РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10252 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 322 25

В Минздраве рассказали, кого будут вакцинировать третьей дозой: иммунокомпрометированные лица и старше 60 лет с двумя прививками CoronaVac

В Минздраве рассказали, кого будут вакцинировать третьей дозой: иммунокомпрометированные лица и старше 60 лет с двумя прививками CoronaVac

В Министерстве здравоохранения уже готовятся к введению украинцам третьей дозы. На прошлой неделе оперативный штаб по вакциноуправляемым инфекциям рекомендовал некоторым гражданам получить дополнительную COVID-прививку или бустерную дозу.

Ээти рекомендации вступят в силу с указом Минздрава, а документ, по словам главного санитарного врача Игоря Кузина, подготовят примерно в течение недели, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина,

"В таком случае мы позволим введение дополнительной дозы преимущественно для иммунокомпрометированных лиц. Она будет рекомендована тем, кто имеет иммуносупрессию, то есть подавлен иммунитет на фоне приема, например, кортикостероидов, онкотерапии, трансплантации или тем, кто имеет врожденные иммунодефицитные состояния", - рассказал Кузин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Через неделю в Украине будет до 30 тыс. новых случаев COVID-19, - прогноз НАН

Он уточнил, что у пациентов с этими состояниями может не сформироваться адекватный иммунный ответ после базового курса прививок.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ)рекомендовала вводить третью дозу людям в возрасте от 60 лет, если они вакцинировались CoronaVac. Если в наличии не будет этого препарата, его можно заменить другим. Дополнительную дозу будут вводить от 28 дней до 3 месяцев после второй прививки.

Как пояснил член штаба, председатель НТГЭИ Федор Лапий, бустерная доза обычно вводится через шесть месяцев для усиления или восстановления полученной ранее защиты,

Кроме этого, бустерную дозу смогут получить те, кто отправляется в страны, которые нуждаются в третьей прививке.

Лапий не исключил, что в ближайшее время список людей, кому принадлежит ревакцинация, могут расширить.

Как считают в НТГЭИ, ревакцинацию лучше делать преимущественно мРНК вакцинами, но необязательно делать тем же препаратом, которым делали первые две прививки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Если полный курс проводился препаратом Moderna, третий укол может быть вакциной Pfizer, и наоборот. После двух доз AstraZeneca допускается третий укол вакциной мРНК.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) Лапий Федор (22) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
В США ряд госпиталей начинают бить тревогу от числа поступающих пациентов в тяжёлом состоянии, людей, кто нуждается в реанимации... нет, вовсе не из-за Ковид.

Хоть среди них есть и Ковид-пациенты, бОльшая часть этих поступлений - люди, кто весь прошлый год боялся обращаться за помощью в больницы, дабы избежать контакта с ковид-больными, и теперь их хронические болезни зашли в тупиковые фазы... а также, отмечают медсестры - очень много пациентов с тромбами, проблемами с дыханием, миокардитами и после попыток самоубийства.... 🤔🤔🤔

Где-то уже был подобный перечень недугов/осложнений.... нет?
показать весь комментарий
27.10.2021 09:59 Ответить
+4
Просто интересно.
Учитывая количество дебилов, не желающих вакцинироваться, остатки не использованных вакцин просто сольют в канализацию, но не дадут сделать бустерную вакцинацию желающим?
показать весь комментарий
27.10.2021 10:06 Ответить
+4
Тебе платят не только за продвижение в массы бреда о прививки зло, ковид-простуда, но еще и за обсер короновака? Жаль нет уголовной отвественности за мандешь таких вот диванных инфекцианистов и гениев фармакологии.
показать весь комментарий
27.10.2021 10:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильное решение.
показать весь комментарий
27.10.2021 09:55 Ответить
А после Коронавака чем можно делать ?
показать весь комментарий
27.10.2021 09:58 Ответить
Да чем не делай, все равно хоть что-то.
Короновак такой короновак...
показать весь комментарий
27.10.2021 10:00 Ответить
Тебе платят не только за продвижение в массы бреда о прививки зло, ковид-простуда, но еще и за обсер короновака? Жаль нет уголовной отвественности за мандешь таких вот диванных инфекцианистов и гениев фармакологии.
показать весь комментарий
27.10.2021 10:20 Ответить
Як народ встане, буде суд лінча!
показать весь комментарий
27.10.2021 10:38 Ответить
Это тебе платят за отмазывание ворюги степанова, который заплатил дурные деньги за фуфломицин.
Это заявление минздрава - косвенное тому подтверждение, есть еще и заявление зебильной генпрокурорши, которая при всем желании, не может закрывать на это глаза.
И что взять от проплаченного троля, который расхваливает даже Спутник, эффективность которого мы все наблюдаем в вакцинированной на 50% России.
А мо, ты и есть тот самый степанов?
Куртка не жмет?
показать весь комментарий
27.10.2021 10:50 Ответить
Желаю тебе и твоим близким быть здоровыми и не встретиться с ковидом. И дай Бог никто из слабых и доверчивых людей неповедется на твою антивакцинную и антиковидную пропаганду. Нельзя делать зло даже косвенно, может вернуться.
показать весь комментарий
27.10.2021 11:00 Ответить
А тебе, платная троляка, желаю вакцинироваться только фуфломицином и лечиться таблетками из мела.
Бо нормальный человек в моем посте получил информацию, что для получения иммунитета, лучше уколоть признанный в мире препарат, что вызывает у тебя приступ эпилепсии.
Имеешь отношение к поставкам разного бесполезного дерьма?
показать весь комментарий
27.10.2021 11:08 Ответить
Спасибо на добром слове...и кстати я часто вижу твои посты, так что можешь мне не расказывать о своей позиции. Имеющий глаза да увидит.
показать весь комментарий
27.10.2021 11:12 Ответить
Мне насрать на твое мнение.
Я ни разу не призывал отказываться от вакцинации, как ты тут киздишь.
Я, дочь и зять вакцинировались файзером, жена - модерной, и других к этому склоняю.
Щасим - пнх!
показать весь комментарий
27.10.2021 11:24 Ответить
навiть пiсля пeршоi дози короновак можeш зробити другу файзром чи модeрною. коли почалися проблeми з зeнeкою i тромбами то навiть Мeркeль укололи другою файзром.
показать весь комментарий
27.10.2021 10:47 Ответить
Короновак самая лучшая прививка, любой врач инфекционист скажет, потому что она знакомит организм с целым вирусом, а не только с шипом. Поэтому при разных вариантах штамма может сработать. Но у пожилых и ослабленных может не так хорошо сработать иммунитет на целый вирус. Поскольку на западе в странах золотого милиларда в основном пожилые жители. То они придумали векторные и рнк вакцины, которые прям насильно заставляют ослабленный организм вырабатывать антитела к шипу. Но для молодежи короновак идеальный вариант.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:20 Ответить
В США ряд госпиталей начинают бить тревогу от числа поступающих пациентов в тяжёлом состоянии, людей, кто нуждается в реанимации... нет, вовсе не из-за Ковид.

