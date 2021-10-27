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Новости Силовики
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Киберполиция разоблачила создателя фейковой "Дії", им оказался 21-летний парень. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг, который полностью копировал дизайн "Дії". Им оказался 21-летний парень. Правонарушителю может грозить до шести лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент Киберполиции Национальной полиции.

Сообщается, что противоправную деятельность 21-летнего мужчины разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Запорожской области совместно со следователями Запорожского районного управления полиции и в сотрудничестве с представителями Минцифры.

"Злоумышленник разработал приложение для смартфонов, которое по дизайну было идентичным с государственным приложением "Дія". В фейковой программе юзерам предоставлялась возможность сделать для себя хоть какой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации COVID-19.

Свою разработку мужчина продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря ее применению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения. Также устанавливаются лица, которые приобрели приложение для предоставления правовой квалификации их действиям.

Киберполиция разоблачила создателя фейковой Дії, им оказался 21-летний парень 01

В доме фигуранта правоохранители провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тем, кто подделывает приложение "Дія" необходимо приготовиться к получению "паспорта заключенного", - Федоров

Процессуальное руководство осуществляет Вознесеновская окружная прокуратура Запорожья.

Киберполиция разоблачила создателя фейковой Дії, им оказался 21-летний парень 02
Фото: сайт полиции

правоохранительные органы (2970) силовики (2799) киберполиция (327) фейк (684) приложение (170) Дія (426)


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Топ комментарии
+28
Интересно, что 21 летний парень смог создать менее бажную Дию, а на оригинал тормозной, кривой и с дикими дырами в безопасности было потрачено тонны денег налогоплательщиков. Это планируют расследовать?
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27.10.2021 11:00 Ответить
+17
А вы понимаете, что это только начало? Что непродуманная идеология применение подобного рода приблуд, приведут еще и не к таким преступлениям? Неоднократно писалось для имбецила Федорова-доиграетесь. "Мы первые в мире НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ приравняли ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕФОНА К ДОКУМЕНТУ"! Идиоты! А тот в Израиле или США не могут сделат такое же? К серьезному делу подошли как к созданию дебильного шоу.
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27.10.2021 11:20 Ответить
+15
Дія, кажете? Цифровий паспорт, кажете? Придурки зелені, блін...
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27.10.2021 11:00 Ответить
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Тут максимум - нарушение авторских прав.
А так - можно делать такое же приложение ,только без надписи "Дия". Это если этот товарный знак у них зарегистрирован.
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27.10.2021 11:09 Ответить
подделка документов, в том числе и о совершеннолетии - вот тут он влип! Зря он на темную сторону поперся , можно было и на нормальных приложениях неплохо себя чухать...
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27.10.2021 11:12 Ответить
да нет. это не подделка документов. Даже не электронных у которых всегда имеется электронная подпись (HMAC документа, который пробивается по базе)
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27.10.2021 11:17 Ответить
Якщо це "підробка документів", то файл зі сканом п'ятисот гривень - це підробка грошових знаків! )))
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27.10.2021 11:45 Ответить
Втручання в роботу ЕОМ систем не бачу, але його за порушення авторських і суміжних прав можуть по цивілці взіпати розробники, власники і ті хто купив цю куйню в хакера. Кримінал чи адмінка може бути тільки тим хто використовував підробку, але треба доказати. Юзери самі не заявлять, та і 100грн фігня
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27.10.2021 11:11 Ответить
Тільки якщо "інтерфейс Дії" захищений авт.правом, але ж інтерфейс зазвичай типовий!
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27.10.2021 11:43 Ответить
Так, втручання там на 99,9% ніякого не було.
Була реалізація мобільного клієнта "Дії" у режимі "вільний митець". Якщо так і будуть просувати цю справу (по цій статті), то перспектив з грамотними адвокатами ніяких.
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27.10.2021 12:42 Ответить
на скільки зрозуміло зі статті, то таки втручання не було, просто програма з таким самим інтерфейсом, та й по факту підробки документа теж не було, тобто корситувач під виглядом документа з дії показував "документ" в цій програмі, мабуть нічого йому не буде, хоча цікаво було б підозру почитати.
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27.10.2021 16:50 Ответить
сестра попала в телевизор! счастлива, наверное)
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27.10.2021 11:12 Ответить
В Дии должна быть единственная информация - ИНН. А у проверяющего - доступ ко всем базам данных. Тогда это будет работать. Как в Штатах - номер соцстрахования - основной идентификационный признак, подтягивающий остальную информацию о "клиенте"
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27.10.2021 11:14 Ответить
При том при необходимости в Штатах сообщаются только четыре последние цифры из девяти карточки SSN (Social Security Number), а не так как наш идентификационный код полные ксерокопии которого есть в куче различных организаций и без которого наш паспорт как бы не действителен.
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27.10.2021 15:38 Ответить
Закончит богатым в американской тюрьме

