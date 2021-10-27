"Большой шок для Путина", - турецкие СМИ о применении ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе

Украинские воины впервые применили турецкий беспилотники Bayraktar в войне против российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yeni Akit.

Так, СМИ называет применение беспилотников Bayraktar украинскими воинами "большим шоком для Путина".

"На видео видно, что была уничтожена одна 122-мм гаубица Д-30. Сообщается, что приказ о первом использовании Bayraktar TB2 SİHA на Донбассе дал глава Генштаба Украины Валерий Залужный", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкий беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины.

Издание отмечает, что Украина закупит 48 единиц Bayraktar TB2.

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