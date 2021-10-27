Во Вроцлаве до конца года начнет работу еще одно генконсульство Украины, - Кулеба
До конца года в польском Вроцлаве начнет работу генконсульство Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Так, по словам главы МИД, посол Украины в Польше уже 28 октября подпишет официальный договор о передаче пользования помещением для генконсульства.
"Руководитель учреждения назначен. И до конца года генконсультсво начнет официальную работу в интересах украинских граждан", - отметил Кулеба.
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