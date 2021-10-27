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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Большой шок для Путина", - турецкие СМИ о применении ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе

Украинские воины впервые применили турецкий беспилотники Bayraktar в войне против российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yeni Akit.

Так, СМИ называет применение беспилотников Bayraktar украинскими воинами "большим шоком для Путина".

"На видео видно, что была уничтожена одна 122-мм гаубица Д-30. Сообщается, что приказ о первом использовании Bayraktar TB2 SİHA на Донбассе дал глава Генштаба Украины Валерий Залужный", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкий беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины.

Издание отмечает, что Украина закупит 48 единиц Bayraktar TB2.

Также читайте: "Байрактар", не пересекая линию разграничения, уничтожил пушку оккупантов, - генштаб ВСУ

Автор: 

путин владимир (31564) Турция (3501) Донбасс (26957) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+104
пробежался по кацапским ресурсам (форумы)
что сказать - они в легком шоке. не ожидали что будет боевое применение
особенно их расстроило то что его не взяли средства РЭБ которые поставили в лугандон
вспоминают армению и азербайджан
вспоминают эрдогана не злым тихим
обещают кары небесные
но шуток дебильных практически нет.
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27.10.2021 09:28 Ответить
+76
путин-*****!
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27.10.2021 09:26 Ответить
+60
Браво туркам ! Слава технологиям ! Слава Украине !
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27.10.2021 09:27 Ответить
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Страница 2 из 2
Двухмоторньій БПЛА "Акинчи" - следущий єтап. У него боевая нагрузка вьіше на порядок.
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27.10.2021 09:49 Ответить
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27.10.2021 10:10 Ответить
Капец начальнику Генштаба - разжалуют.
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27.10.2021 10:27 Ответить
Хорошее начало. Теперь продолжать, только осколочными!
Опыт французов в Алжире в 50-х и голландцев+британцев в Индонезии (в тех же послевоенных годах) показал что уничтожением техники или удержанием территории блокпостами добьешься гораздо меньше. А вот когда начали первым делом охотиться за личным составом врага, то сразу стали в выигрышную позицию. Так и у нас в 14-15 годах- в Луганской области наставили вдоль трасс блокпосты ЗСУ (например 32-й и все что стояло восточнее) которые легко окружались, обстреливались, минировались подходы, и уничтожались, кроме того будучи ловушками для тех кто шел им на помощь - смысла в них было ноль- пока мы удерживали территорию, то сепары охотились на наших воинов и технику (которая стояла без движения).
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27.10.2021 10:49 Ответить
хер с ними, с теми кацапами. прикопали их там с гаубицей в одной могилке и хорошо.
меня больше волнует, чем закончится эта история для командира, решившегося отдать приказ мочить кацапов? как бы его не прикопали все эти дЕрмаки-шиферы.
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27.10.2021 10:55 Ответить
У меня только один вопрос - почему не ликвидировали оставшиеся две гаубицы?
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27.10.2021 11:38 Ответить
Кто сказал что нет? Нам же показали только часть какую-то видео. Там может так пердаки отлетали, что мама не горюй.
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28.10.2021 22:22 Ответить
Если бы у нас был нормальный президент, а не трусливая крыса, гатили бы по ********* за каждый выстрел, а так приучили кацапских мразей, что можно из пушек фигачить, в ответ только автоматные очереди.
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27.10.2021 13:07 Ответить
Нормальный это тот,который Минские соглашения подписал?
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27.10.2021 18:27 Ответить
Да! Что не так с Минскими?
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27.10.2021 19:19 Ответить
да, уж не этот, сливающий хйлу то беркут, то цемаха, то целые километры вдоль линии разграничения.
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28.10.2021 14:11 Ответить
А у кремля "Байрактаров" своих до сих пор нет - что, не хватает мозгов ?
Турция технологически вырвалась вперёд.
Задвинув Московию взад.
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27.10.2021 13:18 Ответить
у них есть беспилотники-камикадзе. Тоже не слабая вещь. У нас пока таких нет
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27.10.2021 13:39 Ответить
беспилотники-аналоговнеты у них есть
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27.10.2021 15:32 Ответить
Это типа беспилотников "Почта роисси" бьющихся об стену дома?
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28.10.2021 09:01 Ответить
В даному випадку слово правильніше буде написати "в зад". 😜
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28.10.2021 01:55 Ответить
Байрактаров нужно не 48 штук купить, а 480! Хотя бы. Для начала. Кое с чем, можно было бы повременить. Как например с кораблями, или дорогими авто. А деньги выделить на ракеты, нептун, вильха и наподобие. а также на байрактары. мощные ракеты и ударные беспилотники, в достаточном количестве - сейчас важнее всего
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27.10.2021 13:39 Ответить
М-да в новостях хорошо воевать,да?
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27.10.2021 14:03 Ответить
так ти тоже здесь
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27.10.2021 14:10 Ответить
480 байрактаров будет, когда будет освобождать Краснодар, Курск, Белгород
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27.10.2021 19:32 Ответить
Для начала нужно дать каждому командиру роты два комплекса украинского ударного БПЛА Skyfist с 2 кг термобарической бомбой. Один рабочий и один запасной. И штат обслуги для трехсменной круглосуточной работы. Это должно быть его "личное" оружие, которое он применяет без согласования сверху. Для усиления у командира батальона должно быть два украинских комплекса БПЛА PD2, один рабочий и один запасной, который по грузоподъемности может взять на борт три шт. 2 кг термобарические бомбы и прилететь на помощь. Кроме того у командира батальона должна быть под боком одна машина с пусковой установкой ракет "Вільха" и одна САУ "Богдана", которые работают в одном комплексе с PD2. PD2, после того как отбомбится, дает целеуказание и работает корректировщиком для "Вільха" или "Богдана", в зависимости от целесообразности. Это должно быть "личное" оружие командира батальона, которое он применяет без согласования сверху.

