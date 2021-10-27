Никаких разговоров о лишении Разумкова мандата во фракции нет, - "слуга народа" Мошенец
Никаких разговоров о лишении мандата народного депутата экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова во фракции "Слуга народа" нет.
Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец, информирует Цензор.НЕТ.
"Никаких разговоров об этом в нашей политической силе не было. Эти разговоры ведутся только на определенных медиаплощадках. Мы об этом даже не говорим. Никаких намерений лишить мандата Разумкова не было", - сказала она.
Ранее представители "Слуги народа" намекали, что у Разумкова могут забрать мандат депутата, если он попытается создать свою группу.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Колыван Спикер
показать весь комментарий27.10.2021 09:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Vika Lysenko
показать весь комментарий27.10.2021 10:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Анатолий Панасюк
показать весь комментарий27.10.2021 09:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
5 копійок
показать весь комментарий27.10.2021 09:45 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Одержимый
показать весь комментарий27.10.2021 09:45 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Герхард
показать весь комментарий27.10.2021 10:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Иван Петрович Сидоров
показать весь комментарий27.10.2021 10:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль