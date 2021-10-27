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Детей от 12 лет можно вакцинировать от COVID-19 при наличии всех прививок, - Минздрав

Детей от 12 лет можно вакцинировать от COVID-19 при наличии всех прививок, - Минздрав

Министерство здравоохранения утвердило своим приказом рекомендацию Национальной технической группы экспертов по иммунизации. В ней, среди прочего, предлагается разрешить вакцинацию детей от 12 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует приказ на сайте Минздрава.

Так, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики отмечает важность своевременной вакцинации детей против инфекционных болезней, вакцинация против которых предусмотрена Календарем прививок.

"Клинические исследования различных типов вакцин против COVID-19 для разных возрастов групп детей продолжаются", - говорится в сообщении.

"Вакцинация от COVID-19 детей, не относящихся к группе риска тяжелого течения COVID-19 и возникновения осложнений, не относящихся к группам
приоритетной вакцинации, может быть проведена при наличии прививок, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации. В случае возникновения дефицита вакцин против COVID-19 приоритетно обеспечить вакцинами от COVID-19 детей от 12 лет и взрослых, которые отнесены к приоритетным группам вакцинации, имеют высокие риски тяжелого течения COVID-19 и серьезных осложнений от него", - добавили в НТГЭИ.

Минздраву рекомендуют утвердить Позицию НТГЭИ № 27-09/2021-1.

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"Учитывая имеющиеся данные по безопасности и эффективности вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech для детей от 12 лет, а также роста заболеваемости SARS-CoV-2 среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет, независимо от принадлежности к группе риска при наличии прививок, соответствующих возрасту, с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации. Применение Comirnaty от Pfizer/BioNTech противопоказано при наличии в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детям, которые перенесли миокардит или перикардит после первой дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, необходимо отложить введение второй дозы в серии прививок Covid-19 до получения дополнительных научных данных. Лица, у которых в анамнезе был миокардит, не связанный с вакцинацией против Covid-19, и которые больше не находятся под наблюдением кардиолога, должны быть вакцинированы против Covid-19.

Эксперты рекомендуют отсрочить вакцинацию против Covid-19 детей, которые перенесли детский мультисистемный воспалительный синдром, до получения дополнительных научных данных.

Также читайте: Вакцину Pfizer в США признали безопасной для детей старше 5 лет

Автор: 

