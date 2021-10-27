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Financial Times о шантаже "Газпрома": Россия предложила Молдове дешевый газ в обмен на отказ от евроинтеграционных реформ

Financial Times о шантаже

Российский "Газпром" предложил Молдове скорректировать соглашение о свободной торговле с ЕС. Россияне предложили отложить согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка в обмен на более дешевый газ для страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

"Газпром" сказал, что снизит цену, если страна будет готова внести поправки к своему соглашению о беспошлинной торговле с ЕС. Он также хотел, чтобы Молдова отложила имплементацию правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и усиления конкуренции, подчеркивается в статье.

Кремль рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического урегулирования с Молдовой после того, как в прошлом году к власти пришла президент Майя Санду. Аналитики в сфере энергетики предполагают, что Россия использует позицию "Газпрома" как единого поставщика в Молдову, чтобы оказать давление на правительство страны, которое стремится покинуть орбиту Москвы в направлении Запада, пишет издание.

"Россияне бьют по стране в самое слабое место, в самый неподходящий момент", - сообщил один из источников, который принимал участие в переговорах.

Читайте также: Зеркаль о газовом давлении РФ на Молдову: Там очень критическая ситуация, это первый звонок. Украина следующая

Официальные лица Молдавии встретятся в среду в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, пишет FT.

Автор: 

Газ (10237) Газпром (3185) евроинтеграция (2124) Молдова (1886) россия (96200) Евросоюз (17274)


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Топ комментарии
+18
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27.10.2021 11:37 Ответить
+17
ЕС просит делать реформы и развиваться, рашка просит отменить реформы и деградировать.
Но для умственно отсталого народа под название сруские, это конечно же одно и тоже)
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27.10.2021 11:42 Ответить
+13
А чувствуешь разницу между бандитом и порядочным ?
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27.10.2021 11:27 Ответить
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А что ЕС не так действует? Тоже дают помощь только в обмен на свои условия.
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27.10.2021 11:26 Ответить
А чувствуешь разницу между бандитом и порядочным ?
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27.10.2021 11:27 Ответить
Не устоят - сдадутся. Очередь за Украиной. Брать пример с прибалтов никто не хочет.
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27.10.2021 11:34 Ответить
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27.10.2021 11:37 Ответить
ЕС просит делать реформы и развиваться, рашка просит отменить реформы и деградировать.
Но для умственно отсталого народа под название сруские, это конечно же одно и тоже)
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27.10.2021 11:42 Ответить
о гебчонок с мантрой "тамтожисамае"
дуня, а ну-ка расскажи нам как ЕС убивает, травит, взрывает на территории рашки
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27.10.2021 13:53 Ответить
Знакомая песня )) Не для того президент училась в Америке,чтобы идти на поводу придукуватых лузеров ))
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27.10.2021 11:26 Ответить
Ой і ці євроінтеграційні реформи... Дрючать народ зараз, а світле майбутнє обіцяють колись потім, через десятиліття.
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27.10.2021 11:27 Ответить
Так нужно дрючить тех кто дрючит ))
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27.10.2021 11:28 Ответить
А газпром не дрючить?
Дай рецепт, що реформи спрацювали миттєво.
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27.10.2021 12:14 Ответить
ой, ці кцпськи тваринки, все в рашку тягнуть нас. що, дуня, навіть перекладач навчилася використовувати?
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27.10.2021 13:55 Ответить
***** так просто газ не дає. На черзі Україна.
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27.10.2021 11:31 Ответить
От такі вони партнери-гопники..
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27.10.2021 11:33 Ответить
Желаю Молдове выстоять!
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27.10.2021 11:39 Ответить
Если молдаване не пойдут на предложения казламордых, тогда стоит ожидать обострения конфликта на границе Молдовы с Приднестровьем
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27.10.2021 11:40 Ответить
вряд ли.. приднестровье - кусок между Украиной и Молдовой, если отрезать Украине его от поставок вооружения и подпитки из россии - гнойник сам рассосется
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27.10.2021 11:45 Ответить
Приднестровье давно, по крайней мере, с 2014 года отрезано от Украины. Все оружие, которой там есть, осталось от одной из разваленных совковых армий, которая там базировалась. Ельцинская Россия, то что там осталось от совка, объявила российскими войсками и создала там самовольно свою военную группировку, небольшую (с три тысячи человек), но она там не просто бельмо на глазу, Мордор так столбит за собой территорию. И этот сброд давно можно было бы зачморить, если бы Молдова пресекла ротацию российских военнослужащих, которая осуществляется через кишиневский аэропорт.
И потом это Украина предлагает постоянно ужесточить контроль над пересечением людей и товаров на приднестровском участке границы Молдовы, которая просила неоднократно отложить этот процесс, последний раз просила в конце августа, чтобы введение в действие с 1 сентября уже согласованного межправительственного соглашения (в интересах суверенитета Молдовы) опять отложили.
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27.10.2021 12:07 Ответить
Ця ротація, здається, є результатом їхніх "мінських" домовленостей 90-х років, щоб встановити мир. І Молдова боїться порушити ці домовленості, бо їй в разі нової війни ніхто не допоможе.
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27.10.2021 12:18 Ответить
А каким образом кацапские войска туда попадут ? Если мы их не пропустим, а молдаване тем более.
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27.10.2021 15:56 Ответить
Написано ж, вони зараз спокійно здійснюють ротацію через аеропорт Кишинеу.
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27.10.2021 15:59 Ответить
Именно так. Молдова дает добро на ротацию войск рфии через свою территорию, а потом не знает что делать со своим куском земли, оторванным у нее силой самой миролюбивой страной в мире. Это все равно что Украина разрешила бы рашке завозить вооружение и технику в ОРДЛО через подконтрольную Украине территорию.
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27.10.2021 13:45 Ответить
возвращайтесь в наше стойло и мы вам газочек да по 50 баксов, а если полижете шоколадный глаз нашему ***** то и по 30 отдадим.
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27.10.2021 11:43 Ответить
А Косоворотці ще не пропонували? Він із великим задоволенням підпише такий договір, нарід вже до цього довів, щоб об'яснити, що це необхідно - бо замерзнемо. Ось так вирішуюить свої справи і завдання малороси і зрадники. А де його біснес? Так от, це вам не "ліпецька фабрика", яка давно розграбована ворогом і знищена.
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27.10.2021 11:49 Ответить
Румыния добывает свой газ , так неужели не могут помочь своим однократным братьям. И тогда Молдова выстоит.
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27.10.2021 12:03 Ответить
Румунія добуває плюс-мінус 10 млрд кубів щорічно, їм самим цього не вистачає і вони так само імпортують з кацапстану.
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27.10.2021 12:23 Ответить
ти що, не бачиш, що допомогла як змогла. Україна теж
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27.10.2021 13:56 Ответить
Румунія продає Молдові 400 мільйонів кубів газу.
Але потрібно ще близько 1 мільярда.
А кацапи вимагають у Кишинева негайно погасити борг (більше 700 млн $), який накопичився за багато років у Придністров'я, - бо молдавські сєпари за газ не платять, але користуються ним.
От такий от фінт ушамі.
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27.10.2021 14:00 Ответить
Чуть скинем цену мы на газ
Они все сделают для нас
На молдованах метод отработаем
А после с немцами успешно поработаем ...
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27.10.2021 12:12 Ответить
Да, да, никакой политики, СП-2 только экономический проект и совсем не геополитическое оружие. Так нас убеждают фрицы?
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27.10.2021 12:22 Ответить
В этой старой песне из-за поребрика поется исключительно про экономику (фрау Меркель знает):

