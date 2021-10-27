Financial Times о шантаже "Газпрома": Россия предложила Молдове дешевый газ в обмен на отказ от евроинтеграционных реформ
Российский "Газпром" предложил Молдове скорректировать соглашение о свободной торговле с ЕС. Россияне предложили отложить согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка в обмен на более дешевый газ для страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
"Газпром" сказал, что снизит цену, если страна будет готова внести поправки к своему соглашению о беспошлинной торговле с ЕС. Он также хотел, чтобы Молдова отложила имплементацию правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и усиления конкуренции, подчеркивается в статье.
Кремль рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического урегулирования с Молдовой после того, как в прошлом году к власти пришла президент Майя Санду. Аналитики в сфере энергетики предполагают, что Россия использует позицию "Газпрома" как единого поставщика в Молдову, чтобы оказать давление на правительство страны, которое стремится покинуть орбиту Москвы в направлении Запада, пишет издание.
"Россияне бьют по стране в самое слабое место, в самый неподходящий момент", - сообщил один из источников, который принимал участие в переговорах.
Официальные лица Молдавии встретятся в среду в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, пишет FT.
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Но для умственно отсталого народа под название сруские, это конечно же одно и тоже)
дуня, а ну-ка расскажи нам как ЕС убивает, травит, взрывает на территории рашки
Дай рецепт, що реформи спрацювали миттєво.
И потом это Украина предлагает постоянно ужесточить контроль над пересечением людей и товаров на приднестровском участке границы Молдовы, которая просила неоднократно отложить этот процесс, последний раз просила в конце августа, чтобы введение в действие с 1 сентября уже согласованного межправительственного соглашения (в интересах суверенитета Молдовы) опять отложили.
Але потрібно ще близько 1 мільярда.
А кацапи вимагають у Кишинева негайно погасити борг (більше 700 млн $), який накопичився за багато років у Придністров'я, - бо молдавські сєпари за газ не платять, але користуються ним.
От такий от фінт ушамі.
Они все сделают для нас
На молдованах метод отработаем
А после с немцами успешно поработаем ...
Если Украина скоро вступит в НАТО
Или вдруг Сердючка запоет про нас
Злится мы не будем
Ссориться не надо
Мы возьмем и перекроем Украине газ!
Бабця цапика старого
Волiла продати
Й не могла зложити цiну-
Стала знемагати.
Цапик вiльний скаче мило:
Пережив бабусю,
Тiльки жаль, що ii жаднiсть
Не взяла могила.
ЗЫ... скоро, совсем скоро... Одним словом, хутину пришла трында. Главное, шобы кремлядь заклеймила его позором, как и Сталина, затем шобы перегрызись между собов. Вернем с Молдовой и Приднестровье, и Крым, и Донбасс.