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27.10.2021 11:15 Ответить
фейкова дія, фейковое дело.
Если не нароют исходники ,то и штрафа не будет за нарушение АП ( правда могут запугать так что сам все сдаст). Попалился полюбому с выводом бабла (жадность). Даже мошеничество не пришить (никого ж не кинул) и бабло незарегистрированное тоже (еще год не закончился ,отчитываться незачто).
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27.10.2021 11:17 Ответить
если речь о поддельных ковид сертфикатах в "Дие", то на самом деле, все может быть намного серьезнее по последствиям....
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27.10.2021 11:21 Ответить
А як я отсканую гривні, цей JPEG файл буде вважатися "підробкою грошей"???
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27.10.2021 11:42 Ответить
А чому ні? Сказано ж - держава в смартфоні!
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27.10.2021 11:53 Ответить
Тоді не буду на смартфоні більше дивитися порносайти, бо не хочу таку державу!
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27.10.2021 11:57 Ответить
І правильно! Краще все в натурі, в живу!
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27.10.2021 11:58 Ответить
но ведь никто не подделывал, Дию не вламывал, изминения не вносил. По сути агрегатор картинки на экране смартфона,внешне похожий на дию - розыгрыш ,не более. Хотя лепят 6 лет
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27.10.2021 11:57 Ответить
Хороший адвокат размажет. Не было вмешательства в работу других систем. Нарисовал что-то похожее, а кто как воспользовался - это вопрос к пользователю. Если ножом кого-то зарезали , какие претензии к изготовителю ножа?
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27.10.2021 14:50 Ответить
Какой дюже вумный молодой человек. Срочно его в киберполицию на перевоспитание.
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27.10.2021 11:19 Ответить
Т.е. сделать Дию ума хватило, а защитить ее на законодательном уровне - нет?
Дураку понятно, что статья фуфловая и притянута за уши.
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27.10.2021 11:20 Ответить
так от чего защищать, он просто интерфейс скопировал. Просто наивная продавщица Галя из супермаркета должна проверять QR-код специальным приложением, а она просто смотрит на экран телефона, видит что-то похожее на Дию и продает алкоголь / сигареты.
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27.10.2021 12:49 Ответить
О, ещё один спец коллцентра добавится.
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27.10.2021 11:23 Ответить
Цей хлопець ГЕНІЙ, що здатен ОДИН замінити увесь "творчий колектив" розробників "Дії". Таких не саджати треба, а приймати на роботу з величезною зарплатнею, щоб йому не кортіло розмінювати свій талант на 100-гривневі дрібниці. На роботу, де його діяльність буде контрольованою, звичайно.
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27.10.2021 11:23 Ответить
Ну не зовсім геній - спалився на тому, що приймав платежі на звичайну банківську картку монобанку...
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27.10.2021 12:43 Ответить
Ну какая тут ст 361, тут терракт улыбается на все 100%.
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27.10.2021 11:23 Ответить
пацан террорнул тебе мозг?
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27.10.2021 11:31 Ответить
Пямо в мозги всунул.
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27.10.2021 11:40 Ответить
Пфф, я он фейкового презедента виявив
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27.10.2021 11:25 Ответить
)))))))))))))) ПРОГРАМИ НА РОСІЙСЬКИХ СЕРВЕРАХ ЯК МОЖНА НАЙТИ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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27.10.2021 11:26 Ответить
Талантливый парень,жаль что государству они нужны только как преступники...
Созданы ли условия для самореализации молодежи в стране??? Вопрос, конечно, риторический (
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27.10.2021 11:29 Ответить
Ну, в принципі, цей хлоп і зараз міг би працювати з зарплатнею у пару десятків тисяч гривень, попит на таких фахівців є. Звичайно, що в США, наприклад, він мав би зарплатню у 6-8 тисяч доларів у місяць, і проблема якраз у цьому.
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27.10.2021 11:33 Ответить
в минцыфру понабирали родственников, шоли?
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27.10.2021 11:32 Ответить
не без этого... родственников там много. Ка ки во всех госсструктурах... к сожалению, как и в судах прокуратуре, да даже помощниках депутатов
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27.10.2021 11:52 Ответить
На 6 лет надо посадить интернет-жулика Фёдорова, обеспечивавшего поддержку криворогому шлимазлу на выборах тысячами фейковых ботов!
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27.10.2021 11:32 Ответить
Вчора і позавчора довелось мені відвідувати державні установи. Вхід лише при пред`явленні сертифікату вакцинації. Згенерував в тій самі сраній Дії, роздукував, щоб був на папірці і показую при вході. О, а у вас якийсь новий... І це контроль при вході в державну установу, пілять! Уяви навіть не мають, як той сертифікат виглядає, а ви хочете, щоб там хтось ще й QR-код сканував?
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27.10.2021 11:33 Ответить
Але оцьому затриманому хлопцю потрапити на роботу в державну установу не вдалося б ніколи, там усі айтішні посади зайняті безталанними, а часом просто тупими, родичами керівників цих установ. Без жодного винятку!
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27.10.2021 11:37 Ответить
после того, как сначала мвд, а потом депутаты освоят, как сделать скриншот из дії, и потом в пейнте написать в нем, что хочешь, демонстрируя результат на экране телефона, об этом приложении постараются поскорее забыть.
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27.10.2021 11:36 Ответить
