Минцифры и Минздрав минимизируют процент отказов выдачи COVID-сертификатов в "Дії", - Федоров

Министерство здравоохранения и Минцифры работают над совершенствованием Электронной системы здравоохранения, чтобы минимизировать процент отказов выдачи COVID-сертификатов в приложении "Дія".

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Наиболее сложный вызов сейчас - это минимизировать ошибки врачей при занесении данных о вакцинации, из-за которой мы имеем ужасную конверсию - не можем выдать сертификат всем желающим и огромный негатив наших пользователей", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что по законодательству ошибку может исправить только врач, который делал вакцину и подписал запись своей электронной подписью.

"Но ни в коем случае нельзя тут винить врачей, они сейчас работают в сложнейших условиях, а правила формирования сертификата являются новыми и непростыми. Совместно с Минздравом и НСЗУ мы четко классифицировали все ошибки, регулярно проводятся обучения врачей. Наиболее распространенные ошибки - это неверное указание серии и кодов вакцин (это необходимо для избегания ввода левых записей), номеров вакцинации, создание дублирующих записей или же неполные данные в электронной системе здравоохранения", - отметил Федоров.

"Мы хотим как можно скорее разгрузить процесс и автоматизировать внесение этих данных. Стоит понимать, что врачи работают с электронной системой через МИСы (медицинские информационные системы). После детального анализа мы в ближайшие 2 недели готовим серию обновлений электронной системы здравоохранения, по результатам которой планируем уменьшить количество негативных ответов на 50-70%", - добавил глава Минцифры.

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