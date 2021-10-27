Минцифры и Минздрав минимизируют процент отказов выдачи COVID-сертификатов в "Дії", - Федоров
Министерство здравоохранения и Минцифры работают над совершенствованием Электронной системы здравоохранения, чтобы минимизировать процент отказов выдачи COVID-сертификатов в приложении "Дія".
Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Наиболее сложный вызов сейчас - это минимизировать ошибки врачей при занесении данных о вакцинации, из-за которой мы имеем ужасную конверсию - не можем выдать сертификат всем желающим и огромный негатив наших пользователей", - говорится в сообщении.
Министр отметил, что по законодательству ошибку может исправить только врач, который делал вакцину и подписал запись своей электронной подписью.
"Но ни в коем случае нельзя тут винить врачей, они сейчас работают в сложнейших условиях, а правила формирования сертификата являются новыми и непростыми. Совместно с Минздравом и НСЗУ мы четко классифицировали все ошибки, регулярно проводятся обучения врачей. Наиболее распространенные ошибки - это неверное указание серии и кодов вакцин (это необходимо для избегания ввода левых записей), номеров вакцинации, создание дублирующих записей или же неполные данные в электронной системе здравоохранения", - отметил Федоров.
"Мы хотим как можно скорее разгрузить процесс и автоматизировать внесение этих данных. Стоит понимать, что врачи работают с электронной системой через МИСы (медицинские информационные системы). После детального анализа мы в ближайшие 2 недели готовим серию обновлений электронной системы здравоохранения, по результатам которой планируем уменьшить количество негативных ответов на 50-70%", - добавил глава Минцифры.
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1. Зареєструвався у березні у тій Дії на вакцинацію. Чекав поки запросять. Не дочекався, сам пішов і зробив щеплення.
2. Навіть внутрішній сертифікат про вакцинацію не надає, якщо не має ID-картки, чи закордонного біометричного паспорту.
3. Уже з"явилася підробка тієї дії із паспортом, сертифікатами, тощо. Це про т.з. захищеність
P.S. В Держреєстрах іще і банківські рахунки, і прив"язка до сматфона, що вирахувати місце положення
Доречі, якщо Вас чи ваших родичів, цікавить, чи брало Вас в розробку місцеве КДБ СРСР, то це тепер можна взнати в СБУ
А далі буде, адже ніяких захисних елементів, як то водяні знаки, захисні стрічки та ін. не потрібні. 100 грн. і у тебе купа липових документів, які ти можеш міняти як хочеш. От така "держава в смартфоні"
Дія - ДИСКРЕДИТОВАНА!
але це не буде мати жодного відношення до справжньої Дії..
треба дивитися уважно куди заходите і
не вестися на фішинг