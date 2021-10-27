Никаких разговоров о лишении Разумкова мандата во фракции нет, - "слуга народа" Мошенец

Никаких разговоров о лишении мандата народного депутата экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова во фракции "Слуга народа" нет.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец, информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких разговоров об этом в нашей политической силе не было. Эти разговоры ведутся только на определенных медиаплощадках. Мы об этом даже не говорим. Никаких намерений лишить мандата Разумкова не было", - сказала она.

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Ранее представители "Слуги народа" намекали, что у Разумкова могут забрать мандат депутата, если он попытается создать свою группу.