вакцина (3815) дети (6576) Минздрав (4903) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+8
а что такое,мало дохнет населения,так решили ещё детей травить?
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27.10.2021 11:56 Ответить
+7
посетители коментов,не ввязывайтесь в спор с Valery Greff,оно втягивает вас в срач,а потом вас банят.
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27.10.2021 12:05 Ответить
+5
3 ноября в Киеве под ВРУ будет митинг против этого ковидлового беспредела. Присоединяйтесь, здравомыслящие. А не здравомыслящим, колитесь колитесь, там уже для вас новый "штамм" подвезли)))) и подвезут и не один))))
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27.10.2021 12:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а что такое,мало дохнет населения,так решили ещё детей травить?
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27.10.2021 11:56 Ответить
Антиваксеров дохнет предостаточно
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27.10.2021 12:01 Ответить
коронабес иди уколись еще может вообще мозги откажут
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27.10.2021 12:14 Ответить
Истерикой кацапа-антиваксера удовлетворён
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27.10.2021 12:15 Ответить
ты на бутылке удовлетворён
ъ-это питух дырявый с кацапии
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27.10.2021 12:21 Ответить
Хе-хе. А вот козлорылый прокси-кацап и вспомнил, на чем он сидит!
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27.10.2021 12:26 Ответить
коронабес валера бес
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27.10.2021 12:31 Ответить
предостаточно для чего? Пока не замечал, чтоб это на что-то влияло.
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27.10.2021 13:07 Ответить
Пожалуй, соглашусь. Маловато будет.
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27.10.2021 13:08 Ответить
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27.10.2021 13:05 Ответить
ну что , добрались до детей.
"Клинические исследования различных типов вакцин против COVID-19 для разных возрастов групп детей продолжаются" Источник:
называеться поколим и посмотрим.
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27.10.2021 12:02 Ответить
планомерное уничтожение -скоро и до 5летнего возраста доберутся причём с такими же ограничениями -без аусвайся ни в садик ни в парк хуже чем к животны
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27.10.2021 12:16 Ответить
посетители коментов,не ввязывайтесь в спор с Valery Greff,оно втягивает вас в срач,а потом вас банят.
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27.10.2021 12:05 Ответить
Хе-хе. Сливаешься, лапоть
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27.10.2021 12:05 Ответить
ъ-это питух дырявый с кацапии
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27.10.2021 12:17 Ответить
Хе-хе. кацапы палятся на своей исконной мокшанской теме
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27.10.2021 12:18 Ответить
бесишья коронабес ? питушок дирявый
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27.10.2021 12:22 Ответить
Хе-хе. мокшанский прокси-лапоть заёрзал на бутылке
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27.10.2021 12:24 Ответить
не съезжай с бутылки коронабес валера тебе еще перед абреками танец жопы исполнять
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27.10.2021 12:33 Ответить
Я предлагаю тупо его высеры игнорить всем и отправлять в спам его коменты. Думаю он долго не протянет при таком подходе.
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27.10.2021 12:31 Ответить
3 ноября в Киеве под ВРУ будет митинг против этого ковидлового беспредела. Присоединяйтесь, здравомыслящие. А не здравомыслящим, колитесь колитесь, там уже для вас новый "штамм" подвезли)))) и подвезут и не один))))
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27.10.2021 12:10 Ответить
хоть один умный антиваксер попался. Правильно! Собирайтесь все вместе и протестуйте!
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27.10.2021 13:10 Ответить
Нужно перед зчатием. Исследования ведутся.
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27.10.2021 12:14 Ответить
Так уже так.
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27.10.2021 12:40 Ответить
Не знаю, как другие родители, но я за предложение провести медицинский эксперимент над моим ребёнком, как минимум, отправлю в реанимацию...
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27.10.2021 12:20 Ответить
Проверяют, уроды реакцию.
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27.10.2021 12:33 Ответить
обратите внимание на сайте появился некто или никто -коронабес
нвсех ветках сугубо по коронабесию гадит
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27.10.2021 12:25 Ответить
Та он уже давно тут гадит.
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27.10.2021 12:41 Ответить
это его профиль ,и судя исключительно веток ковид - оплачиваемый (ну какой вменяемый бесплатно будет такие ахинеи писать).Поэтому совет - все посты его в спам сразу, меньше пишет - меньше зарабатывает.
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27.10.2021 12:49 Ответить
Я рекомендую Минздраву обратить внимание на ситуацию с распространением болезни в странах с почти 100% уровнем вакцинации, к примеру Сингапур, сравнить показатели до и после вакцинации и сделать выводы, пока не поздно. Медицинские эксперименты, а также принуждение, над людьми без их согласия, уголовно наказуемо. Согласно приказу Минздрава в Украине разрешено только клинические испытания вакцин от ковид19 и на основании этого по фактам принуждения уже должно быть открыто уголовное производство, а также за открытую дискриминацию невакцинированных граждан. А за попытку втянуть в это детей ВР срочно, в турборежиме, опираясь на Нюрнбергский кодекс, должна рассмотреть и принять закон о смертной казни
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27.10.2021 13:01 Ответить
Они "рекомендуют", но прячут свои фамилии и физиономии
за ширмой "группы экспертов"...
Группа экспертов готова пойти в тюрьму случаи негативных последствий?
Выплатить пострадавшим компенсацию в европейских размерах ?
Если нет, то П Н Х такие "эксперты" недоделанные. Моральные уроды.
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27.10.2021 13:02 Ответить
вже до дітей, суки добираються! нащо дітям вбивати свій імунітет,якщо цей вірус їх не вражає? коли ж у когось з правителів країн розвинених вже стане розуму припинити цей ковідно- прививочний геноцид?
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27.10.2021 13:28 Ответить
Президентов некоторых стран уже убили) Там же МВФ деньги раздает, поэтому пока так.
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27.10.2021 17:02 Ответить
Странно, такое недоверие к вакцинации. В Израиле уже 46% детей 12-15лет вакцинированы ДВУМЯ дозами вакцины Pfizer. Рассматривается вопрос вакцинации детей 5-11 лет.. Такова ситуация. Жизнь заставит и антиваксеров избавиться от мусора в голове!
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27.10.2021 14:58 Ответить
Вас, терпил, жизнь уже заставила)
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27.10.2021 17:02 Ответить
 
 