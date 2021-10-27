Во Вроцлаве до конца года начнет работу еще одно генконсульство Украины, - Кулеба

До конца года в польском Вроцлаве начнет работу генконсульство Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так, по словам главы МИД, посол Украины в Польше уже 28 октября подпишет официальный договор о передаче пользования помещением для генконсульства.

"Руководитель учреждения назначен. И до конца года генконсультсво начнет официальную работу в интересах украинских граждан", - отметил Кулеба.

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