Поясніть мені будь-ласка, я також працюю в IT сфері, і навіть відкрив цю статтю КК 361ч.2 щоб розібратись, а що конкретно цьому хлопцю інкримінують? Як я розумію, ніякого "втручання" нема, він просто написав доволі примітивну програму яка копіювала зовн.інтерфейс "Дія". А що той інтерфейс захищений авторським правом? Але ж звинувачують його не в порушенні авт.прав! Ця програма нічого не "зламувала" і нікуди не "проникала", ніяку інформацію не "видаляла". Встановлювали її за всланим бажанням, це ніякий не "вірус", чи троян. Окремого пункту, що не можна щось копіювати, в цій статті 361 не існує! А значить і злочину, по факту, нема! Звісно, хлопця залякали, але не він злочинець, а ті хто ПЕРШІ придумали, ради хайпу, розробити програму, яка ІМІТУЄ державні документи!!!
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27.10.2021 11:40 Ответить
Та ні, тут таки є за що зачипитись, казначейські білети теж "державні документи", а фальшивомонетники теж їх лише "імітують" Але, звичайно, притягнути хлопа до відповідальності буде непросто, якщо по Закону. Але в ментівні, фСБ(у) та плокулатулі вже давним давно практикують БЄСПРЄДЄЛ, тож може бути все, що завгодно.
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27.10.2021 11:49 Ответить
На банкнотах есть надпись - подделка преследуется по закону. Т.е. банкнота - это утвержденная форма с определенными средствами защиты от подделки, утвержденная Нацбанком. Кто утверждал интерфейс Дії? Чем интерфейс защищен, какими нормативными документами? Более того, информация которая отображается подлежит проверке через QR- код. Какие претензии если никто не хочет проверять? Это как если вы вместо сдачи деньгами, взяли фантики от конфет - кто кому доктор?
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27.10.2021 14:59 Ответить
Який ти вумний. Зроби щось подібне і тобі торба.
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27.10.2021 11:58 Ответить
Ніякої "торби", тому що в цьому нема складу злочину. А менти - ну так вони ще нещодавно "конфісковували" майнінгові ферми, типу "злочин". А потім приходили до мене - налаштуй, щоб ми самі могли "майніти"!
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27.10.2021 12:05 Ответить
То ти ще не уссикався у ментоських руках.
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27.10.2021 12:21 Ответить
Я займаюсь бізнесом с 1986 року. І те що менти - козли і скоти, і можуть побити, чи вбити, це я все знаю. Пережив і декілька "нальотів" УБОЗу, коли весь офіс клали "мордою в підлогу". Але це не означає, що на їхній "беспредел" не можна найти управу. В той раз коли УБОЗ "наїхав" ми занесли гроши в головну контору в Київі, і потім нас "кришували" і місцеві старалися нас навіть не помічати. Так що я далеко не "хлопчик", як на цьому відео той що написав програму
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27.10.2021 16:15 Ответить
"А ты не воруй".
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27.10.2021 16:17 Ответить
Ти або дурень, або мент, що, в принципі, те саме
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27.10.2021 16:20 Ответить
За твої податки мені дали освіту, квартиру в столиці, пенсію у 40 років, це точно всі ознаки дурня.
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27.10.2021 16:24 Ответить
Тобто, ти таки - мусор. Але не радуйся... Я в той час, коли займався бізнесом, податки платив одразу керівництву в МВС
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27.10.2021 19:08 Ответить
В труні немає карманів.
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27.10.2021 19:49 Ответить
Так у мусорів в цьому плані, так само як і у нас "пересічних" )))
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27.10.2021 19:54 Ответить
Нескажи, на посаді слідчого і оперативника я жив насиченим, цікавим життям. Наносився зброї, нарозкривався злочинів, наносився погон з зірочками, навчився на стаціонарах спеціальних школ і молодим пішов в інше життя, не пахаючи 25 років до 65.
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27.10.2021 20:10 Ответить
Хто ж заперечує... Романтика та молодість!
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27.10.2021 21:36 Ответить
І чогось ти не написав про дурня.
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27.10.2021 19:50 Ответить
зато есть статья за подделку документов.
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27.10.2021 12:35 Ответить
Картинка не может быть документом. Она дает средство проверки информации - QR-код. Считай его и лезь с ним в госреестр проверять. Тогда это работает. Если поверил картинке- сам дурак. Правда, неизвестно как это прописано в законодательстве. Если придурки из Минцифры прописали картинку на экране как документ, тогда ой, но в этом случае они должны сесть первыми.
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27.10.2021 15:04 Ответить
Преступника поймали. А этот страну сдает на глазах и можно.
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27.10.2021 11:45 Ответить
Так ему обесчаный мильон выдадут или опять наврали?
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27.10.2021 11:52 Ответить
Когда же вы думать научитесь, а не просто трындеть. Миллион за взлом дии, а не за написание копии
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27.10.2021 12:08 Ответить
Очень красивый взлом, как по мне, на более высоком уровне, чем ожидала Дия.
Покруче "Берегись автомобиля" будет.
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27.10.2021 21:27 Ответить
Отпустите парня!
Он не вмешивался в официальную Дию, сети или сервера.
Скоро научатся делать скриншот с Дии, и править его в фотошопе.
Показываешь картинку - и ву-а-ля.
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27.10.2021 12:16 Ответить
___эх,молодёЖь...прежде чем обналичивать и говорить все действия на камеру найдите хорошего адвоката.
тайну Золотого ключика на стоит сразу выдавать.А теперь придётся подключать СМИ и утверждать,что приложение было задумано в виде эксперимента для сравнения с оригиналом по себестоимости.....
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27.10.2021 12:20 Ответить
Единственное шо может требовать полиция - так это изменить дизайн приложения. Или название. И полиции придется ответить за незаконные обыски и конфискацию личного имущества пострадавшего.
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27.10.2021 12:29 Ответить
Вони зараз як арештують, то повертати буде кілька років
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27.10.2021 15:35 Ответить
Смешно, нарисовал оболочку и все он

