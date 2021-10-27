Украина попросит Германию больше не принимать торопливых решений по "Северному потоку-2", - Кулеба

Украина доведет до немецких партнеров свою позицию относительно "Северного потока 2" и продолжит добиваться применения Третьего энергетического пакета к его функционированию, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается решения немецкого регулятора, то мы расстроены: уже есть позиция "Нафтогаза" по этому вопросу, то есть непосредственно компании, которая вовлечена в этот процесс. Мы донесем свою позицию немецким партнерам и будем просить их и работать с ними над тем, чтобы решения относительно "Северного потока 2" не принимались торопливо, быстро, без тщательного анализа и изучения", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр подчеркнул, что какими бы быстрыми не были действия немецкого регулятора, ключевым является привлечение Европейской комиссии к этому процессу.

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"Конечная цель - это применение Третьего энергетического пакета к функционированию "Северного потока 2", - указал Кулеба.

Как сообщалось, министерство экономики ФРГ заключило, что сертификация газопровода "Северный поток 2" не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС. Минэкономики направило свои выводы регулятору - Федеральному сетевому агентству, которое рассматривает заявление оператора проекта Nord Stream 2 AG о сертификации в качестве независимого сетевого оператора.