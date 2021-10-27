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Ситуация вокруг закона об олигархах является свидетельством узурпации власти в Украине, - Климпуш-Цинцадзе

Ситуация вокруг закона об олигархах является свидетельством узурпации власти в Украине, - Климпуш-Цинцадзе

Ситуация вокруг голосования в парламенте за законопроект об олигархах свидетельствует о желании Офиса президента узурпировать власть и превратить парламент в ручной орган, заявила народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала "Украина 24".


"Мы видим, что уже в определенный период времени идет такая ползучая узурпация власти президентом [Владимиром] Зеленским вопреки тому, что по Конституции мы парламентско-президентская республика. Та процедура, согласно которой был принят закон, свидетельствует о том, что парламент в понимании сегодняшней власти не является местом для дискуссии. И это очень тревожные колокольчики", – считает политик.

По ее словам, что Офис президента уже давно в ручном режиме руководит правительством и сейчас хочет полностью ликвидировать субъектность парламента.

"Подбираются под управление те даже органы, которые должны быть независимыми, – это чрезвычайно тревожные колокольчики", – добавила Климпуш-Цинцадзе.
***
Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства тогдашнего спикера Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку к закону.

Новый глава парламента Руслан Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе об олигархах.

По мнению Разумкова, Зеленский должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Автор: 

Климпуш-Цинцадзе Иванна (385) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+9
не кого угодно,а конкретно Порошенко. этот пигмей 2,5 года ведёт борьбу именно с Порошенко,на остальное ему насрать.
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27.10.2021 10:27 Ответить
+8
Климпуш-Цинцинадзе права. Принять вместо закона какую-то двусмысленную туфту и потом под эту туфту подгонять кого-угодно, но конечно не олигархов.
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27.10.2021 10:22 Ответить
+6
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27.10.2021 10:20 Ответить
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27.10.2021 10:20 Ответить
Климпуш-Цинцинадзе права. Принять вместо закона какую-то двусмысленную туфту и потом под эту туфту подгонять кого-угодно, но конечно не олигархов.
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27.10.2021 10:22 Ответить
не кого угодно,а конкретно Порошенко. этот пигмей 2,5 года ведёт борьбу именно с Порошенко,на остальное ему насрать.
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27.10.2021 10:27 Ответить
В борьбе за СМИ можно подгонять кого-угодно даже редактора Цензор.Нет.
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27.10.2021 10:34 Ответить
Та не з фуйлом же йому воювати? Там бізнес. Кому Бубину лайнопродукцію втюхувати, як не мокшанським поствоскам?
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27.10.2021 10:39 Ответить
Если в течение месяца после принятия закона за решеткой окажется Фирташ, Бойко, Коломойский, ахметов, Добкин, Герега и прочие прочие кукловоды Зеленского - закон отличный, если нет - все єто профанация
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27.10.2021 10:25 Ответить
не стоит ждать так долго. это профанация,ежу понятно.
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27.10.2021 10:28 Ответить
Мы уже слишко долго ждали до сих пор. Некоторые ожидали успехов от его Декрета а Мире, потом ждали от декрета о Земле.
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27.10.2021 10:36 Ответить
Депутаты, которые кормятся с рук перечисленных тобой олигархов как раз и поддержали этот закон по указке своих хозяев, потому что им этот закон как раз им не угрожает. Мелкий дрыщ бубочка продвигает этот "закон" только с одной целью, забрать у Пороха его телеканалы. Но найвелычнишый и его коМАНДА настолько тупые, что не видят, что Бандюковичу это не помогло. И всему стаду этих ЗЕбанутых шакалов тоже не поможет.
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27.10.2021 10:50 Ответить
Ситуация вокруг голосования в парламенте за законопроект об олигархах свидетельствует о желании Ермака узурпировать власть
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27.10.2021 10:28 Ответить
Посмотрите просто на эту надменную хвастливую рожу шута-недомерка и его манеры. Тут и физиогномистом не нужно быть чтобы понять, что это потенциальный диктатор с манией величия, злопамятный и подлый. Фу, даже говорить об этом гаденыше не хочется
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27.10.2021 10:31 Ответить
Эту ЗЕленую кучку навоза, бубочку оманского в садике и школе все дразнили и пинали за мелкий рост и у него развился комплекс неполноценности, и теперь он пытается отигариться на всех, кто больше его.
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27.10.2021 10:42 Ответить
Как некоторьім хочется вернуться в паламентское "болото" времен одиозного Мороза , но Украине єто не нужно.
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27.10.2021 10:32 Ответить
Перед тим, як вставляти "розумний" коментар та розписуватись під словесною дриснею за всю Україну, спершу навчися писати без помилок.
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27.10.2021 12:30 Ответить
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27.10.2021 12:46 Ответить
Олигархи забили тревогу ))
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27.10.2021 10:35 Ответить
Олігархи скупають депутатів, щоб пришвидшити прийняття закону про деолігархізацію узурпацію. Їм потрібен кишеньковий узурпатор, при якому їх статки ростуть в рази.
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27.10.2021 10:41 Ответить
что проще - проплатить 200 депутатам или брату Ермака?
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27.10.2021 10:43 Ответить
Сначала пусть погибнут олигархи одной стороны. Затем другой. И наступит счастье ))
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27.10.2021 10:36 Ответить
Від чого воно настане? Конкретніше, будь ласка.
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27.10.2021 10:42 Ответить
Ігор примітив.
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27.10.2021 12:34 Ответить
а вот при Петре Алексеиче не было никакой узурпации власти)))))))
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27.10.2021 10:48 Ответить
Военное положение Порошенко ввел всего на 30 дней... и то Чуть не обосрались,нашел узурпатора...чувак иногода думай не майонезом а умом
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27.10.2021 10:58 Ответить
а про Юрика Луценка ты уже забыл...
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27.10.2021 11:22 Ответить
Де вас таких ідіотів знаходять?) Порошенко вже як два роки НЕ президент! Він програв вибори. Про яку тоді узурпацію влади ти хрюкаєш, хахол?
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27.10.2021 12:33 Ответить
О Порошенковской"узурпации власти"будем вскоре только мечтать
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27.10.2021 13:31 Ответить
Хунта Кучмы разрослась и расползлась до полного ОлигарХАТА Зеля его завалил офшорами и Вагнергейтами...,и прочими Прибамбасами типа мильярд деревьев за одну ночь...,чувак круче Черчилля с Рузвельтом...Зуб даю...
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27.10.2021 10:56 Ответить
петины песики до сих пор так и не поняли - им и без всякой "узурпации" НИКАКАЯ власть больше не светит!
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27.10.2021 11:36 Ответить
та да. прям гулаг. 37 год.
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27.10.2021 14:52 Ответить
 
 