то что в ней показывалось не проходило проверку по QR коду же
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27.10.2021 12:53 Ответить
Дать ему задание по Сбербанку России - бюджет подтянем
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27.10.2021 13:03 Ответить
Так це ж про справжню дію, жодної фейкової не існує. От і знайшовся справжній розробник цієї безтолкової програми
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27.10.2021 13:24 Ответить
Чому поліція порушує закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", зокрема, Статтю 9. Особи, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків.
7) особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
8) особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання.
Як можна стверджувати, що борешся за дотримання закону, порушуючи інші закони?
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27.10.2021 13:56 Ответить
Чому допит відбувається без присутності адвоката? Залякали хлопця на догоду безглуздій мінцифрі. Як можна довіряти таким держслужбовцям?
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27.10.2021 14:02 Ответить
В Японії є 20-и річний досвід з впровадження подібних технологій. Вони розробили спеціалізований смартфон з захищеним пр. забезп. по доступній(навіть для бідних) ціні. Він є єл документом на всі випадки життя і видається громадянам як паспорт.
Чому б ЗЄвладі не замовити щось подібне для українців?
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27.10.2021 14:25 Ответить
Відмити гроші, напевно важче буде
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27.10.2021 15:34 Ответить
Я не розумію за що хлопцю, інкримінують ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) ККУ?
Маячня якась.
Створила людина копію інтерфейсу Дії. До чого тут втручання в роботу комп"ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж?

