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Кулеба отправится в США для встречи с Блинкеном: обсудят Хартию стратегического партнерства

Кулеба отправится в США для встречи с Блинкеном: обсудят Хартию стратегического партнерства

Заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в Вашингтоне. Куда, соответственно, отправится министр иностранных дел Дмитрий Кулеба для встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщил Кулеба во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Дата определена, мы вскоре ее анонсируем совместно с США. Заседание состоится в Вашингтоне, соответственно, это будет мой визит к Энтони Блинкену", - сказал Кулеба.

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Он рассказал, что улетит в Штаты не один, с ним также отправятся представители разных министерств, ведомств Украины.

"Мы нацелены на максимальный результат. Завершаем проработку совместной обновленной Хартии стратегического партнерства, которую нам поручили принять президенты Байден и Зеленский именно на этом заседании", - резюмировал Кулеба.

Автор: 

Госдепартамент США (1853) переговоры (5073) США (27156) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Вот сейчас не жалко мне денег на перелеты. Судя по размерам помощи. И успехов с Байрактаром.
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27.10.2021 11:14 Ответить
Як би там не було, допомога все рівно буде на порядок менша ніж Ізраїлю.
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27.10.2021 11:24 Ответить
Какая страна,такая и допомога. В Израиле не воруют у себя.
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27.10.2021 11:30 Ответить
шопинг тур вобщем наметили...
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27.10.2021 11:14 Ответить
Да забембали вы уже свои жопы по миру катать за мои деньги! Чем вам видеоконференция не подходит? Сколько же вы,мрази,будете развлекаться за бюджетные деньги?!
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27.10.2021 11:17 Ответить
Обязательно на этой встрече поднять вопрос о поклонской. Это будет очень не хороший прецедент, если Кабо Верде, вообще разрешит этой кобыле присутствовать там в качестве посла.
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27.10.2021 11:20 Ответить
 
 