"Большой шок для Путина", - турецкие СМИ о применении ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе
Украинские воины впервые применили турецкий беспилотники Bayraktar в войне против российско-оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yeni Akit.
Так, СМИ называет применение беспилотников Bayraktar украинскими воинами "большим шоком для Путина".
"На видео видно, что была уничтожена одна 122-мм гаубица Д-30. Сообщается, что приказ о первом использовании Bayraktar TB2 SİHA на Донбассе дал глава Генштаба Украины Валерий Залужный", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что турецкий беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины.
Издание отмечает, что Украина закупит 48 единиц Bayraktar TB2.
Топ комментарии
+104 Стрелок
показать весь комментарий27.10.2021 09:28 Ответить Ссылка
+76 Vladimir Longer
показать весь комментарий27.10.2021 09:26 Ответить Ссылка
+60 Игорь Бех
показать весь комментарий27.10.2021 09:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Опыт французов в Алжире в 50-х и голландцев+британцев в Индонезии (в тех же послевоенных годах) показал что уничтожением техники или удержанием территории блокпостами добьешься гораздо меньше. А вот когда начали первым делом охотиться за личным составом врага, то сразу стали в выигрышную позицию. Так и у нас в 14-15 годах- в Луганской области наставили вдоль трасс блокпосты ЗСУ (например 32-й и все что стояло восточнее) которые легко окружались, обстреливались, минировались подходы, и уничтожались, кроме того будучи ловушками для тех кто шел им на помощь - смысла в них было ноль- пока мы удерживали территорию, то сепары охотились на наших воинов и технику (которая стояла без движения).
меня больше волнует, чем закончится эта история для командира, решившегося отдать приказ мочить кацапов? как бы его не прикопали все эти дЕрмаки-шиферы.
Турция технологически вырвалась вперёд.
Задвинув Московию взад.
А "Байрактары" должны применяться только для тех задач, которые не могут выполнить Skyfist или PD2 в комплексе с "Вільха" и "Богдана". Приоритет финансирования должен быть от малого к большему, то есть "Байрактары" на третьем месте. К сожалению финансирование перевернуто с ног на голову и идет на "Байрактары", а командиры рот и батальонов получают дулю.
Да даже если он им на головы насрал с 5 метров....
Результат Вас устраивает???
на турецких байрактарах значит бюджет распилить можно, а своим гражданем хрен с маслом?
Секретарь СНБО Александр Турчинов в тот момент заявил, что именно такое оружие необходимо на передовой. Хотя, по сути, польский дрон камикадзе беспилотник с Warmate был представлен еще в 2016-м году на полигоне Девички.
https://www.depo.ua/rus/war/droni-kamikadze-scho-za-zbroyu-********-kupila-v-polschi-20170908636122
Українська компанія A.Drones провела
льотні випробування дрона камикадзе
«Пілум».
https://mil.in.ua/uk/news/v-********-testuyut-dron-kamikadze-pilum/
турецкий дрон камикадзе - Simsek
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/znischuvatimut_nazemni_ta_nadvodni_tsili_v_turechchini_povitrjanu_mishen_obernuli_na_dron_kamikadze_video-5128.html
Це якесь бюрократичне болото, при якому гинуть і отримують поранення воїни України!