Власне показав недолугість Дії, яку не модна сприймати рівнозначною документам
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27.10.2021 15:32 Ответить
Хлопцю потрібен добрий адвокат, який би публічно показав не тільки безглуздість обвинувачень, а й ламерний рівень процесу "цифрової трансформації", який, в цьому вигляді, просто дискредитує саму ідею, дозволяючи робити понти, а не реформи.
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27.10.2021 15:57 Ответить
Важко не погодитись із Вами. Але ж, як що б тут було нормальне судочинство, то і адвокат може б і не знадобився, а так, зважаючи на те скільки людей чи сидять, чи на дом. арешті ні за що, то перспективи тут не райдужні.

Хоча, можливо, хлопець і хотів, щоб його піймали. Ні, щоб надати Bitcoin - рахунок
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27.10.2021 16:16 Ответить
жалко хлопчика, не за .. собачий накидают ему годков в историю. и о каком вмешательстве идет речь? ну заскриншотил Дию, но он же не лез к серверам. он даже не понимает, что такое функционал (из допроса)
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27.10.2021 16:25 Ответить
Так если вебморда копируется полностью хромом?Поэтому и так просто симитировать работу приложения на стороне клиента.Он ничего не разрабатывал.Сделал просто и быстро.
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27.10.2021 16:40 Ответить
та не наказывайте...а возьмите к себе на работу - ну видно ж шо талант ))))
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27.10.2021 18:14 Ответить
А шо там делать скриншот этой дии? Устанавливаете на пк BlueStacks. Устанавливаете в нем дию. регитесь. запускаете нужный док. нажимаете кнопку принтскрин. редактируете. вуаля....
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28.10.2021 19:59 Ответить
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