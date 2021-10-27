В Минздраве рассказали, кого будут вакцинировать третьей дозой: иммунокомпрометированные лица и старше 60 лет с двумя прививками CoronaVac
В Министерстве здравоохранения уже готовятся к введению украинцам третьей дозы. На прошлой неделе оперативный штаб по вакциноуправляемым инфекциям рекомендовал некоторым гражданам получить дополнительную COVID-прививку или бустерную дозу.
Ээти рекомендации вступят в силу с указом Минздрава, а документ, по словам главного санитарного врача Игоря Кузина, подготовят примерно в течение недели, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина,
"В таком случае мы позволим введение дополнительной дозы преимущественно для иммунокомпрометированных лиц. Она будет рекомендована тем, кто имеет иммуносупрессию, то есть подавлен иммунитет на фоне приема, например, кортикостероидов, онкотерапии, трансплантации или тем, кто имеет врожденные иммунодефицитные состояния", - рассказал Кузин.
Он уточнил, что у пациентов с этими состояниями может не сформироваться адекватный иммунный ответ после базового курса прививок.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ)рекомендовала вводить третью дозу людям в возрасте от 60 лет, если они вакцинировались CoronaVac. Если в наличии не будет этого препарата, его можно заменить другим. Дополнительную дозу будут вводить от 28 дней до 3 месяцев после второй прививки.
Как пояснил член штаба, председатель НТГЭИ Федор Лапий, бустерная доза обычно вводится через шесть месяцев для усиления или восстановления полученной ранее защиты,
Кроме этого, бустерную дозу смогут получить те, кто отправляется в страны, которые нуждаются в третьей прививке.
Лапий не исключил, что в ближайшее время список людей, кому принадлежит ревакцинация, могут расширить.
Как считают в НТГЭИ, ревакцинацию лучше делать преимущественно мРНК вакцинами, но необязательно делать тем же препаратом, которым делали первые две прививки.
Если полный курс проводился препаратом Moderna, третий укол может быть вакциной Pfizer, и наоборот. После двух доз AstraZeneca допускается третий укол вакциной мРНК.
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Короновак такой короновак...
Это заявление минздрава - косвенное тому подтверждение, есть еще и заявление зебильной генпрокурорши, которая при всем желании, не может закрывать на это глаза.
И что взять от проплаченного троля, который расхваливает даже Спутник, эффективность которого мы все наблюдаем в вакцинированной на 50% России.
А мо, ты и есть тот самый степанов?
Куртка не жмет?
Бо нормальный человек в моем посте получил информацию, что для получения иммунитета, лучше уколоть признанный в мире препарат, что вызывает у тебя приступ эпилепсии.
Имеешь отношение к поставкам разного бесполезного дерьма?
Я ни разу не призывал отказываться от вакцинации, как ты тут киздишь.
Я, дочь и зять вакцинировались файзером, жена - модерной, и других к этому склоняю.
Щасим - пнх!
Хоть среди них есть и Ковид-пациенты, бОльшая часть этих поступлений - люди, кто весь прошлый год боялся обращаться за помощью в больницы, дабы избежать контакта с ковид-больными, и теперь их хронические болезни зашли в тупиковые фазы... а также, отмечают медсестры - очень много пациентов с тромбами, проблемами с дыханием, миокардитами и после попыток самоубийства.... 🤔🤔🤔
Где-то уже был подобный перечень недугов/осложнений.... нет?
Надзор FDA за безопасностью вакцин против COVID-19:
ПРОЕКТ рабочего списка возможных нежелательных явлений:
Синдром Гийена-Барре
Острый диссеминированный энцефаломиелит
Поперечный миелит
Энцефалит / миелит / энцефаломиелит / менингоэнцефалит / менингит / энцефалопатия
Судороги / припадки
Инсульт
Нарколепсия и катаплексия
Анафилаксия
Острый инфаркт миокарда
Миокардит / перикардит
Аутоиммунное заболевание
Летальные исходы
Исходы беременности и родов
Другие острые демиелинизирующие заболевания
Неанафилактические аллергические реакции
Тромбоцитопения
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание
Венозная тромбоэмболия
Артрит и артралгия / боль в суставах
Болезнь Кавасаки
Мультисистемный воспалительный синдром у детей
Болезнь, усиленная вакциной
https://www.fda.gov/media/143557/download
Как раз люди с такими заболеваниями и боялись больше всего ковида, поэтому никуда не выходили, абсолютно логично. Тем у кого например проблемы с суставами чего им паниковать особо, а представь что у тебя итак проблемы с тромбами - то ковид это почти смертный приговор. Я бы тоже на их месте и близко к больницам не подходил.
Учитывая количество дебилов, не желающих вакцинироваться, остатки не использованных вакцин просто сольют в канализацию, но не дадут сделать бустерную вакцинацию желающим?
И еще. Этот указ не закон, а просто подзаконный акт, как и куча нелепых указов, которые будут https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3334288-prikaz-ob-obazatelnoj-vakcinacii-obzalovali-v-oask.html обжалованы и отменены в судах.