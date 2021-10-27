В Киеве установлен новый трагичный рекорд по суточной смертности от COVID-19: умерли 54 человека, в том числе годовалый малыш. КАРТА
За сутки в Киеве выявили 1416 новых случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 254 337), умерли 54 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
Так, за сутки заболели 744 женщины в возрасте от 18 до 100 лет, 493 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 95 девочек от 4 дней до 17 лет и 84 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.
Зафиксировано 54 летальных исхода от вируса (в общей сложности 5991): 23 женщины от 52 до 97 лет, 30 мужчин от 44 до 93 лет, 1 мальчик в возрасте 1 года.
Также за сутки госпитализировали 150 больных коронавирусом и 413 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Вместе с тем, 573 человека преодолели коронавирус (всего 227 334).
Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Дарницком (247), Деснянском (176) и Святошинском (162).
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Сколько из умерших было вакцинировано ?
сколько из заболевших вакцинировано?
Дельта и молодых косит - потому в цивилизованных странах уже решились вакцинировать и детей от 5 лет и старше.
В курортном Моршине на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.
Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, информирует https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3339071-eksperiment-minzdrava-v-vakcinirovannom-morsine-net-gospitalizirovannyh-s-covid19.html Укринформ.
"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые фиксируют в сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября. - Ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением "Дельта"-штамма имеем такую тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.
Летальных случаев нет ВООБЩЕ.
Якщо дані Києва поділити на 500 (в стільки разів Київ більше Моршина), то отримаєм цифри того же порядку, наприклад, число померлих за добу - 54 /500 = 0,1. Можно вважати, що їх немає взагалі
На замечания все антимасочники реагируют агрессивно. С криками - да ты знаешь кто я такой! это все незаконно!
самое печальное, что судя по амбалам-антимасочникам, они скорее всего выживут..