А "Байрактары" должны применяться только для тех задач, которые не могут выполнить Skyfist или PD2 в комплексе с "Вільха" и "Богдана". Приоритет финансирования должен быть от малого к большему, то есть "Байрактары" на третьем месте. К сожалению финансирование перевернуто с ног на голову и идет на "Байрактары", а командиры рот и батальонов получают дулю.
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28.10.2021 12:28 Ответить
Байрактары счас нарасхват. Хотя и Азербайджан начал делать свои.
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28.10.2021 19:30 Ответить
Эрдоганыч и его зять,конструктор Сельчук Байрактар придумали новый боевой дрон ,причем совместно с украинскими спецами...
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27.10.2021 13:39 Ответить
от прям сам Эрдоганыч сидел голову ломал?
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27.10.2021 15:33 Ответить
Сомнительная штука. Больший- значит более заметный для РЭБ. Если собьют то дороговата потеря. Лучше вместо одного такого три по типу Байрактара.
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27.10.2021 16:11 Ответить
Если Д-30 уничтожена бомбой, то почему пишут, что Байрактар не залетал на оккупированную территорию? Да и взрыв слабенький, двое орков побежали, надеюсь подранки скоро скопытятся... Да и гаубица даже не перевернулась... Надеюсь это только пристрелка слабым оружием!
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27.10.2021 13:56 Ответить
Написано же за 7 км стрелял
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27.10.2021 14:02 Ответить
Стрельнул бомбой за 7 км и видосик аккурат сверху? Може я чего в этом не понимаю...
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27.10.2021 14:19 Ответить
А не слышал о таком виде как баражирющая бомба?
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27.10.2021 15:30 Ответить
Вы отстали от жизни. Байрактар может и с 14 км запустить управляемую бомбу, нужно только внешнее целеуказание. А с 8 км и с высоты не доступной для армейского ПВО - это штатный режим.
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27.10.2021 19:25 Ответить
Как бы не отрыгнулось это применение бедой, ведь предупреждали дебилов ,поставляем только для разведки.
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27.10.2021 14:01 Ответить
как ви задолбали своей "как би чего не вишло"
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27.10.2021 14:12 Ответить
Здесь была разведка боем...
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27.10.2021 14:21 Ответить
ну так попереджали вас дебілів, щоб не стріляли, не доходить - скинули бомбу. А турки без якихось обмежень або умов продавали.
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27.10.2021 18:08 Ответить
А доедет ли это колесо, скажем до Москвы?
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27.10.2021 14:22 Ответить
Слушайте, сомневающиеся- вам шашечки или ехать?
Да даже если он им на головы насрал с 5 метров....
Результат Вас устраивает???
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27.10.2021 14:33 Ответить
С Первым Боевым Крещением тебя Bayraktar, в украинской армии. Служи верно силам света, правды и добра!!!!!!
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27.10.2021 14:51 Ответить
Отлично! Теперь дело политической воли, реализовать военное преймущество.
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27.10.2021 15:53 Ответить
а самим, значит выпускать невмоготу? целое предприятие простаивает без работы....

