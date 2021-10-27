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Новости Отставка Разумкова
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Никаких разговоров о лишении Разумкова мандата во фракции нет, - "слуга народа" Мошенец

Никаких разговоров о лишении Разумкова мандата во фракции нет, -

Никаких разговоров о лишении мандата народного депутата экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова во фракции "Слуга народа" нет.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец, информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких разговоров об этом в нашей политической силе не было. Эти разговоры ведутся только на определенных медиаплощадках. Мы об этом даже не говорим. Никаких намерений лишить мандата Разумкова не было", - сказала она.

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Ранее представители "Слуги народа" намекали, что у Разумкова могут забрать мандат депутата, если он попытается создать свою группу.

Автор: 

ВР (29285) мандат (385) отставка (3161) Разумков Дмитрий (1522) Слуга народа (2636) Мошинец Елена (16)


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Конечно, конечно...Вы и хотели бы всякме Арахмундии и Ермаки. Но потом еще минус 5% у зеленского и Слуг Уродов. а у Разумкова и остальных ПЛЮС процентики к рейтингам.
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27.10.2021 09:35 Ответить
🕸🕷🐲🐸🪱 трахала жаба гадюку ! Сценарий от папани Какламоя
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27.10.2021 10:14 Ответить
Значить позбавлять, без розмов.
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27.10.2021 09:44 Ответить
Вистава кварталу-95. Ляльководи виводять на сцену нову фігуру, бо недоумок набрався багато негативу і на другий термін вже не пройде. Всі діла.
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27.10.2021 09:45 Ответить
Какая трагедия у Разумкова, оторвали от кормушки, давайте все посочувствуем.
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27.10.2021 09:45 Ответить
Про отставку Разумкова с должности спикера ВР Слуги Наркомана говорили то же самое.
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27.10.2021 10:09 Ответить
лишении Разумкова .-Раз есть как бы Бланк, должны быть и лишенцы. Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский.
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27.10.2021 10:33 Ответить
 
 