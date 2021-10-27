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Новости Борьба с коронавирусом
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Минцифры и Минздрав минимизируют процент отказов выдачи COVID-сертификатов в "Дії", - Федоров

Минцифры и Минздрав минимизируют процент отказов выдачи COVID-сертификатов в

Министерство здравоохранения и Минцифры работают над совершенствованием Электронной системы здравоохранения, чтобы минимизировать процент отказов выдачи COVID-сертификатов в приложении "Дія".

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Наиболее сложный вызов сейчас - это минимизировать ошибки врачей при занесении данных о вакцинации, из-за которой мы имеем ужасную конверсию - не можем выдать сертификат всем желающим и огромный негатив наших пользователей", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что по законодательству ошибку может исправить только врач, который делал вакцину и подписал запись своей электронной подписью.

"Но ни в коем случае нельзя тут винить врачей, они сейчас работают в сложнейших условиях, а правила формирования сертификата являются новыми и непростыми. Совместно с Минздравом и НСЗУ мы четко классифицировали все ошибки, регулярно проводятся обучения врачей. Наиболее распространенные ошибки - это неверное указание серии и кодов вакцин (это необходимо для избегания ввода левых записей), номеров вакцинации, создание дублирующих записей или же неполные данные в электронной системе здравоохранения", - отметил Федоров.

"Мы хотим как можно скорее разгрузить процесс и автоматизировать внесение этих данных. Стоит понимать, что врачи работают с электронной системой через МИСы (медицинские информационные системы). После детального анализа мы в ближайшие 2 недели готовим серию обновлений электронной системы здравоохранения, по результатам которой планируем уменьшить количество негативных ответов на 50-70%", - добавил глава Минцифры.

Также читайте: Тем, кто подделывает приложение "Дія" необходимо приготовиться к получению "паспорта заключенного", - Федоров

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4903) сертификат (227) Минцифры (317) Дія (426) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+4
Стільки піару на тій Дії було, а в решті решт це засіб, щоб зібрати усі відомості про особу.

1. Зареєструвався у березні у тій Дії на вакцинацію. Чекав поки запросять. Не дочекався, сам пішов і зробив щеплення.
2. Навіть внутрішній сертифікат про вакцинацію не надає, якщо не має ID-картки, чи закордонного біометричного паспорту.
3. Уже з"явилася підробка тієї дії із паспортом, сертифікатами, тощо. Це про т.з. захищеність
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27.10.2021 10:28 Ответить
+2
Не пиши бред. Дия лишь показывает то, что и так уже ДАВНО есть в госреестрах.
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27.10.2021 10:47 Ответить
+1
Брешеш ти. Я конкретно вказав три пункта. А ти якусь маячню несеш.
P.S. В Держреєстрах іще і банківські рахунки, і прив"язка до сматфона, що вирахувати місце положення
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27.10.2021 11:11 Ответить
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Стільки піару на тій Дії було, а в решті решт це засіб, щоб зібрати усі відомості про особу.

