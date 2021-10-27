В Киеве установлен новый трагичный рекорд по суточной смертности от COVID-19: умерли 54 человека, в том числе годовалый малыш. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 1416 новых случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 254 337), умерли 54 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Так, за сутки заболели 744 женщины в возрасте от 18 до 100 лет, 493 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 95 девочек от 4 дней до 17 лет и 84 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

Зафиксировано 54 летальных исхода от вируса (в общей сложности 5991): 23 женщины от 52 до 97 лет, 30 мужчин от 44 до 93 лет, 1 мальчик в возрасте 1 года.

Также за сутки госпитализировали 150 больных коронавирусом и 413 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Вместе с тем, 573 человека преодолели коронавирус (всего 227 334).

Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Дарницком (247), Деснянском (176) и Святошинском (162).