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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве установлен новый трагичный рекорд по суточной смертности от COVID-19: умерли 54 человека, в том числе годовалый малыш. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 1416 новых случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 254 337), умерли 54 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Так, за сутки заболели 744 женщины в возрасте от 18 до 100 лет, 493 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 95 девочек от 4 дней до 17 лет и 84 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

Зафиксировано 54 летальных исхода от вируса (в общей сложности 5991): 23 женщины от 52 до 97 лет, 30 мужчин от 44 до 93 лет, 1 мальчик в возрасте 1 года.

Также за сутки госпитализировали 150 больных коронавирусом и 413 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Вместе с тем, 573 человека преодолели коронавирус (всего 227 334).

Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Дарницком (247), Деснянском (176) и Святошинском (162).

В Киеве установлен новый трагичный рекорд по суточной смертности от COVID-19: умерли 54 человека, в том числе годовалый малыш 01

карантин (16729) Киев (25683) Кличко Виталий (4652) рекорд (246) смертность (268) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Статистика не полная

Сколько из умерших было вакцинировано ?

сколько из заболевших вакцинировано?
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27.10.2021 10:36 Ответить
+3
Хоч щось треба робити! Самий простий спосіб - перевести учнів та студентів на дистанційне навчання. Діти дуже швидко переносять вірус з тісних класів до дому: до батьків та бабусів і дідусів. Також в транспорті повно молоді, здебільшого без масок. Як канікули закінчились - одразу пішов спалах
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27.10.2021 10:42 Ответить
+3
у меня за окном что ни вечер - сирены скорых воют, а в маршрутке вчера ПОЛОВИНА без масок. Включая водителя.
На замечания все антимасочники реагируют агрессивно. С криками - да ты знаешь кто я такой! это все незаконно!
самое печальное, что судя по амбалам-антимасочникам, они скорее всего выживут..
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27.10.2021 10:53 Ответить
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Статистика не полная

Сколько из умерших было вакцинировано ?

сколько из заболевших вакцинировано?
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27.10.2021 10:36 Ответить
Хоч щось треба робити! Самий простий спосіб - перевести учнів та студентів на дистанційне навчання. Діти дуже швидко переносять вірус з тісних класів до дому: до батьків та бабусів і дідусів. Також в транспорті повно молоді, здебільшого без масок. Як канікули закінчились - одразу пішов спалах
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27.10.2021 10:42 Ответить
Щеплюватись не хочуть старі пердуни, а страждати повинні діти і студенти?
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27.10.2021 10:52 Ответить
ну как бы да - ковид не разбирает возраста. Вон, умер младенец, годика не было.
Дельта и молодых косит - потому в цивилизованных странах уже решились вакцинировать и детей от 5 лет и старше.
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27.10.2021 10:54 Ответить
После эксперимента Минздрава по массовой вакцинации в Моршине нет ни одного госпитализированного с COVID-19, - мэр Ильницкий
В курортном Моршине на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.

Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, информирует https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3339071-eksperiment-minzdrava-v-vakcinirovannom-morsine-net-gospitalizirovannyh-s-covid19.html Укринформ.

"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые фиксируют в сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября. - Ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением "Дельта"-штамма имеем такую ​​тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.

Летальных случаев нет ВООБЩЕ.
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27.10.2021 10:51 Ответить
Вікіпедія говорить: Моршин - курортне містечко в Ліввській області. Населення 5874 людей. Ну яка може бути достовірна статистика від такого мізерного об'єма виборки?

Якщо дані Києва поділити на 500 (в стільки разів Київ більше Моршина), то отримаєм цифри того же порядку, наприклад, число померлих за добу - 54 /500 = 0,1. Можно вважати, що їх немає взагалі
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27.10.2021 11:51 Ответить
думаю не больше 2х процентов а учитывая покупные сертификаты, может и того меньше....
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27.10.2021 10:38 Ответить
Главное что Сорос не смог чипировать антиваксеров. И не прекращайте гулять и развлекаться. Да и в маршрутки поплотнее набивайтесь.
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27.10.2021 10:48 Ответить
очень жаль. А ведь у них был шанс улучшить свой генотип..
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27.10.2021 10:52 Ответить
у меня за окном что ни вечер - сирены скорых воют, а в маршрутке вчера ПОЛОВИНА без масок. Включая водителя.
На замечания все антимасочники реагируют агрессивно. С криками - да ты знаешь кто я такой! это все незаконно!
самое печальное, что судя по амбалам-антимасочникам, они скорее всего выживут..
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27.10.2021 10:53 Ответить
 
 