Хоть среди них есть и Ковид-пациенты, бОльшая часть этих поступлений - люди, кто весь прошлый год боялся обращаться за помощью в больницы, дабы избежать контакта с ковид-больными, и теперь их хронические болезни зашли в тупиковые фазы... а также, отмечают медсестры - очень много пациентов с тромбами, проблемами с дыханием, миокардитами и после попыток самоубийства.... 🤔🤔🤔

Где-то уже был подобный перечень недугов/осложнений.... нет?
показать весь комментарий
27.10.2021 09:59 Ответить
PDF-файл с веб-сайта FDA (U.S.Food and Drug Administration) с описанием побочных эффектов стр.16:
Надзор FDA за безопасностью вакцин против COVID-19:
ПРОЕКТ рабочего списка возможных нежелательных явлений:
Синдром Гийена-Барре
Острый диссеминированный энцефаломиелит
Поперечный миелит
Энцефалит / миелит / энцефаломиелит / менингоэнцефалит / менингит / энцефалопатия
Судороги / припадки
Инсульт
Нарколепсия и катаплексия
Анафилаксия
Острый инфаркт миокарда
Миокардит / перикардит
Аутоиммунное заболевание
Летальные исходы
Исходы беременности и родов
Другие острые демиелинизирующие заболевания
Неанафилактические аллергические реакции
Тромбоцитопения
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание
Венозная тромбоэмболия
Артрит и артралгия / боль в суставах
Болезнь Кавасаки
Мультисистемный воспалительный синдром у детей
Болезнь, усиленная вакциной
https://www.fda.gov/media/143557/download
показать весь комментарий
27.10.2021 10:34 Ответить
Вы идиот или просто притворяетесь?

Как раз люди с такими заболеваниями и боялись больше всего ковида, поэтому никуда не выходили, абсолютно логично. Тем у кого например проблемы с суставами чего им паниковать особо, а представь что у тебя итак проблемы с тромбами - то ковид это почти смертный приговор. Я бы тоже на их месте и близко к больницам не подходил.
показать весь комментарий
27.10.2021 12:31 Ответить
Просто интересно.
Учитывая количество дебилов, не желающих вакцинироваться, остатки не использованных вакцин просто сольют в канализацию, но не дадут сделать бустерную вакцинацию желающим?
показать весь комментарий
27.10.2021 10:06 Ответить
Та ні введуть дебілам котрі бажають самоліквідуватися!
показать весь комментарий
27.10.2021 10:40 Ответить
так дозволили вжe виливати зeнeку. дозволeно вiдкривати флакон коли набрано нa нього лишe 5 бажаючих.
показать весь комментарий
27.10.2021 10:49 Ответить
Не вакцинироваться, а вводить в свой организм техническую субстанцию, непонятного состава и назначения, с сомнительной эффективностью и пользой.
показать весь комментарий
27.10.2021 11:00 Ответить
Тебе привет из морга. Там все понятно и просто.
показать весь комментарий
27.10.2021 11:37 Ответить
Вообще-то за участие в клинических испытаниях принято платить добровольцам большие деньги. Но можешь пойти "бесплатно" влить себе еще три бустера, чтобы "не пропало", меньше будет дебилов.
показать весь комментарий
27.10.2021 11:21 Ответить
Согласен.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:22 Ответить
А кто проверяет пациентов, и кто знает каков иммунный ответ, и кто обследует перед ширянием?
И еще. Этот указ не закон, а просто подзаконный акт, как и куча нелепых указов, которые будут https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3334288-prikaz-ob-obazatelnoj-vakcinacii-obzalovali-v-oask.html обжалованы и отменены в судах.
показать весь комментарий
27.10.2021 10:56 Ответить
У тебя есть семейный врач с которым у тебя заключена декларация, что как бы намекает...
показать весь комментарий
27.10.2021 11:19 Ответить
Анализ на уровень антител, имуннограмма, тест на аллергию - все, что должно делаться перед введением экспериментальной вацины - за свой счет и за большие деньги.
показать весь комментарий
27.10.2021 11:23 Ответить
 
 