Если Украина скоро вступит в НАТО
Или вдруг Сердючка запоет про нас
Злится мы не будем
Ссориться не надо
Мы возьмем и перекроем Украине газ!
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27.10.2021 13:51 Ответить
Про то, как пыня стал бабушкой и решил заиметь выгоду...

Бабця цапика старого
Волiла продати
Й не могла зложити цiну-
Стала знемагати.
Цапик вiльний скаче мило:
Пережив бабусю,
Тiльки жаль, що ii жаднiсть
Не взяла могила.
ЗЫ... скоро, совсем скоро... Одним словом, хутину пришла трында. Главное, шобы кремлядь заклеймила его позором, как и Сталина, затем шобы перегрызись между собов. Вернем с Молдовой и Приднестровье, и Крым, и Донбасс.
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27.10.2021 12:34 Ответить
Газ для кацапов всегда был прежде всего политикой, а не экономикой.
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27.10.2021 12:39 Ответить
Завжди, завжди, завжди.
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27.10.2021 12:48 Ответить
Никакой политики, только бизнес 😁
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27.10.2021 12:48 Ответить
Будем надеяться, что Майя выстоит. Страна граничит с ЕС, имеет соглашение про Ассоциацию. Для Европы сейчас момент истины - выстоять перед газовым шантажом запоребрика.
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27.10.2021 12:49 Ответить
Нє, δлядь, газ ніхvя не зброя. Північний потік це економічний проєкт.
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27.10.2021 12:54 Ответить
Вообще это смешно. Для Запада вообще вся экономика зброя, для наказания непослушных.
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27.10.2021 13:27 Ответить
дунька, какого "запада"? кыш в тундру, корешки щипать
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27.10.2021 13:58 Ответить
Засуетились как будто хотят отнять игрушку. Думаю Газпрому нужны более реальные вещи чем их псевдоинтеграции и бессмысленные имплементации.
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27.10.2021 13:23 Ответить
дуняша, думать - не твое. швабра твой удел
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27.10.2021 13:57 Ответить
Не позорьте этот сайт. У него итак репутация не из лучших.
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27.10.2021 14:09 Ответить
 
 