, гнівно засуджує ворожу, нічим не підтверджену, відверту і брудну пропаганду Держстату України і заявляє про беззастережну підтримку "партії і її правітєльства", їх провідної ролі в ЩАСЛИВОМУ житті і радісній трудовій еміграції , а не вимиранні. українського суспільства .
Доярки ферми імені Зеленського справедливо вимагають, щоб влада рішуче очистила не лише гаманці, а й свої ряди. І безжальною, реформаторською рукою розпустила ворожий Держстат України. Його клєрків, як несвідомих шкідників інтересам боротьби з бідністю - "прігвозділа к позорному столбу", а його керівників, - як зрадників безмежних апетитів "гарячо любімого і глубоко уважаємого"товариша Зеленського - розстріляла... кислим молоком на п'ять років
За що ми вам, праволомно хитрому офшорному гангстеру товаришу ЗЕ,- будемо безмежно вдячні. Бо тоді, як економічна, політична, безпекова на вулицях, так і військова обстановки в країні - нарешті стабілізуються !
Запевнюємо вас, що ініціюватимемо референдум про продовження вашого мудрого і безмежно грабіжницького правління ще на чотири наступні каденції.
Бо Україна, врешті, дочекалася на врівноваженого і підступного злодюгу та зрадника, що здатний дати достойну відсіч всім її друзям...
А беззаконню в Україні і її зрадам, що стали системою при мудрому правлінні зелених гадів (пардон - слуг)... слуг і помічників всесвітньо відомого, невтомного трудівника і відданого патріота грошей, слюсаря найвищого гатунку - товариша Коломойського - вже пора рішуче покласти край.
Бо саме він створив партію, навчив її мудрості ... яка вперше в світі реалізувала новаторську програму вирощування найдешевшого сала та якісної яловичини - на "корабельних соснах"...
Он жеш шнырь Андрийка Богдана и больше ничего.
Зато вещает как...
Реформатор без образования и опыта работы в правоприменительной сфере. Тьфу блд