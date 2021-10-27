Украина попросит Германию больше не принимать торопливых решений по "Северному потоку-2", - Кулеба
Украина доведет до немецких партнеров свою позицию относительно "Северного потока 2" и продолжит добиваться применения Третьего энергетического пакета к его функционированию, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Что касается решения немецкого регулятора, то мы расстроены: уже есть позиция "Нафтогаза" по этому вопросу, то есть непосредственно компании, которая вовлечена в этот процесс. Мы донесем свою позицию немецким партнерам и будем просить их и работать с ними над тем, чтобы решения относительно "Северного потока 2" не принимались торопливо, быстро, без тщательного анализа и изучения", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр подчеркнул, что какими бы быстрыми не были действия немецкого регулятора, ключевым является привлечение Европейской комиссии к этому процессу.
"Конечная цель - это применение Третьего энергетического пакета к функционированию "Северного потока 2", - указал Кулеба.
Как сообщалось, министерство экономики ФРГ заключило, что сертификация газопровода "Северный поток 2" не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС. Минэкономики направило свои выводы регулятору - Федеральному сетевому агентству, которое рассматривает заявление оператора проекта Nord Stream 2 AG о сертификации в качестве независимого сетевого оператора.
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СП начали строить в 2016 г. и должны были закончить за 2 года. Германия (США, европа) дала нам дополнительные 3 года. Т.е. мы 5 лет сопли жевали, а теперь они "торопливо принимают решения" ...?
А что Украина делала все эти 5 лет для компенсации потерь от отсутствия транзита? Вспоминаются две цифры: среднегодовой доход от транзита - 2 млрд.$ и 30 млрд.$ - потери Украины от коррупции.
До немцев начнёт доходить, когда ***** начнёт полномасштабную войну в Украине с бомбёжками, а в Германию хлынут миллионы наших беженцев.
А до тебя и тогда не дойдёт.
Побриться не забудь.
просто потопа сделать каталог тампонированных скважин с именами владельцев
украинцы узнают много цикавого про лидеров, которых годами выбирают 😀😀
а правда совсем иная
взяли бы интервью у нефтяника или газовщика , которые бурят в Украине . Все онизнают что бурят и кому потом дарят . А когда кому-то из лидеров нужны гроши - вскрывают скважину и запускают под видом кацапского.
А украинцы платят за российский газ втридорога
И удивляются откуда у олигархов и президентов яхты и самолеты 😀😀😀
из личной беседы с украинскимнефтяником
...Крім «Укрнафти», у нас багато ліцензій захопили такі ділки, яких я умовно називаю «шуфричі». Перебуваючи при владі, вони за копійки фактично привласнили собі право на розвідку й розробку родовищ. А насправді вони і не приступали до роботи, вони лишень чекають слушного моменту, щоб перепродати свої права. https://zaxid.net/statti_tag50974/