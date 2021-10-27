Смертельное ДТП в Харькове: подросток-водитель Infiniti задержан, ему грозит до 8 лет лишения свободы, - полиция. ВИДЕО

Полиция задержала водителя, повлекшего смертельную аварию в Харькове. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство. В результате ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля Chevrolet. Трое пассажиров Infiniti находятся в реанимационном отделении больницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Автопроисшествие произошло 26 октября 2021 около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet.

В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имеют.

Осуществляется комплекс всех необходимых мер по установлению обстоятельств происшествия, отрабатываются записи с камер видеонаблюдения.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Водитель Infiniti задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В соответствии с санкцией статьи ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.