на турецких байрактарах значит бюджет распилить можно, а своим гражданем хрен с маслом?
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27.10.2021 16:24 Ответить
а ну, давай ******** запрети росиянам летать в Турцию на отдых... а то путёвки подорожали из за этих пьяных свиней на пляжах Турции
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27.10.2021 16:30 Ответить
Украина выпускает свои дроны и не 5 и не 6...а 9 видов...
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27.10.2021 16:31 Ответить
и хоть бы один ударный......
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27.10.2021 16:40 Ответить
ударні у турків купуємо, була б політична воля, хоча про, що це я, про шмарклю безвольну, то могли б і самі розробити і випускати.
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27.10.2021 18:10 Ответить
пока украинского производства ударных БПЛА нет в армии, как и нет у ВСУ Дронов камикадзе !

Секретарь СНБО Александр Турчинов в тот момент заявил, что именно такое оружие необходимо на передовой. Хотя, по сути, польский дрон камикадзе беспилотник с Warmate был представлен еще в 2016-м году на полигоне Девички.

https://www.depo.ua/rus/war/droni-kamikadze-scho-za-zbroyu-********-kupila-v-polschi-20170908636122

Українська компанія A.Drones провела

льотні випробування дрона камикадзе

«Пілум».
https://mil.in.ua/uk/news/v-********-testuyut-dron-kamikadze-pilum/

турецкий дрон камикадзе - Simsek
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/znischuvatimut_nazemni_ta_nadvodni_tsili_v_turechchini_povitrjanu_mishen_obernuli_na_dron_kamikadze_video-5128.html
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27.10.2021 18:39 Ответить
Я считаю что одним Байрактаром Украина должна провести разведку боем по оккупационным войскам РФ на территории украинского Крыма на предмет обнаружения ПВО России а также защищённости от российских комплексов РЭБ.
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27.10.2021 16:51 Ответить
Ага, точно. Только в Крыму параша поднимет истребители , и заявит миру, что Украина начала третью мировую
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27.10.2021 19:04 Ответить
Хороший ответ. Только я отвечу Крым это территория Украины а не параши. А согласно Хельсинкому договору о безопасности не одна страна не может вмешиваться во внутренние дела другой страны.
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27.10.2021 19:58 Ответить
Ну, осталось вбить это гвоздём в голову карлику. Потому как ему плевать на всё и всех
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28.10.2021 20:52 Ответить
"Большой шок для Путина" будет, когда турецкие беспилотники Bayraktar ****** по бункеру вечно обнуленного ботоксного деда Вовы Путина. Совпадение? Не думаю.
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27.10.2021 17:27 Ответить
Порахуйте, скільки пройшло часу, щоб зафіксувати постріли, повідомити ОБСЕ дати час на реагування місії і лише після цього дати відповідь!

Це якесь бюрократичне болото, при якому гинуть і отримують поранення воїни України!
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27.10.2021 18:49 Ответить
Я так понимаю, пилоты-курсанты бпла перешли к практическим занятиям)))
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27.10.2021 19:02 Ответить
Я тоже в шоке,за восемь лет один высер быртыркара.
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27.10.2021 22:37 Ответить
У бырхыр один... а у тебя?
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28.10.2021 09:54 Ответить
зато вся рашка говна нажралась. понравилось?
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28.10.2021 14:13 Ответить
Яшасын Украина!
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28.10.2021 19:31 Ответить
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