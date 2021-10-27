Киберполиция разоблачила создателя фейковой "Дії", им оказался 21-летний парень. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг, который полностью копировал дизайн "Дії". Им оказался 21-летний парень. Правонарушителю может грозить до шести лет заключения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент Киберполиции Национальной полиции.
Сообщается, что противоправную деятельность 21-летнего мужчины разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Запорожской области совместно со следователями Запорожского районного управления полиции и в сотрудничестве с представителями Минцифры.
"Злоумышленник разработал приложение для смартфонов, которое по дизайну было идентичным с государственным приложением "Дія". В фейковой программе юзерам предоставлялась возможность сделать для себя хоть какой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации COVID-19.
Свою разработку мужчина продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря ее применению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты", - говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения. Также устанавливаются лица, которые приобрели приложение для предоставления правовой квалификации их действиям.
В доме фигуранта правоохранители провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
Процессуальное руководство осуществляет Вознесеновская окружная прокуратура Запорожья.
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А так - можно делать такое же приложение ,только без надписи "Дия". Это если этот товарный знак у них зарегистрирован.
Була реалізація мобільного клієнта "Дії" у режимі "вільний митець". Якщо так і будуть просувати цю справу (по цій статті), то перспектив з грамотними адвокатами ніяких.
Если не нароют исходники ,то и штрафа не будет за нарушение АП ( правда могут запугать так что сам все сдаст). Попалился полюбому с выводом бабла (жадность). Даже мошеничество не пришить (никого ж не кинул) и бабло незарегистрированное тоже (еще год не закончился ,отчитываться незачто).
Дураку понятно, что статья фуфловая и притянута за уши.
Созданы ли условия для самореализации молодежи в стране??? Вопрос, конечно, риторический (
Покруче "Берегись автомобиля" будет.
Он не вмешивался в официальную Дию, сети или сервера.
Скоро научатся делать скриншот с Дии, и править его в фотошопе.
Показываешь картинку - и ву-а-ля.
тайну Золотого ключика на стоит сразу выдавать.А теперь придётся подключать СМИ и утверждать,что приложение было задумано в виде эксперимента для сравнения с оригиналом по себестоимости.....
то что в ней показывалось не проходило проверку по QR коду же
7) особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
8) особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання.
Як можна стверджувати, що борешся за дотримання закону, порушуючи інші закони?
Чому б ЗЄвладі не замовити щось подібне для українців?
Маячня якась.
Створила людина копію інтерфейсу Дії. До чого тут втручання в роботу комп"ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж?
Власне показав недолугість Дії, яку не модна сприймати рівнозначною документам
Хоча, можливо, хлопець і хотів, щоб його піймали. Ні, щоб надати Bitcoin - рахунок