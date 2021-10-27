Детей от 12 лет можно вакцинировать от COVID-19 при наличии всех прививок, - Минздрав

Министерство здравоохранения утвердило своим приказом рекомендацию Национальной технической группы экспертов по иммунизации. В ней, среди прочего, предлагается разрешить вакцинацию детей от 12 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует приказ на сайте Минздрава.

Так, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики отмечает важность своевременной вакцинации детей против инфекционных болезней, вакцинация против которых предусмотрена Календарем прививок.

"Клинические исследования различных типов вакцин против COVID-19 для разных возрастов групп детей продолжаются", - говорится в сообщении.

"Вакцинация от COVID-19 детей, не относящихся к группе риска тяжелого течения COVID-19 и возникновения осложнений, не относящихся к группам

приоритетной вакцинации, может быть проведена при наличии прививок, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации. В случае возникновения дефицита вакцин против COVID-19 приоритетно обеспечить вакцинами от COVID-19 детей от 12 лет и взрослых, которые отнесены к приоритетным группам вакцинации, имеют высокие риски тяжелого течения COVID-19 и серьезных осложнений от него", - добавили в НТГЭИ.

Минздраву рекомендуют утвердить Позицию НТГЭИ № 27-09/2021-1.

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"Учитывая имеющиеся данные по безопасности и эффективности вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech для детей от 12 лет, а также роста заболеваемости SARS-CoV-2 среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет, независимо от принадлежности к группе риска при наличии прививок, соответствующих возрасту, с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации. Применение Comirnaty от Pfizer/BioNTech противопоказано при наличии в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детям, которые перенесли миокардит или перикардит после первой дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, необходимо отложить введение второй дозы в серии прививок Covid-19 до получения дополнительных научных данных. Лица, у которых в анамнезе был миокардит, не связанный с вакцинацией против Covid-19, и которые больше не находятся под наблюдением кардиолога, должны быть вакцинированы против Covid-19.

Эксперты рекомендуют отсрочить вакцинацию против Covid-19 детей, которые перенесли детский мультисистемный воспалительный синдром, до получения дополнительных научных данных.

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