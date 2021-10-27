РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11538 посетителей онлайн
Новости
682 0

Во Вроцлаве до конца года начнет работу еще одно генконсульство Украины, - Кулеба

Во Вроцлаве до конца года начнет работу еще одно генконсульство Украины, - Кулеба

До конца года в польском Вроцлаве начнет работу генконсульство Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так, по словам главы МИД, посол Украины в Польше уже 28 октября подпишет официальный договор о передаче пользования помещением для генконсульства.

"Руководитель учреждения назначен. И до конца года генконсультсво начнет официальную работу в интересах украинских граждан", - отметил Кулеба.

Также читайте: Вид на жительство в Польше имеют 294 тыс. граждан Украины

Автор: 

консульство (470) Польша (8511) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 