1. Зареєструвався у березні у тій Дії на вакцинацію. Чекав поки запросять. Не дочекався, сам пішов і зробив щеплення.
2. Навіть внутрішній сертифікат про вакцинацію не надає, якщо не має ID-картки, чи закордонного біометричного паспорту.
3. Уже з"явилася підробка тієї дії із паспортом, сертифікатами, тощо. Це про т.з. захищеність
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27.10.2021 10:28 Ответить
Не пиши бред. Дия лишь показывает то, что и так уже ДАВНО есть в госреестрах.
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27.10.2021 10:47 Ответить
Брешеш ти. Я конкретно вказав три пункта. А ти якусь маячню несеш.
P.S. В Держреєстрах іще і банківські рахунки, і прив"язка до сматфона, що вирахувати місце положення
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27.10.2021 11:11 Ответить
Шоб ты понимал, даже если у тебя "кнопочная нокия с фонариком", твоё местоположение логгируется и хранится у провайдеров мобильной связи довольно продолжительное время, а твоя личность вычисляется элементарно, даже если у тебя припейд без привязки к паспорту. Твои банковские счета финмониторятся совершенно вне зависимости от того, поставил ты себе Дию в смартфон, или нет.
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27.10.2021 11:14 Ответить
Мої банківські рахунки моніторитися не можуть по визначенню, бо там не має що моніторити. По таких сумам не моніторять, тільки якщо в Дії так захочуть, щоб до*батися. І телефон був неавторизованим, ну поки в дію не попав
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27.10.2021 11:17 Ответить
Ты крайне наивный человек.
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27.10.2021 11:28 Ответить
Що конспіролог?
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27.10.2021 11:35 Ответить
Я знаю, как это работает. И лично видел аппаратуру на АТС провайдеров, где осуществляется мониторинг и прослушка. Кстати, все эти байки про "если звук щёлкает" или "аккумулятор быстро рзряжается", "значит слушают" - тоже байка. Конторы слушают прямо на станции декодированный сигнал. Телефон при этом работает как обычно. Вот если тебя леваки слушают, тогда будет подстановка фейковой БС и т.п. - там могут быть изменения в качестве связи, но и то, вероятнее всего, ты ничего не заметишь.
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27.10.2021 11:41 Ответить
Ну, нехай собі слухає той робот. Заради Бога. Ключові слова у моїх розмовах самі звичайні. Просто слухають вони аноніма, а от коли я щось бовкну, то тоді, можливо можуть зацікавитися. А так завдяки дії, можуть тепер слухати цілеспрямовано за Ф.І.Б
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27.10.2021 11:47 Ответить
Они и так знают, как тебя зовут
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27.10.2021 11:48 Ответить
Тепер - так. А раніше як могли знати?
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27.10.2021 12:03 Ответить
И раньше точно так же, но другими инструментами. Оперативная работа не вчера придумана и отточена до совершенства.
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27.10.2021 12:06 Ответить
Ну, насмішили . У них там самих х*р знає що робиться, одне одного намагаються повбивати, а на чолі лейтенат
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27.10.2021 12:09 Ответить
Шоб ты понимал, руководство меняется а оперы работают.
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27.10.2021 12:14 Ответить
У "оперів", я думаю, фізично часу не дістане, щоб усіма підряд громадянами займатися. Тим більше, без дозволу суду.

Доречі, якщо Вас чи ваших родичів, цікавить, чи брало Вас в розробку місцеве КДБ СРСР, то це тепер можна взнати в СБУ
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27.10.2021 12:22 Ответить
Вот современные средства сокращают время на выполнение мероприятий
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27.10.2021 12:27 Ответить
Дия - это не только мобильное приложение, но еще и портал. Так вот, на последнем вполне успешно можно получить сертификат даже без наличия электронных документов.
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27.10.2021 11:15 Ответить
Пробував і на сайті дія. Відповідь та ж сама. мало того, при намаганні отримати цей сертифікат у сімейного лікаря історія така ж сама (без закордонного паспорта) не видають. Тільки виписка з моєї мед. картки.
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27.10.2021 11:20 Ответить
В мене все аналогічно . Просто ці зе , як казав Порошенко будку собачу не здатні зробити , тому в них і виходять такими "діджиталізація і оцифрування"- зебіли !
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27.10.2021 12:05 Ответить
От така захищена Дія, що навіть 21-річний хлопець самотужки розробив застосунок для смартфонів, який за дизайном був ідентичним із державним застосунком "Дія". У програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні".
А далі буде, адже ніяких захисних елементів, як то водяні знаки, захисні стрічки та ін. не потрібні. 100 грн. і у тебе купа липових документів, які ти можеш міняти як хочеш. От така "держава в смартфоні"

Дія - ДИСКРЕДИТОВАНА!
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27.10.2021 11:33 Ответить
можна створити кілька сайтів з назвою Дія і схожим дизайном,
але це не буде мати жодного відношення до справжньої Дії..

треба дивитися уважно куди заходите і
не вестися на фішинг
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27.10.2021 11:55 Ответить
Доречі, і це зайвий ризик.
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27.10.2021 12:06 Ответить
 
 